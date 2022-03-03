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Торговельне судно затонуло біля берегів Одеси в результаті обстрілу військ РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Торговельне судно затонуло біля берегів Одеси в результаті обстрілу військ РФ

Біля Одеси в результаті ворожого обстрілу затонуло торговельне судно Helt (прапор Панама). Екіпаж складався з росіян і українців. Значна частина моряків, ймовірно, загинула.

Про це журналістам повідомили в Міноборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що торговельне судно Helt перебувало біля входу до Одеської затоки, після вогневого удару воно розкололося і пішло на дно.

Екіпаж складався з шести осіб – чотирьох українців і двох росіян. З них двоє, які були на стороні судна, що накренилося, стрибнули за борт у рятувальний човен. Це кухар та боцман. Зараз вони намагаються проти високої хвилі гребти до берега. Інші моряки, ймовірно, загинули.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!" - мер Одеси Труханов - російським окупантам. ВIДЕО

Наразі рятувальна операція неможлива, оскільки Одеський порт перебуває під прицілом кораблів РФ.

Слід зазначити, що Reuters пише, що вантажний корабель Helt належить Естонії. Він затонув після вибуху

"Судно затонуло. Двоє членів екіпажу перебувають у плоті на воді, а ще четверо зникли безвісти. Я не знаю, де вони зараз", - повідомив директор талліннського агентства Vista Shipping Agency Ігор Ільвес.

Також дивіться: "Русский корабль, иди нах#й!", - одесити готуються до відсічі російським окупантам. ВIДЕО

Він вважає, що судно могло потрапити на міну.
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Топ коментарі
+18
ЗЄлєнський і Данілов зробили все щоб у нас не було ракет Нептун і кацапи були "королями в морі". Дякую зелене чмо! Зате є втричі дорожчі за світові комфортні дороги для збереження підвіски кацапським окупантам... Хоча після війни від тих доріг мало що залишиться. Хіба що на офшорних рахунках слуг...
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03.03.2022 16:42
+14
какие ответные действия? импотенты политические
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03.03.2022 16:36
+10
Морское пиратство...
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03.03.2022 16:42
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какие ответные действия? импотенты политические
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03.03.2022 16:36 Відповісти
Вони досі думають ,що надійно сховані від кремлівського людожера.
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03.03.2022 16:40 Відповісти
Ну котів на виставку вже не пускають, тепер може і до псів справа дійде.
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03.03.2022 16:40 Відповісти
А глибоку струрбованість висловити?
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03.03.2022 16:56 Відповісти
??
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03.03.2022 16:47 Відповісти
И ,что это не угроза НАТО?
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03.03.2022 16:39 Відповісти
Выразите сиииильную обеспокоенность!
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03.03.2022 16:41 Відповісти
Где ответные действия? Или НАТО пустой звук...
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03.03.2022 16:42 Відповісти
А Нато тут до чого?
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03.03.2022 16:43 Відповісти
По крайней мере угроза Европе.
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03.03.2022 16:46 Відповісти
вообщет угроза Европе более чем понятна и без этого затонувшего судна.
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03.03.2022 17:13 Відповісти
Это ещё одна жирная галочка для Европы
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03.03.2022 17:15 Відповісти
Морское пиратство...
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03.03.2022 16:42 Відповісти

⚡️ Генштаб ВСУ сообщает: адреса и точные места, куда попали ракеты РФ нельзя давать.
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03.03.2022 16:42 Відповісти
ЗЄлєнський і Данілов зробили все щоб у нас не було ракет Нептун і кацапи були "королями в морі". Дякую зелене чмо! Зате є втричі дорожчі за світові комфортні дороги для збереження підвіски кацапським окупантам... Хоча після війни від тих доріг мало що залишиться. Хіба що на офшорних рахунках слуг...
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03.03.2022 16:42 Відповісти
На разі не будемо про це. Потім, як вистоємо.
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03.03.2022 16:47 Відповісти
А жаба ж давить - скільки грошей і часу просрали...
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03.03.2022 17:20 Відповісти
А можно еще прямо сейчас типа мосты восстанавливать. Говорят так в Чечне бабло колотили.
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03.03.2022 16:49 Відповісти
Слухай, НБ, ти повний довбень чи наполовину?
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03.03.2022 17:00 Відповісти
а ти з тих? зеленої національності? "green family"?
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03.03.2022 17:04 Відповісти
Дякую!
Бачу - повний!!!
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03.03.2022 17:14 Відповісти
"Єсли мы выделим деньги на армию , мы не сможем строить дороги.. ! (С) цитата зеублюдка
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03.03.2022 17:14 Відповісти
задрали
це що, згорів сарай - гори і хата?
їх вже ні історія буку та 747 боїнгу не лякає, ніщо
так, світ побачив утирків у їхній красі
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03.03.2022 16:46 Відповісти
Нептуны используйте!
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03.03.2022 16:47 Відповісти
Не замовляли з 2019 бо "велике крадійництво", а ***** "лапочка"...
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03.03.2022 16:59 Відповісти
В Госдуму РФ внесли законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за «участие в незаконных акциях против российской спецоперации»
https://t.me/minval_az/23416

Надійний план)))
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03.03.2022 16:48 Відповісти
⚡️ РФ пытается удержаться на рубеже возле Овруча, а под Коростенем понес значительные потери и остановился - оперативные данные Генштаба ВСУ

На Волынском направлении войска РФ силами в 2 БТГр перешли к оборонительным действиям и пытаются удержатся на рубеже Бегунь, Овруч, Пирожки, Разная, Украинка. На Полесье кафиры сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать КИЕВ с северного и северо-западного направлений. На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не предпринимает», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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03.03.2022 16:48 Відповісти
смотрю на импотентность запада у нас просто уничтожают города мирное население а они только сочувствуют вспоминается сирия где с их молчаливого согласия уничтожены все города и 270 000 людей и второе гаранты будапешкого меморандума то что Вы даете оружие не освобождает Вас от обязательства полной защиты нас от раши проявляя такую трусость Вы способствуете геноциду раши против Украинцев
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03.03.2022 16:48 Відповісти
что бі запад реагировал,не надо біло от нато в 2007 году отказіваться.на бухарестском саммите.у бабюли спрашивай
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03.03.2022 17:07 Відповісти
Європа жде, жде коли до них прийде *****-фюрер і постукає ядерною боєголовкою!
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03.03.2022 16:53 Відповісти
Судно Helt належить естонській компанії та ходило під прапором Панами.
Естонія член НАТО. Це вже агресія проти члена НАТО чи ще ні?
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03.03.2022 17:49 Відповісти
я так понимаю это то судно которое большой десантный корабль
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03.03.2022 22:55 Відповісти
 
 