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На перемовинах із РФ українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На перемовинах із РФ українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів, - Кулеба

На перемовинах із РФ українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів. Безумовно, ми зацікавлені у припиненні вогню, у поверненні ситуації до початку російської агресії з точки зору присутності окупаційних російських сил. Але наразі поки що зарано прогнозувати, на що саме вдасться вийти за результатами переговорів, зважаючи на ті позиції Росії, які були озвучені", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в четвер.

Кулеба зазначив, що якщо Росія підійде до цих переговорів сумлінно, то можна буде шукати якісь розв'язки.

"Але ми не поступаємося принциповими для нас речами, такими як територіальна цілісність України. Про це не може бути й мови", - наголосив міністр.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
есть видео, как они встречаются t.me/ukrpravda_news /8568
почему наши им вообще руки жмут??? что это за дичь???
этих ватных пидаров надо "с ноги" встречать!

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03.03.2022 17:49
+5
Что, уже только территориальня целостность осталась?
А на "демилитаризацию", "денацификацию", "нейтральный статус" - согласны уже?
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03.03.2022 17:48
+3
Нахера было вообще туда ехать, ведь понятно мразматик ничего не уступит. У него цель -уничтожение Украины. Все эти переговоры не о чем.
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03.03.2022 17:51
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03.03.2022 17:48 Відповісти
Что, уже только территориальня целостность осталась?
А на "демилитаризацию", "денацификацию", "нейтральный статус" - согласны уже?
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03.03.2022 17:48 Відповісти
Справа в тому, що це дуже загальні поняття і там можна домовитись таким чином, щоб дати ***** зберегти обличчя. Я теж вважаю, що територіальний вимір найголовніший. Але все це буде працювати ВИКЛЮЧНО якщо буде справжня, а не вдавана зацікавленість з боку раші.
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03.03.2022 18:05 Відповісти
есть видео, как они встречаются t.me/ukrpravda_news /8568
почему наши им вообще руки жмут??? что это за дичь???
этих ватных пидаров надо "с ноги" встречать!

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03.03.2022 17:49 Відповісти
а кто на пороха за это нападал, что руку жал
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03.03.2022 17:50 Відповісти
плять при чем тут это.... фейспалм

Пэтя - это не русня
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03.03.2022 17:55 Відповісти
Нахера было вообще туда ехать, ведь понятно мразматик ничего не уступит. У него цель -уничтожение Украины. Все эти переговоры не о чем.
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03.03.2022 17:51 Відповісти
"якщо Росія підійде до цих переговорів сумлінно". Шо це було?!
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03.03.2022 17:53 Відповісти
Хочете Дебальцеве2 та Іловайськ2 отримати,тільки за участі беззбройних людей?В зелених схоже пам'ять коротка
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03.03.2022 17:55 Відповісти
Це дурня.
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03.03.2022 17:56 Відповісти
Після Дебальцеве???
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03.03.2022 18:05 Відповісти
Ага зельоний корідор!!!! Було вже! Знаєм!
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03.03.2022 18:13 Відповісти
Резников, ты бы ещё поклонился этим ублюдкам, при пожатии их кровавых лап..
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03.03.2022 18:14 Відповісти
ви можете кидатися в мене лайном - але Зеля та весь його Кагал зрештою зрадять українців.

Ось побачите.
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03.03.2022 18:30 Відповісти
Я одного не могу понять - как Резников мог пожимать руки русским убийцам? Это четко и ясно было видно на видио!
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03.03.2022 18:53 Відповісти
 
 