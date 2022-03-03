На перемовинах із РФ українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів, - Кулеба

На перемовинах із РФ українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів. Безумовно, ми зацікавлені у припиненні вогню, у поверненні ситуації до початку російської агресії з точки зору присутності окупаційних російських сил. Але наразі поки що зарано прогнозувати, на що саме вдасться вийти за результатами переговорів, зважаючи на ті позиції Росії, які були озвучені", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в четвер.

Кулеба зазначив, що якщо Росія підійде до цих переговорів сумлінно, то можна буде шукати якісь розв'язки.

"Але ми не поступаємося принциповими для нас речами, такими як територіальна цілісність України. Про це не може бути й мови", - наголосив міністр.