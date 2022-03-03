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Українські біженці отримають у ЄС посвідку на проживання, роботу та освіту, - директива

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Українські біженці отримають у ЄС посвідку на проживання, роботу та освіту, - директива

Європейський Союз схвалив пропозицію Європейської комісії активувати Директиву про тимчасовий захист, що дозволить надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні.

Відповідне рішення ухвалено у четвер у Брюсселі у рамках засідання Європейської ради з питань юстиції та внутрішніх справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила європейський комісар із питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон. "Історичне рішення Ради з питань юстиції та внутрішніх справ прямо зараз; ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто тікає від війни в Україні. ЄС об'єднується для порятунку життя", - написала вона.

Відповідно до цієї директиви тим, хто біжить від війни, буде надано тимчасовий захист в ЄС, тобто їм буде надано дозвіл на проживання, і вони матимуть доступ до освіти та ринку праці терміном на один рік з подальшою можливістю продовження.

Читайте: Низка країн запровадила безкоштовний залізничний проїзд для українців

"Ця директива пропонує негайний захист усім українцям, як і тим, хто довго проживає в Україні. Документом створюється широкий спектр прав: коли вони в ЄС, вони отримають дозвіл на проживання, доступ на ринок праці, освіту, охорону здоров'я та соціальне страхування в країнах-державах", - розповіли раніше в Єврокомісії.

До Європейського Союзу зможуть в'їхати всі, хто тікає від війни, навіть без необхідних документів та з домашніми тваринами, водночас перевірку на безпеку буде проведено.

Також читайте: З початку вторгнення російських військ з України виїхали мільйон людей, - ООН

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
*****! Прекрасная мотивация для тех, кто остался по разным причинам...
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03.03.2022 17:51
+10
це тільки для жінок, дітей і пенсів. Все рівно, коли вони в безпеці наші воїни сміливіші.
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03.03.2022 17:53
+9




Рубрика "фраза дня"

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03.03.2022 17:56
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*****! Прекрасная мотивация для тех, кто остался по разным причинам...
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03.03.2022 17:51 Відповісти
це тільки для жінок, дітей і пенсів. Все рівно, коли вони в безпеці наші воїни сміливіші.
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03.03.2022 17:53 Відповісти
Війна може бути довгою. Жінки можуть там створити нові сім'ї
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03.03.2022 17:55 Відповісти
з новими мужами. мгг.
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03.03.2022 19:05 Відповісти
Под шумок, сейчас полстраны слиняет в ЕС.
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03.03.2022 17:54 Відповісти
Там выше отписались, это только для женщин и детей. Им тут будет безопаснее.
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03.03.2022 18:00 Відповісти
Ні мля, як у другу світову, батько на фронті, а діти з голоду в тилу здихають.
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03.03.2022 18:09 Відповісти
Якщо ще й Канада та США відкриють кордони, то і війна закінчиться - всі злиняють. Не буде кому й воювати.
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03.03.2022 18:10 Відповісти




Рубрика "фраза дня"

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03.03.2022 17:56 Відповісти
Это значит что они уже не вернуться. Может даже и хорошо, стране не нужны такие жители.
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03.03.2022 17:57 Відповісти
Женщины и дети только уезжают
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03.03.2022 17:59 Відповісти
Потім і чоловіків перетягнуть.
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03.03.2022 18:01 Відповісти
Они там и останутся уже.
Да и зачем ехать в Польшу когда есть Закарпатье и Прикарпатье для эвакуации
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03.03.2022 18:02 Відповісти
Куда хотят, туда и едут, наверное не видят в тебе нормального защитника
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03.03.2022 18:02 Відповісти
там же "биндеры" для некоторых
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03.03.2022 18:03 Відповісти
Тут лажа, біндерів вже ніхто не бачить.
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03.03.2022 18:06 Відповісти
В перші дні дерло все, "цвіт нації", то ц добре. Позбулися частини майбутніх колоборантів, якби шо. По Львову вештається ще купа, жінки й діти, ага
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03.03.2022 18:02 Відповісти
Не пори фігню, нехай хоч генофонд збережеться.
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03.03.2022 18:05 Відповісти
Я увезла двоих маленьких детей! Отец их погиб! Им тоже нужно принципиально страдать? Потому что Вам так хочется? Им тоже нужно в подвалах жить или быть покалеченными? Вопрос в том, что у некоторых сейчас нет такой возможности! Печально, что наши мужики не могут вынести одиноких тягот - эти тяготы с ними должны разделить маленькие дети! Ужас!
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03.03.2022 19:03 Відповісти
Сейчас есть минимум 6 безопасных лагерей для эвакуации жителей Львов, Черновцы, Ужгород, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Ровно.
А крысы бегут за границу
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03.03.2022 18:09 Відповісти
на це можно подивитися і з іншого боку, наші біженці "давитимуть" на європу, щоб та менше роздумувала і активніше підключалась допомагати ВСУ
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03.03.2022 18:15 Відповісти
Поляки просто просчитывают свою выгоду и ничего лишнего.
"Женщины с детьми" это демографический подъем. Женщина может ещё родить, дети пойдут в школы и ассимилируются.
Сейчас им создадут тепличные условия.

Были разные исследования на счёт миграции людей при соц.катаклизмах, где итогом получалось что только
1 из 3 уехавших возвратиться обратно. А при тепличных условиях наверно и ноль.
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03.03.2022 18:24 Відповісти
Табори то є - а умови проживання з дітьми там як? А роботу вони в таборах знайдуть щоб годувати себе і дітей? Чим більше виїде туди - тим легше нам тут (тих що в таборах треба теж годувати) - ресурси треба економити для відбудови держави.
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03.03.2022 19:15 Відповісти
Короче жінки та діти виїдуть і асимілюються, а чоловіки загинуть на фронтах. Залишиться одні пенсіонери, які теж вимруть. От і кінець.
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03.03.2022 18:15 Відповісти
Тіпун тобі на язик. Загинуть кацапи а наші соколи повернуться з перемогою.
Зберігайте спокій і не пишіть херні.
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03.03.2022 19:17 Відповісти
иди нахер бот
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03.03.2022 19:35 Відповісти
Стоят на границе женщины и дети сутками . Спасибо волонтёрам - кормят и поят бесплатно
А ВОТ пограничники , таможня, полиция как всегда не спешат работать .
Когда женщины пересекают границу - словацкие военные бегом помогают им нести тяжёлые сумки и детей , СРАЗУ ВЫДАЮТ бесплатно телефонную карточку , бесплатно развозят по Словакии
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03.03.2022 18:19 Відповісти
Зачем туда ехать? В Ужгороде безопасно
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03.03.2022 18:25 Відповісти
Я розумію біженців, які вибігли з хати в чому були та залишились без житла і без нічого. А скажіть, що то за біженці з Києва? Так, є обстріли будинків, є постраждалі але їх не багато. Багато виїхали з Києва на дачі, до родичів, вивезли дружин і дітей щоб перечекати. Але вони не біженці. А ті хто на київському з/д вокзалі штурмує поїзда на Львів, тягнучи за собою по три валізи і ті хто в перший день війни автівкою, забитою речами, вже був на польському кордоні, які ж вони біженці. Вони сиділи і з нетерпінням чекали, коли вже те ***** нападе, щоб злиняти.
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03.03.2022 18:59 Відповісти
Вы неправы . Едут мамы с детьми . Все без пап . Бо мужчинам надо воевать . А детей надо вырастить .
ЭТО у сирийцев были в беженцах молодые мужчины. Теперь сидят на лавочках в западных странах и ни хера не делают . И пособие по 700 евро
украинцам как всегда тяжелее всех - никаких пособий и папы все воюют .

А Вы меня удивляете . Украине и голодомор достался, и ВМ2, и Чернобыль . ТАК ВЫ ещё хотите издеваться над матерями и детьми ?
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03.03.2022 19:05 Відповісти
Подзвоніть у Львів Садовому, він вам розкаже скільки таких пап сидить зараз у Львові, бо прикордонна служба їх не випускає за кордон. Садовий закликав їх прийти у військомат та стати на облік. Запитайте його чи ж багато прийшло. Над матерями з дітьми знущається ваше *****, якщо ви ще не зрозуміли.
Сидіти у Словаччині і розводити демагогію дуууже "гуманно".
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03.03.2022 19:21 Відповісти
Это Вы тут демагогию разводите ,
Если какие то папы сидят во Львове , то лейте на них свой яд , а не на мам с детьми , которые выехали в ЕС как беженцы
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03.03.2022 19:24 Відповісти
Ви нахабно перекручуєте, як завжди. Про мам і дітей писав не я, а ви. Вас так заїло. Мабуть і свого "мужика" в Словаччині під спідницею ховаєте.
Нехай щастить.
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03.03.2022 19:33 Відповісти
Я всегда отвечаю за свои слова и поступки . И четко помню , что писала
1. вы оскорбили женщин , уезжающих с детьми
2. я объяснила Вам, что они спасают дітей без мужчин
3. вы съехали с темы женщин и заехали на тему мужчин во Львове
4 Я Вам объяснила , что женщины с детьми за тех мужчин не в ответе
5, ВЫ НАГЛО ОБВИНИЛИ МЕНЯ В ПЕРЕКРУЧИВАНИИ ТЕКСТА И СМЫСЛА
‼️‼️‼️по моему мнению - вам пора к психиатру

***** ШАСТАТЬ ПО ЦЕНЗОРУ 😂😂😂
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03.03.2022 19:48 Відповісти
Вивчи українську мову, навчись читати і розуміти написане. А до того часу закрий свою каструлю і не тарабань кришкою.
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03.03.2022 19:52 Відповісти
Пошёл на , кацап и человеконенавистник
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03.03.2022 20:09 Відповісти
Щодо мови він правий.
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03.03.2022 20:17 Відповісти
раскудахталась ... ты посмотри на флаг страны Sophia-Maria Duglass
а потом кукарекай
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03.03.2022 20:11 Відповісти
А ты Мука небось с окопа пишешь?? Что такой злой как пуйловская шлюха?
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04.03.2022 22:21 Відповісти
Закрий хабало потаскуха кацапська. Видно, що у тебе шльондро навіть під спідницею заховати нікого. Згинь падаль московська!
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04.03.2022 22:44 Відповісти
В соцмережаж дуже багато зараз пишуть слова підтримки усілякі араби нашим жінкам. Мовляв що можуть в Європі прихистити.
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03.03.2022 18:19 Відповісти
це має втішити українців (особливо чоловіків)?
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03.03.2022 19:04 Відповісти
Тому я проти заборони на виїзд. Якщо буде масово чоловіків на границі, то ж їх не будуть стріляти. Все одно проїдуть. Це моя така думка.
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03.03.2022 19:07 Відповісти
А якщо чоловіків буде на кордоні багато, то що тоді? Далеко не всі хочуть і можуть психологічно воювати. Я це серйозно пишу.
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03.03.2022 18:26 Відповісти
згіден з більшістю дописувачів. так і там залишуться, а хлопів підтягнуть після війни. адже безпечним є захід країни, для чого їхати закордон?
я вам скажу інше. родичі як іживуть в Турківськмоу районі (жінка з вагоном дітей) свалили до Польщі. якого х*я поясніть мені? навіть і такі користуються доброчиністю сусідніх країн.

це пригнічує і задумуєшся про майбутнє і ту кляту війну.
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03.03.2022 18:28 Відповісти
......в Ізраїлі всі під зброєю.
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03.03.2022 18:32 Відповісти
В Ізраїлі проти москалів води в рот понабирали. Он обстріляли бабин яр і що? Ізраїль завжди нас цькував.
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03.03.2022 18:46 Відповісти
я про те, якби на їхню державу напав Іран, то всі б стали під зброю окрім дітей і літніх.
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03.03.2022 18:49 Відповісти
Це сьогоднішній Іран. А якби Іран мав ядерну щбрлю в багато ракет і авіації? І як можна усіх на війну щабрати, це ж не можливо. Всі хто така каже, то сам ніколи на війну не піде.
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03.03.2022 18:54 Відповісти
добре, не підуть баби на війну. але ж роботи в тилу не початий край, хіба ні?
отож.
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03.03.2022 18:57 Відповісти
Таких війн вже немає як в 39 році. Який зараз тил, якщо ракети і авіація всюди дістає? Якби по Ізраїлю стільки би випустили, як зараз по Україні, то він би вже можливо і капітулював. Тай крихта землі, нселення дуже кучно і ці обстріли вже би пів Ізраїля зруйнували. І чоловіки також мають працювати.Без чоловіка жодне виробництво не працює.
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03.03.2022 19:03 Відповісти
вау, навіть і не подумав, шо ракета дістане жінок у Львові, а вже у польскій Медиці ні. (і пофіг шо там НАТО. дивлючись на те шо ***** вже дрочить країни членів НАТО, воно піде до кінця).

тил це коли жінка у Львові займається від плетіння сіток до пакування коробок з провіантом.
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03.03.2022 19:10 Відповісти
***** не буде з НАТО воювати. Він не всесильний.
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03.03.2022 19:14 Відповісти
Крім того в Польщі вже є Патріоти, а вони ці ракети точно зіб'ють.
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03.03.2022 19:16 Відповісти
Та чого ви переживаєте - до вас оно переїде купа хахлов (саме хахлов а не українців) з-під Харкова, Донецька, Мелітополя і т.д. - ви ще будете їх просити їхати далі в Європу
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03.03.2022 19:22 Відповісти
феминистки уже негодуют, не?
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03.03.2022 18:34 Відповісти
Поки одні готувались до відсічі ворога то інші пакували валізи і чекали, а з першим пострілом вже стояли на польському кордоні біженцями. Вчора по радіо просили "біженців" не тягнути з собою по три великих валізи, бо на тому місці, яке займають валізи може їхати три людини.
Тепер потрапивши в ЄС отримають житло, соціальне забезпечення і пів року зможуть не працювати, будуть проходити адаптацію.

Знайома розказала про про одну сім'ю, які під час радянської окупації десь в державних структурах штани протирали, і дуже добре жили по радянських мірках, отримали від держави три квартири, а своїх дітей проштовхнули в США. Тепер ставши пенсіонерами по пів року живуть у дітей, але їм не дають дозволу там на постійне проживання. Зараз вони вже в Польщі оформляють статус біженців, і казали що згодом підуть в посольство США оформляти документи по воз'єднанню сім'ї.
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03.03.2022 18:38 Відповісти
Не зрозуміло одне - тобі заздрісно чи просто язиком почесати треба? Який сенс від цієї писанини - хай жінки з дітьми залишаються і не тікають, будемо ними прикриватися?
Вали слідом за біженцями або йди захищай батьківщину мовчки, дістали вже ці *********.
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03.03.2022 19:27 Відповісти
Ти встиг проскочити в Польщу до того як закрили виїзд для чоловіків від 18 до 60, чи десь там вздовж кордону шукаєш як порішати? А я пишу, бо знаю таких здорових бугаїв, які під спідницею у жінки по підвалах ховаються. А потім ще й патякають "захищай мовчки". Без тебе знаю як захищати Батьківщину.
Ти не кажи що мені робити і я не скажу куди тобі іти.
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03.03.2022 19:45 Відповісти
Тебе не пустили? Чудо ти .
Ти таке зле що тебе на передову треба.
А то сидиш у своєї баби під спілницею і тявкаєш.
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04.03.2022 22:24 Відповісти
Заглохни гнидо московська.
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04.03.2022 22:49 Відповісти
Сиджу в своєму домі як завжди - прийдуть окупанти - буду валити без жалю. Тікати нікуди не збираюсь.
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10.03.2022 15:53 Відповісти
Він - кацап 😀😀
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03.03.2022 20:15 Відповісти
Шльондро московська стули свою брудну смердючу пельку.
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04.03.2022 22:48 Відповісти
 
 