Українські біженці отримають у ЄС посвідку на проживання, роботу та освіту, - директива
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Європейський Союз схвалив пропозицію Європейської комісії активувати Директиву про тимчасовий захист, що дозволить надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні.
Відповідне рішення ухвалено у четвер у Брюсселі у рамках засідання Європейської ради з питань юстиції та внутрішніх справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила європейський комісар із питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон. "Історичне рішення Ради з питань юстиції та внутрішніх справ прямо зараз; ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто тікає від війни в Україні. ЄС об'єднується для порятунку життя", - написала вона.
Відповідно до цієї директиви тим, хто біжить від війни, буде надано тимчасовий захист в ЄС, тобто їм буде надано дозвіл на проживання, і вони матимуть доступ до освіти та ринку праці терміном на один рік з подальшою можливістю продовження.
"Ця директива пропонує негайний захист усім українцям, як і тим, хто довго проживає в Україні. Документом створюється широкий спектр прав: коли вони в ЄС, вони отримають дозвіл на проживання, доступ на ринок праці, освіту, охорону здоров'я та соціальне страхування в країнах-державах", - розповіли раніше в Єврокомісії.
До Європейського Союзу зможуть в'їхати всі, хто тікає від війни, навіть без необхідних документів та з домашніми тваринами, водночас перевірку на безпеку буде проведено.
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Рубрика "фраза дня"
Да и зачем ехать в Польшу когда есть Закарпатье и Прикарпатье для эвакуации
А крысы бегут за границу
"Женщины с детьми" это демографический подъем. Женщина может ещё родить, дети пойдут в школы и ассимилируются.
Сейчас им создадут тепличные условия.
Были разные исследования на счёт миграции людей при соц.катаклизмах, где итогом получалось что только
1 из 3 уехавших возвратиться обратно. А при тепличных условиях наверно и ноль.
Зберігайте спокій і не пишіть херні.
А ВОТ пограничники , таможня, полиция как всегда не спешат работать .
Когда женщины пересекают границу - словацкие военные бегом помогают им нести тяжёлые сумки и детей , СРАЗУ ВЫДАЮТ бесплатно телефонную карточку , бесплатно развозят по Словакии
ЭТО у сирийцев были в беженцах молодые мужчины. Теперь сидят на лавочках в западных странах и ни хера не делают . И пособие по 700 евро
украинцам как всегда тяжелее всех - никаких пособий и папы все воюют .
А Вы меня удивляете . Украине и голодомор достался, и ВМ2, и Чернобыль . ТАК ВЫ ещё хотите издеваться над матерями и детьми ?
Сидіти у Словаччині і розводити демагогію дуууже "гуманно".
Если какие то папы сидят во Львове , то лейте на них свой яд , а не на мам с детьми , которые выехали в ЕС как беженцы
Нехай щастить.
1. вы оскорбили женщин , уезжающих с детьми
2. я объяснила Вам, что они спасают дітей без мужчин
3. вы съехали с темы женщин и заехали на тему мужчин во Львове
4 Я Вам объяснила , что женщины с детьми за тех мужчин не в ответе
5, ВЫ НАГЛО ОБВИНИЛИ МЕНЯ В ПЕРЕКРУЧИВАНИИ ТЕКСТА И СМЫСЛА
‼️‼️‼️по моему мнению - вам пора к психиатру
***** ШАСТАТЬ ПО ЦЕНЗОРУ 😂😂😂
а потом кукарекай
я вам скажу інше. родичі як іживуть в Турківськмоу районі (жінка з вагоном дітей) свалили до Польщі. якого х*я поясніть мені? навіть і такі користуються доброчиністю сусідніх країн.
це пригнічує і задумуєшся про майбутнє і ту кляту війну.
отож.
тил це коли жінка у Львові займається від плетіння сіток до пакування коробок з провіантом.
Тепер потрапивши в ЄС отримають житло, соціальне забезпечення і пів року зможуть не працювати, будуть проходити адаптацію.
Знайома розказала про про одну сім'ю, які під час радянської окупації десь в державних структурах штани протирали, і дуже добре жили по радянських мірках, отримали від держави три квартири, а своїх дітей проштовхнули в США. Тепер ставши пенсіонерами по пів року живуть у дітей, але їм не дають дозволу там на постійне проживання. Зараз вони вже в Польщі оформляють статус біженців, і казали що згодом підуть в посольство США оформляти документи по воз'єднанню сім'ї.
Вали слідом за біженцями або йди захищай батьківщину мовчки, дістали вже ці *********.
Ти не кажи що мені робити і я не скажу куди тобі іти.
Ти таке зле що тебе на передову треба.
А то сидиш у своєї баби під спілницею і тявкаєш.