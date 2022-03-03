Українські біженці отримають у ЄС посвідку на проживання, роботу та освіту, - директива

Європейський Союз схвалив пропозицію Європейської комісії активувати Директиву про тимчасовий захист, що дозволить надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні.

Відповідне рішення ухвалено у четвер у Брюсселі у рамках засідання Європейської ради з питань юстиції та внутрішніх справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила європейський комісар із питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон. "Історичне рішення Ради з питань юстиції та внутрішніх справ прямо зараз; ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто тікає від війни в Україні. ЄС об'єднується для порятунку життя", - написала вона.

Відповідно до цієї директиви тим, хто біжить від війни, буде надано тимчасовий захист в ЄС, тобто їм буде надано дозвіл на проживання, і вони матимуть доступ до освіти та ринку праці терміном на один рік з подальшою можливістю продовження.

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"Ця директива пропонує негайний захист усім українцям, як і тим, хто довго проживає в Україні. Документом створюється широкий спектр прав: коли вони в ЄС, вони отримають дозвіл на проживання, доступ на ринок праці, освіту, охорону здоров'я та соціальне страхування в країнах-державах", - розповіли раніше в Єврокомісії.

До Європейського Союзу зможуть в'їхати всі, хто тікає від війни, навіть без необхідних документів та з домашніми тваринами, водночас перевірку на безпеку буде проведено.

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