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Вони знали, що це не навчання, - глава Миколаївської ОДА опублікував ДОКУМЕНТИ окупантів
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Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував документи з підписами окупантів під згодою взяти участь у "виконанні спеціальних задач на території інших держав".
Відповідний документ Віталій Кім оприлюднив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Здається, всі вони знають, куди їдуть", - написав Кім.
Він оприлюднив фото "відомості особового складу, що дали згоду на виконання спеціальних (бойових) завдань на території іноземних держав". У документі підписи російських військових військової частини 01485 підрозділу 4 МСР. У відомості також вказані імена, прізвища, звання і посади російських окупантів.
Військова частина 01485 знаходиться у Карачаєво-Черкеській республіці РФ.
Топ коментарі
+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.03.2022 18:03
+36 Людмила Карпова 35c4aebc
показати весь коментар03.03.2022 18:03
+24 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар03.03.2022 18:03
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Будь ласка, зачекайте...
Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт. Мінімум з п'яти джерел.
Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість. Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова. Сітка під роботу артилерії.
Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF. На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії. Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог. https://t.me/operativnoZSU/10675
ЦЕ кожен українець має засвоїти з молоком матері!
Суки
Звісно, що не навчання.