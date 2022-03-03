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Вони знали, що це не навчання, - глава Миколаївської ОДА опублікував ДОКУМЕНТИ окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вони знали, що це не навчання, - глава Миколаївської ОДА опублікував ДОКУМЕНТИ окупантів

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував документи з підписами окупантів під згодою взяти участь у "виконанні спеціальних задач на території інших держав".

Відповідний документ Віталій Кім оприлюднив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, всі вони знають, куди їдуть", - написав Кім.

Він оприлюднив фото "відомості особового складу, що дали згоду на виконання спеціальних (бойових) завдань на території іноземних держав". У документі підписи російських військових військової частини 01485 підрозділу 4 МСР. У відомості також вказані імена, прізвища, звання і посади російських окупантів.

Військова частина 01485 знаходиться у Карачаєво-Черкеській республіці РФ.

Вони знали, що це не навчання, - глава Миколаївської ОДА опублікував ДОКУМЕНТИ окупантів 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
А ХіБА ЩЕ Є ТІ ХТО В ЦЬОМУ СУМНІВАЄТЬСЯ???
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03.03.2022 18:03
+36
А тепер ридають:" Мамо, забери мене. Я не знав"

Суки
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03.03.2022 18:03
+24
московиты в своем репертуаре и неисправимы
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03.03.2022 18:03
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А ХіБА ЩЕ Є ТІ ХТО В ЦЬОМУ СУМНІВАЄТЬСЯ???
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03.03.2022 18:03 Відповісти
Попрошу уваги та поширення.
Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт. Мінімум з п'яти джерел.
Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість. Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова. Сітка під роботу артилерії.
Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF. На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії. Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог. https://t.me/operativnoZSU/10675
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03.03.2022 18:25 Відповісти
КАЦАПУ ВІРИТИ НІКОЛИ НЕ МОЖНА
ЦЕ кожен українець має засвоїти з молоком матері!
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03.03.2022 18:37 Відповісти
Зеля сумнівається.
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03.03.2022 18:49 Відповісти
Этих на пожизненные работы на урановых шахтах.
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03.03.2022 18:03 Відповісти
московиты в своем репертуаре и неисправимы
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03.03.2022 18:03 Відповісти
А тепер ридають:" Мамо, забери мене. Я не знав"

Суки
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03.03.2022 18:03 Відповісти
Ау ,что там в Энергодаре ,кто из города откликнитесь .Пишут уже ,что вражеская техника зашла в город
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03.03.2022 18:04 Відповісти
Там драка. Хотя я не очень понимаю зачем им та АЭС. Их в любом случае легко зачистить.
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03.03.2022 18:09 Відповісти
И как ты вырубишь АЭС?
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03.03.2022 18:12 Відповісти
энергоблоки переводятся в резерв, ТВЭЛы вынимаются..., и усё !! АЭС уже не АЭС, а куча никому не нужных запчастей.
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03.03.2022 18:20 Відповісти
Вот так просто, да?
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03.03.2022 18:21 Відповісти
Чтобы шантажировать Европу. Не забыли что Рашка- Терорист №1 в мире?
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03.03.2022 18:21 Відповісти
Да ничего они не могут сделать. Взорвать - у них нет такой мощности. Просто стоят там.
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03.03.2022 18:22 Відповісти
Какая "планомерная"? Ты, пидорок, передай там своим в Кремле, что *** они получат в сраку, а не "планомерную сдачу"! Вас же гнид, как тараканов - расползлись по всей Украине, тапок на вас не хватает. Поговорим о "планомерной сдаче" на ЮБК, когда мы ваши сраки в Черное море на корм рыбам сбросим.
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03.03.2022 18:23 Відповісти
От такий настрій я підтримую. А то деякі розвели тут зраду і ниють.
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03.03.2022 18:31 Відповісти
Вопросов к власти конечно очень много, но это всё после победы. Сейчас - только единым строем бить врага и поддерживать друг друга!
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03.03.2022 18:34 Відповісти
В полон не брати. Цапів вбивати без жалю!
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03.03.2022 18:05 Відповісти
Тут графологам є що інтерпретувати. Один підпис Балкарова чого вартий! Це клініка...
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03.03.2022 18:05 Відповісти
А які можуть бути навчання на території України?

Звісно, що не навчання.
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03.03.2022 18:06 Відповісти
******ь всех. Ни одна **** не должна выжить. Пленных не брать вообще
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03.03.2022 18:07 Відповісти
konecno znali i zhazhdali poluchitj medalj za vozvrashchenije Ukraini, da, konechno znali i mesto togo kogda plennovoo kotorij vrjot razresheno razstreljatj, v Ukraine chaji gonjajet i po mobilke s semjoi dajot pogovoritj - otlichno, ne tak li.
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03.03.2022 18:07 Відповісти
Пііііііііііііііііііііііііііііііііііі Немає слів, які полонені, пііііііііііііііііііііііііііііііііііііі, всіх пііііііііііііііііііііііііі
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03.03.2022 18:08 Відповісти
FASHISTIY !!!1
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03.03.2022 18:09 Відповісти
Кацапы шли ПОЖИВИТЬСЯ- грабить дома украинцев
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03.03.2022 18:10 Відповісти
nu konecno ne na uchenija.
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03.03.2022 18:19 Відповісти
... по военно политической работе - ах*еть
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03.03.2022 18:12 Відповісти
Їх всіх навчили, як треба говорити, як "давити на жалість", не вірити тваринам!
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03.03.2022 18:12 Відповісти
Звичайно знали, їхали на заробітки. В 14 році - ми заблуділісь, тепер не знали. Старі пісні на новий лад
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03.03.2022 18:14 Відповісти
дык а что не помнити как лугадоны дурака включали ? я бл*дь на блокпосту санте хником бульбу чистил......
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03.03.2022 18:19 Відповісти
фамилии и имена такие все русские-русские, православные-православные
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03.03.2022 18:38 Відповісти
И все как на подбор - чисто русские.
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03.03.2022 18:39 Відповісти
В полон не брати..."випадкові" постріли-норма..,а решта- фантазії людей на місцях...якось так
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03.03.2022 18:53 Відповісти
їбашить треба всіх до одного ***** їх годувать і лікувать ,пуля дешевша
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03.03.2022 21:01 Відповісти
 
 