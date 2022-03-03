Рада директорів російського "Лукойлу" висловила занепокоєння з приводу війни в Україні та закликає шукати дипломатичне рішення

Рада директорів "Лукойлу" висловила занепокоєння з приводу трагічних подій, що продовжуються в Україні, і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія.

Про це йдеться в зверненні, опублікованому на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виступаємо за якнайшвидше припинення збройного конфлікту і повністю підтримуємо його вирішення шляхом переговорного процесу, дипломатичними засобами", - йдеться у зверненні.

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