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Рада директорів російського "Лукойлу" висловила занепокоєння з приводу війни в Україні та закликає шукати дипломатичне рішення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада директорів "Лукойлу" висловила занепокоєння з приводу трагічних подій, що продовжуються в Україні, і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія.
Про це йдеться в зверненні, опублікованому на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми виступаємо за якнайшвидше припинення збройного конфлікту і повністю підтримуємо його вирішення шляхом переговорного процесу, дипломатичними засобами", - йдеться у зверненні.
Топ коментарі
+23 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар03.03.2022 18:02
+16 Amber
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+13 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар03.03.2022 18:04
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Тю, ну задавят одну крысу, так на его место придёт такая-же. В Рашке - все Путины
ТРЕБА СКИНУТИСЯ
щоб його і в бункері йокнули
виживу - зроду не заправлю свого гольфа на лукойл
в мене на озабоченніх аллєргія.
СКОТИ
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - ЕГО СООБЩНИКИ!!!
Кацапське ***** влізло в Україну. От ви там й шукайте, як його прибрати, якщл хочете жити відносно нормально.