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Рада директорів російського "Лукойлу" висловила занепокоєння з приводу війни в Україні та закликає шукати дипломатичне рішення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада директорів російського

Рада директорів "Лукойлу" висловила занепокоєння з приводу трагічних подій, що продовжуються в Україні, і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія.

Про це йдеться в зверненні, опублікованому на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виступаємо за якнайшвидше припинення збройного конфлікту і повністю підтримуємо його вирішення шляхом переговорного процесу, дипломатичними засобами", - йдеться у зверненні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Рада лукойлу хай звертається з цим на Урал до бункерної криси.
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03.03.2022 18:02
+16

Тю, ну задавят одну крысу, так на его место придёт такая-же. В Рашке - все Путины

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03.03.2022 18:01
+13
путинские абрамович, дерипаска, лукойл - строят из себя перговорщиков! чтобы их не коснулись санкции.
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03.03.2022 18:04
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Тю, ну задавят одну крысу, так на его место придёт такая-же. В Рашке - все Путины

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03.03.2022 18:01 Відповісти
Надо подумать...
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03.03.2022 18:03 Відповісти
невірна постановка питання
ТРЕБА СКИНУТИСЯ
щоб його і в бункері йокнули
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03.03.2022 18:06 Відповісти
Мало, хай директори лукойлу долучаються
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03.03.2022 18:15 Відповісти
Рада лукойлу хай звертається з цим на Урал до бункерної криси.
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03.03.2022 18:02 Відповісти
путинские абрамович, дерипаска, лукойл - строят из себя перговорщиков! чтобы их не коснулись санкции.
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03.03.2022 18:04 Відповісти
Бабло мгновенно превращается в туалетную бумагу.
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03.03.2022 18:04 Відповісти
так давно занепокоєних (ОЗАБОЧЕННЬІХ мовою окупанта) не бачила
виживу - зроду не заправлю свого гольфа на лукойл
в мене на озабоченніх аллєргія.
СКОТИ
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03.03.2022 18:05 Відповісти
Da poshli oni na XUY SO svoey **************,yu !!!! A vot zavalit' *****-davno pora !!!
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03.03.2022 18:06 Відповісти
Мочите сруских без суда и следствия.
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03.03.2022 18:06 Відповісти
Лукойл ще не зрозумів, що все закінчилось, не буде вже Лукойла, Газпрома, Роснафти...., буде наркомат нафти, наркомат газу....
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03.03.2022 18:08 Відповісти
Це який збройний конфлікт? Це наші жінки та діти "конфліктують" з ******? Українськи міста під обстрілами ракет-це конфлікт? Втрачаєте баосіки, то йдіть та задушіть ****!
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03.03.2022 18:08 Відповісти
какие дипломатичные
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03.03.2022 18:09 Відповісти
"Озабочєнниє" - ідуть *****!
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03.03.2022 18:11 Відповісти
ХТО ЗАВАЛИТЬ УЙЛА - ТОГО ПРОСТЯТ!!!
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - ЕГО СООБЩНИКИ!!!
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03.03.2022 18:12 Відповісти
Дипломатичне рішення чого?

Кацапське ***** влізло в Україну. От ви там й шукайте, як його прибрати, якщл хочете жити відносно нормально.
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03.03.2022 18:14 Відповісти
О, еще одни призывайлы кабинетные . Надо ***** свергнуть,. Беспомощные ********* и разьехались на своих Майбахах и Мерседесах
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03.03.2022 18:20 Відповісти
Уничтожите этого параноика, пока он не уничтожил мир. Хватит ваш беспокойств. Идите за русским кораблем.
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03.03.2022 18:24 Відповісти
Усуньте ідеолога вот етого вот всего вот етого - і може світ вас пробачить.
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03.03.2022 18:26 Відповісти
скілький лукойл виділив бабла в "похоронний фонд фуйла"?
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03.03.2022 18:41 Відповісти
Лукойл фуйню постит, а все обсуждают!
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03.03.2022 18:46 Відповісти
Какой дипломатический путь, это возможно до нападение вашей подлой орды на Украину, поздно пить шампанское. Лукойлу и РоSSии - песец.
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03.03.2022 19:12 Відповісти
 
 