Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина нібито хоче увійти до складу РФ, - голова ОВА Лагута
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти поширюють фейк про те, що Херсонська область нібито хоче увійти до складу РФ.
Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина! Окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки. Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії!", - зазначив Лагута.
Він закликав громадян не вірити жодній інформації не з офіційних джерел.
Топ коментарі
+25 Rustam RR c4764201
показати весь коментар03.03.2022 18:16
+19 Alex_dos
показати весь коментар03.03.2022 18:22
+9 NEEGLS S.
показати весь коментар03.03.2022 18:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Фейкам не віримо!
Віримо в ЗСУ та Народ України!!!
Они и я ХОТИМ, чтобы эти твари кацапские пошли на ___!!!…….
❗️У ТЕЛЕГРАМІ З'ЯВИВСЯ БОТ, ЯКИЙ ЗЛАМУЄ ТА КРАДЕ АКАУНТИ КОРИСТУВАЧІВ!
🔺Приклад:
@DdosInstruction_bot - бот, який начебто має «інструкцію з кібервійни». Під час запуску пропонує «перевірити ваш акаунт». Після його «перевірки» ви втратите свій акаунт й надалі його можуть використовувати зі злочинною метою.
❗️Щоб запобігти таким ситуаціям:
🔘 Обов'язково вмикайте у Telegram двоетапну перевірку.
Для цього: перейдіть у налаштування > приватність та безпека > двоетапна перевірка.
✅Будьте максимально уважні!
Використовуйте лише офіційні чат-боти!
🔺Офіційний чат-бот Служби безпеки України:
@stop_russian_war_bot
🔺Офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги:
@tribunal_ua_bot
❗️Довіряйте лише перевіреній інформації та джерелам!
💪🇺🇦Боремо #інфотерор разом!
і в осетії чи не хотіла в грузію
а кенігсберг додому не хочк - 100%
Оккупанты распространяют фейки о том, что Херсонская область просит войти в состав РФ. Подобные фейки распространяют от имени Винницкой власти. Предупреждает о возможном дезинформацию и Киевская ОГА.
Ширится также фейк с обращением Зеленского, в котором он призывает ВСУ сложить оружие.
Не верте фейкам окупантов!