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Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина нібито хоче увійти до складу РФ, - голова ОВА Лагута

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина нібито хоче увійти до складу РФ, - голова ОВА Лагута

Російські окупанти поширюють фейк про те, що Херсонська область нібито хоче увійти до складу РФ.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина! Окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки. Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії!", - зазначив Лагута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА

Він закликав громадян не вірити жодній інформації не з офіційних джерел. 
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Топ коментарі
+25
Хер врот вам, кацапи
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03.03.2022 18:16
+19
Как живущий на Херсонщине говорю просто. Рассия иди *****.
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03.03.2022 18:22
+9
Знаємо!
Фейкам не віримо!

Віримо в ЗСУ та Народ України!!!
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03.03.2022 18:18
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Хер врот вам, кацапи
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03.03.2022 18:16 Відповісти
Сначала касап получил Хер а потом вечный Сон.
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03.03.2022 18:30 Відповісти
Знаємо!
Фейкам не віримо!

Віримо в ЗСУ та Народ України!!!
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03.03.2022 18:18 Відповісти
Не. Они в Америку заявку подали. 51 штатом
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03.03.2022 18:18 Відповісти
Український муфтій Саїд Ісмагілов: "Примирення з мусульманами Росії не буде!"
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03.03.2022 18:19 Відповісти
Це їхня задача мінімум (а насправді максимум) - відхопити херсонщину, щоб дати воду в Крим.
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03.03.2022 18:19 Відповісти
***
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03.03.2022 19:51 Відповісти
Моя мама, сестра и ее семья НЕ ХОТЯТ на рАссию!…….
Они и я ХОТИМ, чтобы эти твари кацапские пошли на ___!!!…….
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03.03.2022 18:20 Відповісти
Та ніхто тут не хоче в кацапстан
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03.03.2022 18:27 Відповісти
невже Арахамія вже допереговорювався до чогось?! рашисти хочуть південь України і відрізати нас від моря, денацифікація-це зміна уряду президента і ради під тіпа їхніми миротворцями, а демілітаризація-це наші ЗСУ з одними калашами залишаться -ось вам і їх"хотелки"
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03.03.2022 18:22 Відповісти
Как живущий на Херсонщине говорю просто. Рассия иди *****.
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03.03.2022 18:22 Відповісти
Як що Україна не має зброї то не лише Херсонщина буде у складі ********** .
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03.03.2022 18:23 Відповісти
☝🏻Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє:

❗️У ТЕЛЕГРАМІ З'ЯВИВСЯ БОТ, ЯКИЙ ЗЛАМУЄ ТА КРАДЕ АКАУНТИ КОРИСТУВАЧІВ!

🔺Приклад:

@DdosInstruction_bot - бот, який начебто має «інструкцію з кібервійни». Під час запуску пропонує «перевірити ваш акаунт». Після його «перевірки» ви втратите свій акаунт й надалі його можуть використовувати зі злочинною метою.

❗️Щоб запобігти таким ситуаціям:

🔘 Обов'язково вмикайте у Telegram двоетапну перевірку.
Для цього: перейдіть у налаштування > приватність та безпека > двоетапна перевірка.

✅Будьте максимально уважні!
Використовуйте лише офіційні чат-боти!

🔺Офіційний чат-бот Служби безпеки України:

@stop_russian_war_bot

🔺Офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги:

@tribunal_ua_bot

❗️Довіряйте лише перевіреній інформації та джерелам!
💪🇺🇦Боремо #інфотерор разом!
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03.03.2022 18:23 Відповісти
проведіть референдум на курилвх чи вони хочуть до японіх
і в осетії чи не хотіла в грузію
а кенігсберг додому не хочк - 100%
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03.03.2022 18:23 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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03.03.2022 18:28 Відповісти
так херсон окупирован что ли? или это кацаплятские дрг шастают?
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03.03.2022 18:36 Відповісти
*******!
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03.03.2022 20:07 Відповісти
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03.03.2022 18:37 Відповісти
Звільняйте бігом Херсон
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03.03.2022 18:49 Відповісти
ХЕРСОН КИНУЛИ С САМОГО НАЧАЛА -БЕЗ АРМИИ И ОРУЖИЯ И ПРИ ЭТОМ ОСКОРБЛЯЮТ МЕСТНЫХ -СПАСИТЕ ХЕРСОН ПОКА НЕ ПОЗДНО !ЗА НИМ БУДУТ НИКОЛАЕВ И ОДЕССА...
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03.03.2022 18:50 Відповісти
Поэтому они от такой радости минируют центр Херсона? Уже притянули инженерную роту и занимаются этой ******.
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03.03.2022 18:57 Відповісти
ФЕЙК то, что Херсон и Винница сдались
Оккупанты распространяют фейки о том, что Херсонская область просит войти в состав РФ. Подобные фейки распространяют от имени Винницкой власти. Предупреждает о возможном дезинформацию и Киевская ОГА.
Ширится также фейк с обращением Зеленского, в котором он призывает ВСУ сложить оружие.
Не верте фейкам окупантов!
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04.03.2022 08:55 Відповісти
 
 