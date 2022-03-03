Вбитих російських солдатів ніхто не збирається рахувати. Вони привезли із собою крематорій, - Зеленський

Російська сторона приховуватиме точну кількість втрат внаслідок вторгнення до України.

Про це сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія в рази більше чисельно. Російську армію ніхто не рахує, скільки їх помирає. Ви знаєте, що вони з собою привезли крематорій. Так, вони просто з собою привезли крематорій, вони заздалегідь не збиралися показувати сім'ям загиблих, матерям, не збираються показувати, що їхні діти тут загинули. Що їх вбили. Що вони сюди прийшли вбивати нас і ми боронимо наші домівки і тому вони вмирають. Ми не хочемо їх вбивати. Чому наші беруть їх у полон, а потім наші лікарі їх лікують?... Це є реальна різниця між ними і тим, хто просто послав м'ясо, дав крематорій із собою. Ці хлопці несуть цей крематорій, вони розуміють, що вони несуть щось для себе. Це жах. Що це за людина, яка може планувати такі акти. Це і є акти геноциду", - зазначив Зеленський.

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