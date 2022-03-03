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армія РФ (13520) війна (56671) Зеленський (17470) крематорій (20)

Вбитих російських солдатів ніхто не збирається рахувати. Вони привезли із собою крематорій, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вбитих російських солдатів ніхто не збирається рахувати. Вони привезли із собою крематорій, - Зеленський

Російська сторона приховуватиме точну кількість втрат внаслідок вторгнення до України.

Про це сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія в рази більше чисельно. Російську армію ніхто не рахує, скільки їх помирає. Ви знаєте, що вони з собою привезли крематорій. Так, вони просто з собою привезли крематорій, вони заздалегідь не збиралися показувати сім'ям загиблих, матерям, не збираються показувати, що їхні діти тут загинули. Що їх вбили. Що вони сюди прийшли вбивати нас і ми боронимо наші домівки і тому вони вмирають. Ми не хочемо їх вбивати. Чому наші беруть їх у полон, а потім наші лікарі їх лікують?... Це є реальна різниця між ними і тим, хто просто послав м'ясо, дав крематорій із собою. Ці хлопці несуть цей крематорій, вони розуміють, що вони несуть щось для себе. Це жах. Що це за людина, яка може планувати такі акти. Це і є акти геноциду", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо - дайте літаки

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
А вы видели, как их матери на это отвечают? Молчат, суки, в шоке, что бандеровыцы взяли в плен их сыночка. По их глазам видно, что они не верят своим сыновьям и считают, что бандеровцев надо добивать, но только после того, как сыночек вернётся назад. ОНИ ЛЮТО НЕНАВИДЯТ НАС!
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03.03.2022 18:44
+18
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03.03.2022 18:45
+11
Кацарылые даже 11000 деревянных не хотят своему скоту платить
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03.03.2022 18:42
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а кому они нужны..даж семье
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03.03.2022 18:40 Відповісти
На 11 тыс. срублей можно купить много бояры
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03.03.2022 18:42 Відповісти
Кацарылые даже 11000 деревянных не хотят своему скоту платить
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03.03.2022 18:42 Відповісти
Росіяни це нацисти, аони нас хочуть знищити за те що ми просто хочемо жити
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03.03.2022 18:43 Відповісти
А вы видели, как их матери на это отвечают? Молчат, суки, в шоке, что бандеровыцы взяли в плен их сыночка. По их глазам видно, что они не верят своим сыновьям и считают, что бандеровцев надо добивать, но только после того, как сыночек вернётся назад. ОНИ ЛЮТО НЕНАВИДЯТ НАС!
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03.03.2022 18:44 Відповісти
у криму спалюють важких 300х
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03.03.2022 18:45 Відповісти
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03.03.2022 18:45 Відповісти
В Лугандоні не краще, на жаль...
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03.03.2022 18:51 Відповісти
фу, бл.я
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03.03.2022 19:19 Відповісти
Так. Це яскравий приклад кацапської свиноматки.
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03.03.2022 19:47 Відповісти
Кацапи геть не розуміють причинно-наслідкових звʼязків. Пропаганда давно вже все там зруйнувала що могла.
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03.03.2022 19:46 Відповісти
гумпомощь от Комитета солдатских матерей города Саратова.
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03.03.2022 18:47 Відповісти
Пистеж! Матери - везде есть матери! Если вы , толстожопые мажуки, прячетесь от ответственности за деяния Путина, то нехер валить все на плоховоспитанных матерей!
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03.03.2022 19:30 Відповісти
В ************** самки кацапів що висирають орків.
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03.03.2022 19:42 Відповісти
 
 