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Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав його сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцом - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"- звернувся Зеленський до Путіна.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
Зеленський все ще бажає побачити в очах ху№ла мир?
Млять, з ху№лом не може бути жодних перемовин. Він не для того бомбить міста і села України!
Невже Зеленський цього не розуміє?!
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03.03.2022 18:48
+43
Які нах переговори .? ***** сьогодні заявив Макрону що буде воювати з Україною до останнього кацапа . Ще війна на знищення . Або ми , або вони .
Нема про що домовлятись . Немає з ким домовлятись . Він реально - поїхав кришою .. .
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03.03.2022 18:50
+42
Бубочка, не надо делать нам нервы!
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03.03.2022 18:47
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ХЙЛО СЦЫКЛО !!!
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03.03.2022 21:06 Відповісти
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03.03.2022 21:38 Відповісти
Нема про що розмовляти, тільки ****#ть, мовчки.
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03.03.2022 23:18 Відповісти
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