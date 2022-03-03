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Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав його сісти за стіл переговорів.
Про це він заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцом - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"- звернувся Зеленський до Путіна.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар03.03.2022 21:06 Відповісти Мені подобається 0
Mora Zfayfer
показати весь коментар03.03.2022 21:38 Відповісти Мені подобається 2
Юрий Рогуля
показати весь коментар03.03.2022 23:18 Відповісти Мені подобається 0
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Млять, з ху№лом не може бути жодних перемовин. Він не для того бомбить міста і села України!
Невже Зеленський цього не розуміє?!
Нема про що домовлятись . Немає з ким домовлятись . Він реально - поїхав кришою .. .