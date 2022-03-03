Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав його сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцом - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"- звернувся Зеленський до Путіна.

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