Ворог поширює фейк про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ", - СБУ

Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо - це фейк!", - йдеться у повідомленні.

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В СБУ наголосили, що окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

"Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги! Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог. Слава Україні!", - зазначили в СБУ.

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