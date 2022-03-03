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Ворог поширює фейк про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ", - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог поширює фейк про нібито

Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо - це фейк!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина нібито хоче увійти до складу РФ, - голова ОВА Лагута

В СБУ наголосили, що окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

"Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги! Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог. Слава Україні!", - зазначили в СБУ.

Також читайте: Окупанти можуть використати технологію діпфейк, щоб дезінформувати про "капітуляцію" України
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Топ коментарі
+20
Yurii DEmon 4





За тиждень заповнено мішків для російських трупів: ▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 18%
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03.03.2022 18:54
+9
Південна Корея також вже на Сонці побувала і повернулась
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03.03.2022 18:53
+9
тільки північна,а не південна
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03.03.2022 18:54
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Південна Корея також вже на Сонці побувала і повернулась
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03.03.2022 18:53 Відповісти
лучьше б не возвращалась
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03.03.2022 18:54 Відповісти
тільки північна,а не південна
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03.03.2022 18:54 Відповісти
Тільки Південна мабуть, бо Північна не могла - нічкою сонечка немає, то й летіти нікуди
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03.03.2022 19:22 Відповісти
вибачайте, помилився, думав про кндр
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03.03.2022 22:00 Відповісти
Yurii DEmon 4





За тиждень заповнено мішків для російських трупів: ▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 18%
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03.03.2022 18:54 Відповісти
"капітуляцію та підписання мирного договору з РФ" вже кричать з ящика в кацапстані
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03.03.2022 18:54 Відповісти
на каком канале?
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03.03.2022 19:09 Відповісти
Ага, а Янык в хонку возвращается, верим-верим
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03.03.2022 18:54 Відповісти
Да даже если власть что то там подпишет не дай Бог то кто укаринцы все равно будут уничтожать кацапоидов несмотря ни на какие бумажки выбитые под давлением
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03.03.2022 18:55 Відповісти
Вы думаете у Арахимии под давлением надо выбивать ?
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03.03.2022 18:58 Відповісти
Срочное обращение к Российким солдатам!
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03.03.2022 18:59 Відповісти
...В цій війні ще не сформовано фронтів. Реальна ситуація така, що окупанти знаходяться на дорогах і трасах, лісах і національних парках. Немає чіткого кордону, де росіяни, а де українці...
Скоро в Україні почнеться дощ, дороги і дороги перетворяться на бруд, росіяни потонуть у багнюці, як нацисти в 1941 році... всі будуть знищені контрнаступами.

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03.03.2022 19:05 Відповісти
так оне по болотам не хотят - они там только ночуют "под байрактарами"
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03.03.2022 19:11 Відповісти
Є НАБОЇ?
БАЧИШ ВОРОГА?
СТРІЛЯЙ!!!
І НІКОГО НЕ СЛУХАЙ!
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03.03.2022 19:09 Відповісти
Кацапи йо...ті на всю голову, хіба їм можна вірити.
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03.03.2022 19:26 Відповісти
ці слуги цілий день блукали десь там, а рузге зібралося з силами і знову теж саме на пролом. Путін вже макрону викатив, нехай здаються. Точно як в Грузії, там Саркозі крутився тут Макрон. Правда через пресу викочує. Саркозі сам літав. Правда його потім судили, бо безплатно не літав. А цей просто став рупором Путіна, поширює фейки Путіна. І про щось "намекает". Завтра у Путіна Госдура засідає, військовий стан, ну тепер пригожин "в деле"
тільки що почув голос навідника на телефежу в Києві, голос так нагадує Нестора Шуфрича, а потім подумав то може теж русин.
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03.03.2022 19:59 Відповісти
І зеленський йому у цьому допомагає - дебіли
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03.03.2022 21:17 Відповісти
 
 