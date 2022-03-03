Воллес звернувся до Росії: "Припиніть це! Ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
РФ ще не пізно припинити війну в Україні, вважає британський міністр оборони Бен Воллес.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хотів би сказати Росії: припиніть це. Ще не пізно припинити робити те, що ви робите. Вчинені вами кроки незаконні, і ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття", - наводять західні ЗМІ у четвер слова британського міністра.
Я повідомлялося, після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Путін прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".
Топ коментарі
+19 Слава Свид
показати весь коментар03.03.2022 18:55
+7 Sashko Slastyon
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+5 Sav UA
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Я не про зраду-я про те, що на мою думку орда буде бросати в нас ще тисячи та дисятки тисяч своїх .. людей хотів написати.. комах.. і вони будуть ідти. І будуть убивати-ми їх більше-но вони будуть. Ця війна закінчіться тільки коли ми переб'ємо сотні тисяч.. усіх..
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йому з 2014-го року так казали...І що? Йому похер..