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Воллес звернувся до Росії: "Припиніть це! Ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воллес звернувся до Росії:

РФ ще не пізно припинити війну в Україні, вважає британський міністр оборони Бен Воллес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би сказати Росії: припиніть це. Ще не пізно припинити робити те, що ви робите. Вчинені вами кроки незаконні, і ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття", - наводять західні ЗМІ у четвер слова британського міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Росія продовжила порушувати суверенітет України, ніхто не має забути цього дня, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Я повідомлялося, після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Путін прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".
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Топ коментарі
+19
предлагали же в 2014..сделать заповедник 404
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03.03.2022 18:55
+7
Пане Воллес, у Вас є сили та засоби це припинити, але Ви цього не робите.
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03.03.2022 19:00
+5
Припиніть це!
==========
йому з 2014-го року так казали...І що? Йому похер..
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03.03.2022 18:58
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предлагали же в 2014..сделать заповедник 404
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03.03.2022 18:55 Відповісти
eto bezpolezno....pora uzhe NATO formerovatj shturmovye sili - parashu nado budet zahvatyvatj ...bez etovo neabaidjotsa uvi.
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03.03.2022 18:56 Відповісти
щось сьогодні якісь новини зовсім погані
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03.03.2022 18:57 Відповісти
Це Вам ***** настрій зіпсував? Не звертайте на нього уваги, він того не вартий. "Друга" армія світу себе вже показала.
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03.03.2022 19:00 Відповісти
дякую Вам. щось я і правда розкліюватись почала.
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03.03.2022 19:12 Відповісти
Бо ***** санцій не бо\ться. Сто разів вже казали що кацапи бояться тільки грубу силу . А сили в нас без Заходу недостатньо. Потрібно їм також гуртуватись та виходити на захист самих себе. Так, це зараз в Україні але вони тут будуть боронити себе від кремлівського ворога.
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03.03.2022 19:00 Відповісти
Чому погані - ****@ть кацапів де тільки можна , просто вони не встигають всі вчасно підбігати на відстань пострілу , охляли за тиждень війни , видані їм протерміновані на 5 років сухпайки ще три дні тому закінчилися , а самі застрелитися вони іще не дозріли ((
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03.03.2022 19:18 Відповісти
На мою особису думку вже зрозуміло-це надовго. Тому що відступ для пуйла дорівнює смерті. Тому що ми не відступимо. Тому що Пуйлу чхати на смерть та голод в своїй країні. Це не здари пост-я зовсім не тіх настргоїв. Посадив свою родину на поїзд до західної кілька годин тому-моїй коханій буде тяжко з 2ма маленькими дітьми самій і не вдома-но я тут вже можу сам все що можу.
Я не про зраду-я про те, що на мою думку орда буде бросати в нас ще тисячи та дисятки тисяч своїх .. людей хотів написати.. комах.. і вони будуть ідти. І будуть убивати-ми їх більше-но вони будуть. Ця війна закінчіться тільки коли ми переб'ємо сотні тисяч.. усіх..
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03.03.2022 19:46 Відповісти
Підтримую. Доказ цього програма НАПОВАЛ ЕХО МОСКВИ, НЄВЗОРОВ .Все розказав по полочкам .
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03.03.2022 20:16 Відповісти
Припиніть це!
==========
йому з 2014-го року так казали...І що? Йому похер..
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03.03.2022 18:58 Відповісти
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03.03.2022 18:58 Відповісти
щось кацапофашистам рунічні знаки не надто допомагають.
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03.03.2022 19:03 Відповісти
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03.03.2022 19:23 Відповісти
Да какие десятилетия? Я думаю в ближайшие годы мордор полностью капитулирует, заплатит Украине репарации в полном объем, отдаст Крым и Донбасс, поставят американские базы по всей территории *********. Тогда и санкции все снимут, и все будут рады.
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03.03.2022 18:59 Відповісти
А что нам делать эти все годы, Продолжать сидеть по разваленным подвалам?
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03.03.2022 19:14 Відповісти
Пане Воллес, у Вас є сили та засоби це припинити, але Ви цього не робите.
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03.03.2022 19:00 Відповісти
Хм...тобто Рашка ще тільки "ризикує"??
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03.03.2022 19:02 Відповісти
І знову одні *** *** бла гидко висери західних чути мовчіть
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03.03.2022 19:03 Відповісти
Колись гітлеровська Німеччина гризла по черзі сусідів поки всі не згуртувались. Так і зараз потрібно. Якщо боятись ядерного удару то вас не мине. Через деякий час вони будуть також лякати вже безпосередньо вас якщо не винесете ключі від Британії. А винесете. Бо всіх по черзі вони вже проковтнуть. Таких самих обережних.
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03.03.2022 19:05 Відповісти
Це ви його гуртом припините і спокійно житимете найближчі десятиліття
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03.03.2022 19:14 Відповісти
От такий підхід більш практичний . Але Захід ще до нього не дозрів поки що ...
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03.03.2022 19:38 Відповісти
поки ще не пізно...дивно звучить від заходу,а що ще мають орки зробити щоб було пізно? таке відчуття що захід спить і бачить ,щоб все зупинилось і зняти санкції які їм самим і мішають
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03.03.2022 19:43 Відповісти
если европа не хочет помогать Украине, то пусть готовится что 40млн. человек переселятся в Европу. Без проблем?
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03.03.2022 20:12 Відповісти
 
 