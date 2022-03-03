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Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська артилерія обстріляла в Харкові мікрорайон Салтівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

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"Близько 15:40 російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на житлові, так звані "спальні райони" Харкова. Найбільше постраждав від залпів ствольної та реактивної артилерії мікрорайон "Північна Салтівка". Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків", - йдеться в повідомленні.

Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 01

Гасіння пожеж ускладнювалось ворожими обстрілами та руйнуванням будівельних конструкцій. Дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються.

Напередодні ворожої повітряної атаки зазнало село Яковлівка Мерефянської громади Харківського району. Бомбами зруйновано 45 будинків, а також знищені приватні автомобілі, господарчі споруди. Загинули троє осіб, поранені семеро, врятовано з-під завалів 10 людей.

Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 02
Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 03
Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 04
Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 05
Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 06
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Топ коментарі
+6
Пипець, бідні люди.
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03.03.2022 19:06
+3
Господи, ми так переживаємо за вас......
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03.03.2022 19:06
+3
А коли їх візьмуть у полон - пускатимуть соплі, що "ми нє зналі, нас абманулі"... Виродки!!!
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03.03.2022 19:31
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Пипець, бідні люди.
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03.03.2022 19:06 Відповісти
Господи, ми так переживаємо за вас......
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03.03.2022 19:06 Відповісти
Не знаю що вам там кажуть, але в Чернівцях кожен ранок 50 великих автобусів з Турції чекають на евакупотяги, приймають людей і вивозять з країни і нехай москалі спробують вдарити по туркам.
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03.03.2022 19:10 Відповісти
Стосується лише жінок та дітей.
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03.03.2022 19:11 Відповісти
закон про коллаборационизм и сепарню должен работать жестоко, кто долго ждал, тот дождался и втянул с собой всю страну.
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03.03.2022 19:11 Відповісти
Пошел *****, российский троль! В Харькове нет сепарни.
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03.03.2022 19:32 Відповісти
Нужно считать разрушения и давать Евросоюзу. Чтобы они оценили масштабы разрушений. А то некоторым кажется что просто ничего не происходит сейчас.
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03.03.2022 19:21 Відповісти
Салтовка это "район", а не микрорайон. Там много микрорайонов. Наш 522-й микрорайон сегодня тоже обстреливали (снова, как и вчера). Выродки!
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03.03.2022 19:31 Відповісти
А коли їх візьмуть у полон - пускатимуть соплі, що "ми нє зналі, нас абманулі"... Виродки!!!
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03.03.2022 19:31 Відповісти
Вони відповідять суки, їм піздец, не беріть цих *********. Мій хлопець живе в тих районах, трохи південніше північної Салтовки... Господи, я перестану бути атеїстом якщо з ним все добре...
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03.03.2022 20:16 Відповісти
Не переживайте, довго світла не було через вибухи.
Щаз налагодили..звяжетесь с сином
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03.03.2022 20:36 Відповісти
 
 