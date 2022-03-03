12 683 45
Якщо нас не стане, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни, - Зеленський про агресію РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якщо Україна не встоїть проти російської агресії, вона пошириться на інші країни Європи.
Про це сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Україна не зупинить все це, якщо весь світ не об'єднається, ...Після України, якщо нас не дай Бог не стане, далі буде Латвія, запам'ятайте Литва, Естонія, Молдова, далі буде Грузія, Польща і так будуть вони йти до Берлінської стіни", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+30 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар03.03.2022 19:00
+30 agnis
показати весь коментар03.03.2022 19:04
+15 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар03.03.2022 19:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
тому краще починати сьогодні
7 ч. ·
В Україні сніг, місцями мертві окупанти
Наразі головне завдання - блокувати рух тилових колон російських окупантів, які йдуть вперед на підмогу танкам та артилерії.
Ключові тези:
Не вірте жодним чуткам, начебто опір безглуздий
та безнадійний
Об'єднуйте зусилля з іншими, й незабаром тотальний опір агресорові зробить неможливе досяжним
Ваше завдання - не перемагати ворога у вирішальних битвах, а деморалізовувати, виснажувати, сковувати його сили, підтримувати віру співгромадян, щоб максимально допомогти Збройним силам України.
а деяким з деяких мусимо повторювати їх декілька разів
не зупинимо ми - хто буде наступний?
НЕ СПАТИ, ХЛОПИ, ПАТРОНИ ПІДНОСЬТЕ БЕЗ ЗАТРИМКИ
ТА НЕБО ПРИКРИЙТЕ
Це колективна праця.