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Якщо нас не стане, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни, - Зеленський про агресію РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо нас не стане, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни, - Зеленський про агресію РФ

Якщо Україна не встоїть проти російської агресії, вона пошириться на інші країни Європи.

Про це сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Україна не зупинить все це, якщо весь світ не об'єднається, ...Після України, якщо нас не дай Бог не стане, далі буде Латвія, запам'ятайте Литва, Естонія, Молдова, далі буде Грузія, Польща і так будуть вони йти до Берлінської стіни", - зазначив глава держави.

Читайте також: Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
і воювати Ї М з кацапами верівно доведеться.
тому краще починати сьогодні
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03.03.2022 19:00
+30
Верно. Если Запад и ЭТО проглотит, то война будет уже на нашей земле. Умирать и бомбить будут уже нас, наши города. Только полные кретины и ублюдки этого не понимают. Наши западные политки и так простили ***** СЛИШКОМ много - и Чечню, и Грузию, и Крым, и Донбасс... МОЖЕТ ХВАТИТ УЖЕ???
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03.03.2022 19:04
+15
Вот мы как раз сейчас своими жизнями и здоровьем и прикрываем всю Европу от новоявленного кремлёвского Гитлера с поехавшей крышей. Поэтому хотелось более активного и своевременного реагирования от европейских и североамериканских союзников, чтобы им самим не пришлось воевать, как они честно говоря опасаются. Зелику, несмотря на всю предыдущую его критику, респект, не наложил в штаны и держится
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03.03.2022 19:03
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і воювати Ї М з кацапами верівно доведеться.
тому краще починати сьогодні
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03.03.2022 19:00 Відповісти
Територіальна оборона ЗС України

7 ч. ·

В Україні сніг, місцями мертві окупанти

Наразі головне завдання - блокувати рух тилових колон російських окупантів, які йдуть вперед на підмогу танкам та артилерії.

Ключові тези:
Не вірте жодним чуткам, начебто опір безглуздий
та безнадійний
Об'єднуйте зусилля з іншими, й незабаром тотальний опір агресорові зробить неможливе досяжним
Ваше завдання - не перемагати ворога у вирішальних битвах, а деморалізовувати, виснажувати, сковувати його сили, підтримувати віру співгромадян, щоб максимально допомогти Збройним силам України.

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03.03.2022 19:09 Відповісти
tak ano i bude
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03.03.2022 19:01 Відповісти
Вот мы как раз сейчас своими жизнями и здоровьем и прикрываем всю Европу от новоявленного кремлёвского Гитлера с поехавшей крышей. Поэтому хотелось более активного и своевременного реагирования от европейских и североамериканских союзников, чтобы им самим не пришлось воевать, как они честно говоря опасаются. Зелику, несмотря на всю предыдущую его критику, респект, не наложил в штаны и держится
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03.03.2022 19:03 Відповісти
до деяких доходять лише прості слова3

а деяким з деяких мусимо повторювати їх декілька разів
не зупинимо ми - хто буде наступний?

НЕ СПАТИ, ХЛОПИ, ПАТРОНИ ПІДНОСЬТЕ БЕЗ ЗАТРИМКИ
ТА НЕБО ПРИКРИЙТЕ
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03.03.2022 19:03 Відповісти
Будет ещё хуже. Орки, не дай бог, вгрызутся в Украину и тогда их вытравить будет ещё сложнее. Поэтому - лучше клиента резать сейчас.
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03.03.2022 19:04 Відповісти
Верно. Если Запад и ЭТО проглотит, то война будет уже на нашей земле. Умирать и бомбить будут уже нас, наши города. Только полные кретины и ублюдки этого не понимают. Наши западные политки и так простили ***** СЛИШКОМ много - и Чечню, и Грузию, и Крым, и Донбасс... МОЖЕТ ХВАТИТ УЖЕ???
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03.03.2022 19:04 Відповісти
Й не факт, що НАТО не почне жертвувати "більш молодими" членами НАТО, щоб зберегти "більш старих"....
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03.03.2022 19:06 Відповісти
Хоч я і зневажаю до глибини душі все квартальне кодло і цього штимпа тим більше, але він правий.
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03.03.2022 19:05 Відповісти
його Порох покусав просто!
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03.03.2022 19:13 Відповісти
Украина-выстоит,мне сказали что я дед и в тероборону меня в крайнюю очередь пойду,но ведь партизанщину никто не отменял,правда ведь?
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03.03.2022 19:06 Відповісти
Я тоже дед. И по возрасту и по бывшей должности. Но в партизаны смогу только если меня кто носить будет. К сожалению, такова моя личная ситуация.
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03.03.2022 19:17 Відповісти
Я голубая кость, но всегда дружил с механиками.
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03.03.2022 19:43 Відповісти
пишут что призраку выдали F16
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03.03.2022 19:06 Відповісти
Та ладно
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03.03.2022 19:09 Відповісти
в молнии прочитал
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03.03.2022 19:10 Відповісти
Такому асу треба дарувати найкращих пташок
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03.03.2022 19:32 Відповісти
Має сенс вірити в краще, але не в брехню.
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03.03.2022 19:58 Відповісти
Так. Я думаю такого льотчика взагалі не існує.
Це колективна праця.
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03.03.2022 20:23 Відповісти
И я читал
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03.03.2022 19:09 Відповісти
Вряд ли скорее модернізірований міг
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03.03.2022 19:13 Відповісти
Видали.
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03.03.2022 19:14 Відповісти
принял.получил.выдали.....какая разница
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03.03.2022 19:16 Відповісти
головне що видали остальноє ніважно
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03.03.2022 19:19 Відповісти
Учиться надо.
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03.03.2022 19:44 Відповісти
Дістали з шахт Донбасу новенький ф16.
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03.03.2022 19:45 Відповісти
Он що, півторює мої слова, двох місячної давності
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03.03.2022 19:07 Відповісти
Цензор таки читає )
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03.03.2022 22:29 Відповісти
Фашисти XXI століття, кровожерливіші не менше третього рейху. Так, що ЕС і США, бороніть та зупиняйте маніяків в Україні, бо завтра війна обов'язково прийде з мільйонами жертв до вас.
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03.03.2022 19:08 Відповісти
Берлінська стіна не є цілью. Англічанка гадіт. Поки королева не поцілує надувний каблук ***** воно не зупиниться. Але якщо Захід підключиться прямо зараз, то ***** той каблук сам собі в сраку буде пхати.
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03.03.2022 19:10 Відповісти
Меркель и Шольц єтого ждут
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03.03.2022 19:11 Відповісти
Відкрийте другий фронт,як у Другу світову!
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03.03.2022 19:12 Відповісти
Де відкрити?
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03.03.2022 19:15 Відповісти
З Заходу кацапії. Із сторони Польші. Прийміть Фінів завтра в НАТО, а післязавтра вже з Фінляндії.
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03.03.2022 19:19 Відповісти
На Курилах.
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03.03.2022 19:25 Відповісти
osvobzdenie Belarusi - kak pervy shag bylo bi umestno na moi vzgljad.
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03.03.2022 19:24 Відповісти
При любых сценариях Украина выиграет
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03.03.2022 19:24 Відповісти
Нет, нужна только Украина.
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03.03.2022 22:34 Відповісти
 
 