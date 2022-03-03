Якщо нас не стане, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни, - Зеленський про агресію РФ

Якщо Україна не встоїть проти російської агресії, вона пошириться на інші країни Європи.

Про це сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Україна не зупинить все це, якщо весь світ не об'єднається, ...Після України, якщо нас не дай Бог не стане, далі буде Латвія, запам'ятайте Литва, Естонія, Молдова, далі буде Грузія, Польща і так будуть вони йти до Берлінської стіни", - зазначив глава держави.

Читайте також: Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?