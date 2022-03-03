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Україна запустила Московський механізм ОБСЄ для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна запустила Московський механізм ОБСЄ для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, - Кулеба

Україна разом з іншими 45 країнами-союзниками запустила Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її військові злочини та злочини проти людяності. Разом із 45 державами Україна запустила Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення Росії. Експертна місія подасть висновки механізмам підзвітності, включаючи міжнародні суди та трибунали", - написав міністр.

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Автор: Володимир Янченко
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03.03.2022 19:01 Відповісти
хз но думаю это нужно
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03.03.2022 19:05 Відповісти
Давити кацапів на всіх фронтах - військових, дипломатичних, економічних, фінансових ...
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03.03.2022 19:09 Відповісти
Не знаю що то за механізм, але якщо він московський, то скоро або згорить, або поламається.
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03.03.2022 19:21 Відповісти
 
 