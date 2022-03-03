Україна запустила Московський механізм ОБСЄ для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, - Кулеба

Україна разом з іншими 45 країнами-союзниками запустила Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її військові злочини та злочини проти людяності. Разом із 45 державами Україна запустила Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення Росії. Експертна місія подасть висновки механізмам підзвітності, включаючи міжнародні суди та трибунали", - написав міністр.

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