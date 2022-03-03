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бізнес (819) Росія (47286) санкції (6860)

Акції європейського бізнесу зі зв'язками з РФ подешевшали на 100 мільярдів доларів

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Акції європейських компаній, бізнес яких пов'язаний з РФ, подешевшали у сумі більш ніж на 100 млрд дол за час ескалації ситуації навколо України та війни РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, на таку цифру скоротилася загальна капіталізація 22 компаній з індексу Stoxx Europe 600, яким бізнес у Росії приносить понад 5% виторгу.

Деякі акції втратили три чверті вартості із 18 лютого, коли побоювання через ескалацію навколо України помітно посилилися, додає Bloomberg.

Так, акції виробника автомобілів Renault та угорської авіакомпанії Wizz Air подешевшали більш ніж на 20%.

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Найбільше від розпродажу постраждали європейські банки. Індекс Stoxx 600 Banks Index упав майже на 20% порівняно з піком 10 лютого.

Найгірший результат - в австрійського Raiffeisen Bank, який втратив майже половину ринкової вартості.

1 березня Reuters написав із посиланням на джерела, що Raiffeisen розглядає можливість виходу з Росії.

Але, як пишуть росЗМІ, президент Raiffeisen Bank International Карл Севельда це спростував.

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Нагадуємо, Лондонська біржа зупинила торги акціями 27 емітентів із вагомими зв’язками з Росією, Morgan Stanley виключив їх з індексів країн, що розвиваються, адже країна тепер "не придатна до інвестицій".

Нью-Йоркська фондова біржа та фондова біржа Nasdaq вирішили тимчасово призупинити торгівлю акціями компаній, базованих у Росії, на тлі агресії цієї країни проти України.
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gorazdo deshevle bylo bi vsem mirom RAZBOMBITJ etu parashu *****.
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03.03.2022 19:13 Відповісти
Згоден, але рашкованів треба гарно гепнути об дно, а ще нижче показати безодню, в якій вони можуть опинитись.

З ліквідацією хла, а заодно і рашки як якогось ігрока в політиці Захід вже визначився
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03.03.2022 20:07 Відповісти
"Члены делегаций РФ и Украины перед началом переговоров обменялись рукопожатиями" - видео есть на информ ресурсах козломордых
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03.03.2022 19:14 Відповісти
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03.03.2022 19:19 Відповісти
Шо нам до падіння кацапського рубля котіровок і різноі незрозумілоі ***** на світових ринках чи виживемо ми доки санкціі подіють і чи подіють багачі спостерігають за тим як нас вбивають
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03.03.2022 19:20 Відповісти
потом все вернете раздерибанете ращку и заберете скважины и газопроводы
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03.03.2022 19:45 Відповісти
руцкие, знищіть ху.ло і стадо старих совків, може ще хоть потім якусь кістку кинуть вашим детям. Ато подохнете з голоду.
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03.03.2022 21:04 Відповісти
 
 