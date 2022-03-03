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Молдова слідом за Україною й Грузією подає заявку на вступ до ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президентка Молдови Мая Санду у четвер 3 березня підписала заявку на вступ Молдови до Європейського Союзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Шановні громадяни, якщо для одних рішень потрібен час, інші мають бути прийняті оперативно… Ми подамо запит найближчими днями у Брюссель", - сказала Санду.
NOW! President Maia Sandu has signed the application for #Moldova to join the European Union!— Violeta Agrici (@AgriciVioleta) March 3, 2022
🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/bp9Le5guEF
Топ коментарі
+29 Андрей Гусляков a823cc06
показати весь коментар03.03.2022 19:06
+27 сатаниэль лорд
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+25 Борис Фесенко
показати весь коментар03.03.2022 19:10
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Будь ласка, зачекайте...
сциш, коли страшно?
а нам зайвий ворог у нашого ворога - купа плюшок
Ну что тут скажешь...
Разом переможемо.
По другому питанню. По інформації від знайомих, у Молдові взагалі СМІ нічого не пишуть про напад мордора на УКраїну. Бояться, мабуть. Чи що?
спросите этих знакомых, из какого Ольгино они пишут, русоботы хромосомные.
В СМИ Молдовы сплошь и рядом именно о вторжении России в Украину.
https://deschide.md/
agora.md
jurnal.tv
любые новостные ленты Молдовы открывай - там война в Украине на первых полосах
В Гостомеле и Бучи (Киевскя обл.) русские оккупационные войска (в их составе много кадырвоцев) понесли тяжелейшие потери и были вынуждены отступть под ударами украинских войск. При оступлении русские оккупанты расстреляли главу администрации Гостомеля Юрия Прилипко
Вам би тільки бабла?
Тому я за Молдову в ЄС а от хитрожопі грузіки хай йдуть ***** лобизаючись з кацапнею
якщо для вас новина що влада у грузії прокацапська є чимось невідомим, то ви новинами політичними не цікавитесь.
Так грузини це наш братній народ, але влада там, щось на подобі нашого якубовича.
Будьте об'єктивними ні Україна, ні Молдова з Грузією не готові до вступу в ЕС - це по-перше, і ЕС не має бажання то політичної волі на прийняття наших країн, да і будь-яких інших.
Просто, вони відчувають свою відповідальність, або навіть вину перед Україною, тому я допускаю, що нас можуть прийняти в Європейський Союз десь протягом року. І то при умові, що ми будемо триматись далі, і Україна не перетвориться на Сирію. Молдові та Грузії нічого не світить.
І Україні у найблищий час не світило ...
Та Герої України завоювали цей шанс !!!