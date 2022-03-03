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Новини За кордоном
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Грузія (1420) Молдова (1296) Євросоюз (7058)

Молдова слідом за Україною й Грузією подає заявку на вступ до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президентка Молдови Мая Санду у четвер 3 березня підписала заявку на вступ Молдови до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Шановні громадяни, якщо для одних рішень потрібен час, інші мають бути прийняті оперативно… Ми подамо запит найближчими днями у Брюссель", - сказала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі
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Топ коментарі
+29
Пиявки!
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03.03.2022 19:06
+27
шакалье решило под шумок проскочить на нашей крови
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03.03.2022 19:07
+25
Грузинский и молдавский корабли, идите *****. Вы сначала санкции введите, ***** и ссыкуны
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03.03.2022 19:10
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Пиявки!
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03.03.2022 19:06 Відповісти
Нє... очкуни...
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03.03.2022 19:19 Відповісти
**** ШАРОВИКИ - ИДИТЕ ВОЮЙТЕ сцыкуны !
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03.03.2022 19:22 Відповісти
Де підтримка війсками Молдови? Чи вони думають, що фюрер їм дозволить в ЕС ?
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03.03.2022 19:30 Відповісти
Как минимум у них есть шанс снести ПМР и тем самым помочь нам хоть с одной стороны защитится.
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03.03.2022 19:53 Відповісти
а чого придністров"я не просиш?
сциш, коли страшно?
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03.03.2022 19:06 Відповісти
Пусть горит рашу из Приднестровья !!!
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03.03.2022 19:06 Відповісти
Сорри - ГОНИТ ( редактор перепутал )
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03.03.2022 19:19 Відповісти
..а куда ж тогда продовольствие..топливо... продавать...если Приднестровье уничтожить? Для Молдовы это щедрые деньги от рашки ....за обеспечение рашковояк. Не ..НЕВЫГОДНО!!!
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03.03.2022 19:46 Відповісти
шакалье решило под шумок проскочить на нашей крови
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03.03.2022 19:07 Відповісти
ну аби вони нам не тяпнули
а нам зайвий ворог у нашого ворога - купа плюшок
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03.03.2022 19:13 Відповісти
Ну да. Особенно когда Украина помогала Рашке захватить пмр.
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03.03.2022 19:14 Відповісти
\\когда Украина помогала Рашке захватить пмр\\ Ввела войска? Или как?
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03.03.2022 19:19 Відповісти
та то кацап, не реагируй
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03.03.2022 19:30 Відповісти
Муха сиділа на волі та каже - ми пахали
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03.03.2022 19:07 Відповісти
Нє, ну грузіни з молдаванами *********😁😁😁😁
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03.03.2022 19:08 Відповісти
а ці євро-кандидати не хочуть відкрити другий фронт та звільнити свої території?
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03.03.2022 19:09 Відповісти
хто молдова чи грузія може звільнити свої території?
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03.03.2022 19:10 Відповісти
Молдова теоритично так
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03.03.2022 19:14 Відповісти
В принципі, якщо ми розхерачим 14-у армію, то без питань, а ми її розхерачим якщо рипнеться.
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03.03.2022 19:19 Відповісти
она сама разбежится там все в курсе как кацапов жарят
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03.03.2022 19:24 Відповісти
та так. особливо Грузія, після того, як приймає втікачів-бізнесменів з рашки.
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03.03.2022 19:09 Відповісти
І не підтримала санції проти кацапії.
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03.03.2022 19:17 Відповісти
я їм не дивуюся. це їх єдиний шанс на плечах ЗСУ заїхати в євросоюз
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03.03.2022 19:09 Відповісти
Удачи молдованам, украинцам и грузинам. Европа должна быть крепкой и единой!
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03.03.2022 19:10 Відповісти
Грузинский и молдавский корабли, идите *****. Вы сначала санкции введите, ***** и ссыкуны
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03.03.2022 19:10 Відповісти
Я в шоке от украинцев, в тот момент когда десятки тысяч беженцев приняла Молдова, так исходить желчью

Ну что тут скажешь...
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03.03.2022 19:11 Відповісти
Не звертайте уваги на ботів або дурнів. Ми завжди вдячні за підтримку. Робити нападки на інші народи - то стиль кацапів.
Разом переможемо.
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03.03.2022 19:15 Відповісти
Ну что тут скажешь.. Только это Вы сначала санкции введите, ***** и ссыкуны.
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03.03.2022 19:16 Відповісти
а мы типа тут на прогулке - вы вообще долджны молчать в тряпочку вас кацапы захватят за 2 часа
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03.03.2022 19:25 Відповісти
Ви не відповіли на вопрос вище. Про ПМР. Якщо сказали щось - треба за слова відповідати.
По другому питанню. По інформації від знайомих, у Молдові взагалі СМІ нічого не пишуть про напад мордора на УКраїну. Бояться, мабуть. Чи що?
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03.03.2022 21:44 Відповісти
чииивооо?!

спросите этих знакомых, из какого Ольгино они пишут, русоботы хромосомные.

В СМИ Молдовы сплошь и рядом именно о вторжении России в Украину.

https://deschide.md/

agora.md

jurnal.tv

любые новостные ленты Молдовы открывай - там война в Украине на первых полосах
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04.03.2022 12:11 Відповісти
Судячи с цього, вони читають тільки москалячи новини російскою мовою. Вони не русоботи, а ватники (це реальні люди, родичі знайомих)
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04.03.2022 20:08 Відповісти
Зараз єдиний шанс вирватися людям з кривавої в'язниці народів.
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03.03.2022 19:11 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

В Гостомеле и Бучи (Киевскя обл.) русские оккупационные войска (в их составе много кадырвоцев) понесли тяжелейшие потери и были вынуждены отступть под ударами украинских войск. При оступлении русские оккупанты расстреляли главу администрации Гостомеля Юрия Прилипко
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03.03.2022 19:12 Відповісти
говорят что он жив или то это было после?
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03.03.2022 19:27 Відповісти
все что нужно знать о русне
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03.03.2022 19:13 Відповісти
Файний москаль то мертвий москаль.
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03.03.2022 19:21 Відповісти
Жінки, чи як їх краще назвати свиноматки, треба більше давати полоненим дзвонити.
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03.03.2022 19:22 Відповісти
Вот и сказочке конец
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03.03.2022 19:14 Відповісти
Не в НАТО...
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03.03.2022 19:14 Відповісти
Это им не поможет. Если Украина проиграет, то Россия проглотит Грузию и Молдову мгновенно. Ни в НАТО не будут, ни в ЕС.
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03.03.2022 19:25 Відповісти
Русская Грузія іди *****
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03.03.2022 19:14 Відповісти
Так Грузия же не поддержала Европейские санкции. Куда она сунется?.
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03.03.2022 19:15 Відповісти
А в НАТО не, не хочете?
Вам би тільки бабла?
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03.03.2022 19:16 Відповісти
О, блд, молдоване плохие, оказывается. Вы, те кто тут хрень пишет, вы у нас попросили прощения хоть раз, от имени государства, за УНА УНСО, которые убивали наших людей в 1992 году. ХОТЬ РАЗ, с высокой трибуны, признали, что сволочами были? Хоть кто из вас сказал спасибо за беженцев, которых мы от всей своей нищеты принимаем, тем людям, которые дежурят на пунктах пропуска и на своих машинах развозят людей, принимают в своих домах? Ну и говнюки же вы
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03.03.2022 19:17 Відповісти
Я попрошу за націоналістів вибачення.
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03.03.2022 19:21 Відповісти
Просто задело, извините. Мы тут за каждой новостью от вас следим. каждая капля крови, каждый убитый ребенок - как ножом по сердцу, а тут такое...
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03.03.2022 19:24 Відповісти
Да ладно, тут теж не цукор, всі на нервах, зараз трохи легше стало, не зламались в перші дні, в деяких навіть ейфорія почалась. Але крошимо то лайно непогано.
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03.03.2022 19:27 Відповісти
у нас просто сегодня 30 лет с начала приднестровских событий. Просмотрел старые записи... Закипело
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03.03.2022 19:29 Відповісти
нужно быть честным - мы сейчас спасаем ваши жизни своими жизнями - все остальное туфта
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03.03.2022 19:29 Відповісти
Если быть до конца честными, то мы помогаем, чем можем. И это для такой нищей страны как молдова - немало
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03.03.2022 19:31 Відповісти
ваши люди не погибают если бы не Украина вас бы уже не было
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03.03.2022 19:35 Відповісти
наши люди напогибались тысячами! Без оружия, без санкций со всего мира, с пистолетами против 14-й армии. Ты за нас не волнуйся. Нам Румыния поможет, когда нужно будет.
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03.03.2022 19:44 Відповісти
ни хрена она вам не поможет(на днях сбили самолет и вертолет румынский и что?) вас с крыма тупо расстреляют
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03.03.2022 19:47 Відповісти
И тебя это радует, что нас тупо с крыма расстреляют или что?) А по поводу самолета и вертолета не румыны решают, а НАТО. К эстонцам тоже претензии есть, что не начали военные действия из-за разбитого сегодня судна?
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03.03.2022 20:05 Відповісти
меня в сегодняшней ситуации ничто не радует
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03.03.2022 20:11 Відповісти
..ну а почему Вы не блокировали псин в Приднестровье с 2014 года..когда Украина закрыла все каналы связи с ними? Мы наломали дров в 90-х ...Тут вина украинцев велика. НО!! Вы кормите...поите..снабжаете топливом русскую армию в Приднестровье... получаете существенные суммы за эти действия от рашки. Я своими глазами видел десятки машин с приднестровскими номерами в аэропорту Кишинёва!! Видел рашко офицеров ...летящих на Москау... Сейчас у Вас НАИЛУЧШАЯ ситуация задушить Приднестровье. И что ? Даже не дёргаетесь!!! Ждёте..что будет с Украиной!? Так что не стоит вспоминать 90-е... конкретно обгадившись с 2014 года...
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Они от вас прекрасно шли по сухопутной территории. В том числе и в 2014 году. так что не надо валить с больной головы на здоровую
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03.03.2022 20:02 Відповісти
Дорогой дружочек..со **здоровой** головой! С 2014 года ни один войсковой эшелон, ни одна военная машина не пересекла территорию Украины в направлении Тирасполя!! Как и РАНЕЕ ни один военно-транспортный самолёт не пересёк ВП Украины. А с 2015 года и ни один гражданский самолёт рашки! С 2014 года всё ПОЛНОЕ снабжение Приднестровья осуществляла Молдова. Военно-транспортные Ил-76 рашки садились в Кишинёве и осуществляли ротацию так званых сраных миротворцев. Весь сменный офицерский и командный состав рашки в Приднестровье ротировался через кишинёвский аэропорт. 8 лет ни один кацапский сапог не проследовал в Приднестровье через Украину!!! Так у кого здоровая голова? Полностью блокированная территория! Закрыли бы ...и через месяц приползла бы приднестровская мразь на коленах. И даже сегодня... когда идут бои в Украине..вы сидите и посцыкиваете. Выжидаете... что будет с Украиной. А мы вынуждены держать войска рядом....чтобы нарыв не лопнул. А они нам ох как нужны не там..а под Киевом... Николаевом... да и мало ли где! А теперь вы увидели..что Украина пытается вырватся в ЕС...и упали на хвост.... Как и грызуны... не поддержавшие санкции и не пускающие своих добровольцев в Украину. Что перевернулось в этом мире? Да не будет Украины..вас сотрут в порошок..как и грузинов. И Румыния только оботрётся....ибо терять позициии в ЕС и НАТО из за трусливой Молдовы... ну не смешите...!!!!
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03.03.2022 20:18 Відповісти
Вы давно договорились с бандитами с ПМР. Взять тот же футбол. Да и таможня у вас шахер махер общий.
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03.03.2022 19:57 Відповісти
Мы договорились? Ну-ну... А у вас есть акции у коломойского, ахметова и прочей шушеры? Думаю, что нет. Так вот у меня и у 95% населения Молдовы нет никаких профитов от шахеров-махеров. Эти шахеры-махеры, знаете ли, совместные у молдавских, приднестровских и украинских дельцов
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03.03.2022 20:01 Відповісти
а депутаты и президент у вас ничего не решает? а кто их выбирал?
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03.03.2022 20:12 Відповісти
А УНА УНСО это даже не правительство и бизнесмены. Факт в том, что общие шахер махеры ВАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА и их бандитов
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03.03.2022 20:32 Відповісти
Спасибо Вам за помощь, если конечно Вы просите за человеческое отношение благодарности. Но , есть одно "но". Я сам с одеской обл., и не надо рассказывать про "шелковую Молдавию". У каждого из нас есть грешки, и не нужно рыть прошлое по примеру росии. Вам не кажется что вы должны по моральному долгу что-то сделать, прежде чем проскакивать вместе с Украиной в ЕС? Например , санкции задекларировать хотя бы формально против агрессии росии?...
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03.03.2022 19:47 Відповісти
А с чего вместе с Украиной то? У нас уже лет 15 как безвизовый режим с ЕС. У нас у половины населения румынское гражданство. Мы, по сути, и так уже кучу лет практически в ЕС. И если принимают Украину в ЕС, Молдова не может не быть там же, хотя бы чисто географически. А что касается санкций, то я за Санду и ее партию не голосовал. Особенно после того, как ее выкормыш, выпускник МГИМО, который сейчас глава МИД, заявил, что в приднестровье, оказывается, была гражданская война. Знаешь, как у нас их называют? "Правительство Козак". Это отношение людей и к ней и к неприсоединению к санкциям
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03.03.2022 19:57 Відповісти
Ваше дело. Но честно говоря "у большинства румынское гражданство..." и "если Украину принимают. то и Молдова не может не быть там же...." - это не особо впечетляет. Не говоря о том, что вы усложняете настоящее положение Украины своей заявкой.
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03.03.2022 20:18 Відповісти
а чем именно заявка Молдовы усложняет положение Украины?
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04.03.2022 12:17 Відповісти
А то, что вы делите шкуру неубитого медведя. Вас не возьмут, и Украине вы снизили шансы, пытаясь протиснуться с раненой страной через узкий дверной проем (в описательной форме).
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04.03.2022 14:12 Відповісти
Ахха. Ты реально не понимаешь разницы между левым румынским паспортом и реальным членоством в ЕС? У тебя нет и 10% прав, которые есть у настоящих румын, а твой паспорт просто символическая бумажка
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03.03.2022 22:49 Відповісти
Я видел видео, где УНА УНСО говорили, что признают свою ошибку за участие в той войне.
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03.03.2022 19:27 Відповісти
Молодцы, если так. Я не видел, надо будет поискать
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03.03.2022 19:32 Відповісти
так ми також винні у тому що кацапи утворили той глист, то є факт.
Тому я за Молдову в ЄС а от хитрожопі грузіки хай йдуть ***** лобизаючись з кацапнею
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03.03.2022 19:32 Відповісти
Нащо Ви добрих людей марно ображаєте? Грузия разрешила согражданам воевать на стороне украинской армии
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03.03.2022 19:46 Відповісти
а ще вони "ховають" дітей та сімї підорашенських чинуш, хоча для промоскальської влади грузії гроші не пахнуть...
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03.03.2022 19:49 Відповісти
Якщо "промоскальскі", то чому заяву подають на вступ до ЄС?
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03.03.2022 19:56 Відповісти
ТАк стоп, нагадати Вам що у нас є західні сусіди які вже у ЄС і дуже ******* ***** та рублі ?.
якщо для вас новина що влада у грузії прокацапська є чимось невідомим, то ви новинами політичними не цікавитесь.
Так грузини це наш братній народ, але влада там, щось на подобі нашого якубовича.
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03.03.2022 20:02 Відповісти
Хто ще не записався в чергу? Україна всіх затягне 😨
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03.03.2022 19:17 Відповісти
Ех паскуди як поспішили на чужій біді виіхати,чи ви допомогли чимось ?
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03.03.2022 19:31 Відповісти
Пока к санкциям не присоединитесь и не разрешите бойцам вылететь в Украину, *****, сразу *****
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03.03.2022 19:31 Відповісти
Майєчка, сонечко, а чи не хочеш ти, дорогенька "Приднистров'я" задушити, нам допомогти? Відкрити такий собі малееееееесенький Другий фронт?
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03.03.2022 19:38 Відповісти
Да заспокойтесь, ніхто ніяку Грузію, чи Молдову не прийме в Європейський Союз з ймовірністю 99.99%, так що хай подають що хочуть. По Україні 50/50. Думаю будуть дивитись, ще пару тижнів, як у нас будуть розвиватись події.
Будьте об'єктивними ні Україна, ні Молдова з Грузією не готові до вступу в ЕС - це по-перше, і ЕС не має бажання то політичної волі на прийняття наших країн, да і будь-яких інших.
Просто, вони відчувають свою відповідальність, або навіть вину перед Україною, тому я допускаю, що нас можуть прийняти в Європейський Союз десь протягом року. І то при умові, що ми будемо триматись далі, і Україна не перетвориться на Сирію. Молдові та Грузії нічого не світить.
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03.03.2022 19:45 Відповісти
Халяви не буде !
І Україні у найблищий час не світило ...
Та Герої України завоювали цей шанс !!!
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03.03.2022 19:52 Відповісти
Та это ход росии, типа заспамить ЕС, чтоб эти страны спросили: "а Украину за что приняли?". Вполне понятно - в Грузии пророссийское правительство, а Молдавия - я даже хз как понимать такое действие
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03.03.2022 19:55 Відповісти
На нашей окровавленной шее в рай въехать. грузинская власть падлючая - уже мани от руссо туристо подсчитала. И до санкций у них в основном мокшанцы отдыхали, а теперь,кгда им Европа и полсвета закрыты-"Грузия наш", а грузинами деньги и газ опять же. Но в ЕС хочется. А жопа на двух стульях сидеть не треснет?
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03.03.2022 20:07 Відповісти
Соснуть вони а не ЄС. На нашому горбу заїхати не получиться. Навідь санкції не підписали. Ні допомоги, ні співчуття
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03.03.2022 20:09 Відповісти
Грузію приєднати без президента
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07.03.2022 16:15 Відповісти
 
 