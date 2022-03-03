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Зеленський відповів, чи не боїться померти: "Я президент країни, і просто не маю права на це"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський відповів, чи не боїться померти:

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що боїться за життя своїх близьких, як і будь-яка людина, проте боятися за своє життя він не має права, оскільки є президентом країни.

Про це він заявив сьогодні під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і будь-яка жива людина, ми всі хочемо жити. Я вважаю, що якщо та чи інша людина не боїться втратити життя своє або життя своїх дітей, я вважаю, що це нездорова людина. І тому, коли ти відправляєш когось на війну, як це зараз там відбувається, в іншій державі, і ти не думаєш про те, що ці люди забирають життя або можуть загинути, - і ти цього не боїшся, у тебе немає з цього приводу емоцій, я вважаю, що це ненормально", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що як будь-яка людина, боїться за життя своїх близьких.

"Що стосується мого життя: я президент країни, і я просто не маю права на це. І навіть якщо це є у мене в душі, у середині, у тих чи інших моментах. Я відчуваю біль так само, як і кожен із вас", – зазначив президент.

Водночас він додав: "Я боюся уявити собі, що я не маю держави: тебе запитую, звідки ти, а ти відповідаєш: такої країни немає. Я боюся цього".

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Топ коментарі
+13
По перше, зараз ти не президент, а головнокомандувач.
Відповідні і вимоги - НЕ ЗРАДЬ !!!!!
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03.03.2022 19:23
+12
Всі бояться,але ми вистоїмо
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03.03.2022 19:17
+11
У небі над Норвегією військовий літак написав
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03.03.2022 19:16
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У небі над Норвегією військовий літак написав
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03.03.2022 19:16 Відповісти
Всі бояться,але ми вистоїмо
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03.03.2022 19:17 Відповісти
Без піару не може.
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03.03.2022 19:20 Відповісти
А що він повинен був відповісти на таке питання? Ваш варіант, "нєпіарщік".
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03.03.2022 19:40 Відповісти
На данный момент вся твоя семья это Украина
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03.03.2022 19:21 Відповісти
ленка сказала, що їхня друга сім'я ---це 95 квартал.
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12.08.2022 15:38 Відповісти
Ситуация на блок-посту в Энергодаре. Танк выстрелил по блок-посту

https://youtu.be/zJaNOXtuBe0
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03.03.2022 19:22 Відповісти
Ох ти ж ітить...
От прямо без ЗЄ все пропаде.

Фіг там!!! Без ЗЄ ВСУ будуть битися також, як і зараз, а населення буде чинити опір кацапам.
Ну може не буде час від часу тупих промов та відосиків ні про що. Але без них Україна точно проживе.
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03.03.2022 19:22 Відповісти
Як починаються перемовини з кацапами, всі бояться що нас зрадять.
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03.03.2022 19:24 Відповісти
Ну от така довіра ЗЄ та його гоп-компанії. Надія тільки на ВСУ та на народ.
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03.03.2022 19:27 Відповісти
тут зелебобик кацапский все спамит я тебя открыл а ты мой посты открой выше
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03.03.2022 19:32 Відповісти
По перше, зараз ти не президент, а головнокомандувач.
Відповідні і вимоги - НЕ ЗРАДЬ !!!!!
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03.03.2022 19:23 Відповісти
Володя, заспокойся, змахни мімб з голови. вмерти це не право - це обовязок кожного, хто народився

а от вмерти боронячи Батьківщину - це почесно. якщо над цим задумається кожен - йти в бій стає набагато простіше
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03.03.2022 19:26 Відповісти
А мог сказать и всех упокоить! ЗА мной есть достойные люди! которые в случаи ЧП продолжат без потрясений для страны курс в ЕС и НАТО и освобождение от оккупационных захватчиков Украины и уже озвучит этого человека на случай ЧП Порошенко! дабы не было никаких иллюзий что с Украиной что то произойдет с моей смертью. Но мы. живем и боремся .оккупант будет повержен!
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03.03.2022 19:28 Відповісти
Яке воно пихате та самовпевнене. Та Україна і без тебе буде боронитись, її ЗАХИСНИКИ об'єднують, а ім'я говорячої голови не має значення взагалі.Він знає, що йому нічого не загрожує- дешеві понти
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03.03.2022 19:33 Відповісти
Зеленский .Вы. обязаны озвучить это .дабы там и не думали что могут передать в случаи чего. власть своим марионеткам .На этот случай власть в военное время должно перейти автоматически уже озвучен этот человек и это Порошенко!.Вы. такой же солдат как и все остальные в Украине!!!. и если с Вами не дай бог что то произойдет. есть кому продолжить борьбу!Не ставьте себя как незаменимым.это тупиковые и опасные для Украины заявления!
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03.03.2022 19:37 Відповісти
зазвиздівся
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03.03.2022 19:56 Відповісти
 
 