УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11016 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
20 661 52
війна (56671) Зеленський (17470) Ізраїль (1231)

Зеленський про відносини із Ізраїлем: Не відчуваю, що керівництво цієї країни загорнуте у наш прапор

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про відносини із Ізраїлем: Не відчуваю, що керівництво цієї країни загорнуте у наш прапор

Україна має непогані стосунки із Ізраїлем, втім Україна не відчуває, що керівництво цієї країни всім серцем із нами.

Про це сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію: біля Стіни плачу стоять євреї-хасиди. І вони усі загорнуті в жовто-блакитні прапори. Просто велика шана цим людям, вони молились.... І я був такий вдячний, що вони молились. Я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. Скажу вам відверто, може, це прозвучить трішки образливо, але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані стосунки. Але все перевіряється ось такими гострими моментами в житті, коли потрібна сильна допомога. І я говорив з ним, але я не відчуваю, що воно (керівництво Ізраїлю. - Ред.) загорнуте у наш прапор", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо нас не стане, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни, - Зеленський про агресію РФ

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
От шаббата до шаббата брат наЁ**вает брата
показати весь коментар
03.03.2022 19:19
+23
От і не треба в нас змушувати любити євреїв.
Прогнозовано вони нічим нам не помогли.
показати весь коментар
03.03.2022 19:21
+18
В них з кацапами домовленість щодо Сирії...
показати весь коментар
03.03.2022 19:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В них з кацапами домовленість щодо Сирії...
показати весь коментар
03.03.2022 19:18 Відповісти
З ким домовлятись. Сирію будуть ділити жиди разом з турками і арабами. Посаду хана, лаптєй на кораблі і...правильно, *****
показати весь коментар
03.03.2022 19:24 Відповісти
Асаду* хана
показати весь коментар
03.03.2022 19:24 Відповісти
Та хіба ж Іран дасть це зробити... В тому-то й справа. Тому й мовчить Ізраїль.
показати весь коментар
03.03.2022 19:27 Відповісти
То може й нам прийнятий антисемітський закон відмінити.
Тобто, вважати неприйнятним антисиметизм лише до українців єврейського походження

Нєхрен було загортатись в єврейський прапор ! 👿
показати весь коментар
03.03.2022 19:54 Відповісти
ЗЕленський мені не друг, але істина дорожче:

Він все більше говорить і робить правильні речі, як ось і в цьому випадку - сказано жорстко.

Тепер хай громадяни Ізраїлю оцінюють серливість свого уряду - шашні з ****** нічого доброго не дадуть
показати весь коментар
03.03.2022 19:59 Відповісти
От шаббата до шаббата брат наЁ**вает брата
показати весь коментар
03.03.2022 19:19 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 19:40 Відповісти
От і не треба в нас змушувати любити євреїв.
Прогнозовано вони нічим нам не помогли.
показати весь коментар
03.03.2022 19:21 Відповісти
Громадяни Ізраїлю виходять на акції підтримки. І за це треба їм подякувати.
показати весь коментар
03.03.2022 19:24 Відповісти
А уряд Ізраїлю (заради захисту своїх громадян, направду) буде створювати перешкоди для розгортання оборони України, якщо це буде потрібно.
показати весь коментар
03.03.2022 19:50 Відповісти
Розрізняйте євреїв та керівництво Ізраїлю. Там все не так просто.
показати весь коментар
03.03.2022 19:53 Відповісти
Siemens пожертвував EUR1 млн Червоному Хресту на підтримку України, має намір збільшити пожертвування , только вот почему-то Красный Крест не спешит оказывать помощь Украине, молчит как рыба об лед...
показати весь коментар
03.03.2022 19:22 Відповісти
Сіменс, який продавав параші газові турбіни для Криму і товари подвійного призначення коли вже були санкції, пожертвував Червоному Хресту, а не безпосередньо Україні.
У роки гітлерівської Німеччини Сіменс співпрацював з Гітлером.
показати весь коментар
03.03.2022 19:30 Відповісти
Абсолютно согласен. Вообще-то за такое против них должны были ввести санкции, хотя бы у нас. Теперь рынок РФ для них закрыт и мы их ***** пошлем. Вот будет прекрасно.
показати весь коментар
03.03.2022 19:34 Відповісти
черт его знает откуда у тебя такая инфа про продажи турбин ДЛЯ КРЫМА.
во-первых, турбины уже были изготовлены в раше на момент запрета поставки в Крым
во-вторых, их производили НЕ ДЛЯ КРЫМА, но раша (как всегда) нарушила договоренности, за что Сименс отказался делать монтаж и наладку чтобы не попасть под санкции.
в-третьих, криворукие лаптеноги так и не смогли запустить турбины. они сгорели.

Красному Кресту, если честно, я тоже доверяю больше чем украинским юмористам в президенстком кресле. кто там ракетную программу профукал?

У роки гітлерівської Німеччини, ще ДО ВIЙНИ, НЕ ТIЛЬКИ Сіменс співпрацював з Гітлером. СРСР, куди входила УРСР, також співпрацював.

тобі допомога не порібна? так і скажи. ***** зрадіє...
показати весь коментар
03.03.2022 21:00 Відповісти
Адвокатам рашистів і фашистів кажемо іти разом з російським воєнним кораблем.
показати весь коментар
03.03.2022 21:18 Відповісти
Половина этих пожертвований это отмывка и офширизация бабла

Так что мы этих денег не увидем
показати весь коментар
03.03.2022 19:32 Відповісти
Євреї на стороні КГБіста.Зеленського євреєм вони не вважають.
показати весь коментар
03.03.2022 19:22 Відповісти
Це добре чи зле ,що не вважають ?
показати весь коментар
03.03.2022 19:34 Відповісти
Брехня. Я теж єврей, і я на боці України, і майже всі мої знайомі - теж.
показати весь коментар
03.03.2022 19:54 Відповісти
Вибрані🙄
показати весь коментар
03.03.2022 19:25 Відповісти
я сподіваєся, що два єврея знайдуть спвльну мову
слава яйцям, путя ні в одному пейсі не єврей)
показати весь коментар
03.03.2022 19:23 Відповісти
***** точно не єврей, бо робить на шкоду собі та оточуючим. Жодний єврей так не робитиме.
показати весь коментар
03.03.2022 19:55 Відповісти
Ситуация на блок-посту в Энергодаре. Танк выстрелил по блок-посту

https://youtu.be/zJaNOXtuBe0
показати весь коментар
03.03.2022 19:24 Відповісти
О! понеслись набросы на Израиль.
Конструктивная позиция прирожденного дипломата-юриста.
показати весь коментар
03.03.2022 19:25 Відповісти
А що мовчати?Треба казати прямо щоб їм соромно було. Обстріляно Бабин Яр. Умань. але їм плювати.
показати весь коментар
03.03.2022 19:34 Відповісти
принаймі не хамити
показати весь коментар
03.03.2022 19:45 Відповісти
А що нам іх в дупу цілувати, що заборонили штатам продати нам залізний купол та відсмоктують у х у й л а.
показати весь коментар
03.03.2022 19:36 Відповісти
Відсмоктував колорадочник Нетаньяху. Цього підора вже немає при владі.
показати весь коментар
03.03.2022 23:46 Відповісти
"...Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію: біля Стіни плачу стоять євреї-хасиди. І вони усі загорнуті в жовто-блакитні прапори..."
---
Мені десь траплялася інформація, що то були працівники нашого посольства в Ізраїлі. Може хтось уточнити?
показати весь коментар
03.03.2022 19:26 Відповісти
Скажем так

Евреев много разных
И они не так едины

А Израиль так вообще занимается зароботком бабла на трупах евреев, которым они ими отношение чуть больше чем не какое
показати весь коментар
03.03.2022 19:35 Відповісти
Ото ж. А у нас тут ******* наадрочувати на їзраіль.
показати весь коментар
03.03.2022 19:37 Відповісти
ау хасиды,срать в Умани вы можете,а своего цадика кто защищать будет
показати весь коментар
03.03.2022 19:29 Відповісти
Супер відповідь. Насправді Ізраіль відмовився продавати Україні систему ППО "Залізний панцир" місяць тому. Тому відповідь на запитання про допомогу Ізраїлю політично-чудова.
показати весь коментар
03.03.2022 19:36 Відповісти
а по-моему, так это дурной спич Зе.
неее, сраться он может. тут двух мнений быть не может. вопрос только - зачем?
шо там МЕСЯЦ назад отказались продать? тут билять каски еле получили с Дойчланда. какой еще панцирь?! это ж не ведро на улицу вынести. установить, обучить, снабдить, и шо дальше? получить какие-нибудь санкции за поставку оружия в зону конфликта когда еще даже раша не напала? ну, да. Израиль же не гарант безопасности Украины...
показати весь коментар
03.03.2022 21:10 Відповісти
щось мені не доводилося зустрічати таку інформацію від інших країн

Внимание!
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
показати весь коментар
03.03.2022 19:42 Відповісти
Видел бы Йони что брат Беня будет дружить с абсолютным злом, международным террористом, наверно в детстве свернул бы ему шею.
показати весь коментар
03.03.2022 19:45 Відповісти
В критичній ситуації - рівень твоїх амбіцій знижується до рівня твоєї готовності. Пане Зеленський - зменшіть рівень амбіцій - і збільшіть, якщо це ще можливо, рівень готовності.
показати весь коментар
03.03.2022 19:46 Відповісти
знову просто хамить
показати весь коментар
03.03.2022 19:46 Відповісти
Ваша правда. Тут тільки нещодавно почали виходити з політичної кризи, більше року в страні не було керівництва. Звичайно, війна в Україні на повісці дня і офіціальна інформація правдива, але поки що ніяких рішучих кроків, нажаль, немає.
показати весь коментар
03.03.2022 19:51 Відповісти
До Бабиного яру каССапи вже пристрілялись, до Цадика нахмана - теж. Словом - євреї, до нового холокосту вже недалеко. У 1939-му році євреї теж думали що їх на будуть займати. А все закінчилося газовими камерами.
Я не лякаю. Це вже ваш, євреї, вибір, на який мені, єврею по прапрабабці, глибоко "на руССкий военный корабль".
показати весь коментар
03.03.2022 19:58 Відповісти
Ізраїль теж воює - там повно людей з автоматами на вулицях. Можливо в них не такі вже й великі ресурси для допомоги Україні. Не бачу сенсу вимагати в них того, чого вони не можуть дати.
показати весь коментар
03.03.2022 20:16 Відповісти
Вы правы...

Израиль находится в состоянии войны с Ираном, Сирией и Ливаном, на границе с Израилем , в Сирии, стоят войска России...
Поэтому, Израилю, самому, не хватает оружия, тем более, что на помощь стран Европы ему рассчитывать не приходиться ... все многочисленные войны, Израиль проводил сам..... ни один гражданин Европы или США в этих войнах не участвовали.
показати весь коментар
03.03.2022 20:52 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 20:32 Відповісти
Мироша, постоять у стены и побормотать любой может, а вот железный купол переправить в Неньку, это пусть Всевышний париться?
показати весь коментар
04.03.2022 09:34 Відповісти
Мої знайомі-шахісти, євреї-ортодокси з Нью-Йорку, висловили підтримку Україні в перші дні війни. Тель-Авів: масові заходи на підтримку України, головні будівлі жовто-синім світлом запалили так само як в решті цивілізованих країн.
показати весь коментар
03.03.2022 23:42 Відповісти
 
 