Зеленський про відносини із Ізраїлем: Не відчуваю, що керівництво цієї країни загорнуте у наш прапор

Україна має непогані стосунки із Ізраїлем, втім Україна не відчуває, що керівництво цієї країни всім серцем із нами.

Про це сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію: біля Стіни плачу стоять євреї-хасиди. І вони усі загорнуті в жовто-блакитні прапори. Просто велика шана цим людям, вони молились.... І я був такий вдячний, що вони молились. Я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. Скажу вам відверто, може, це прозвучить трішки образливо, але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані стосунки. Але все перевіряється ось такими гострими моментами в житті, коли потрібна сильна допомога. І я говорив з ним, але я не відчуваю, що воно (керівництво Ізраїлю. - Ред.) загорнуте у наш прапор", - сказав глава держави.

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