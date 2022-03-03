Зеленський про відносини із Ізраїлем: Не відчуваю, що керівництво цієї країни загорнуте у наш прапор
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Україна має непогані стосунки із Ізраїлем, втім Україна не відчуває, що керівництво цієї країни всім серцем із нами.
Про це сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію: біля Стіни плачу стоять євреї-хасиди. І вони усі загорнуті в жовто-блакитні прапори. Просто велика шана цим людям, вони молились.... І я був такий вдячний, що вони молились. Я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. Скажу вам відверто, може, це прозвучить трішки образливо, але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані стосунки. Але все перевіряється ось такими гострими моментами в житті, коли потрібна сильна допомога. І я говорив з ним, але я не відчуваю, що воно (керівництво Ізраїлю. - Ред.) загорнуте у наш прапор", - сказав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто, вважати неприйнятним антисиметизм лише до українців єврейського походження
Нєхрен було загортатись в єврейський прапор ! 👿
Він все більше говорить і робить правильні речі, як ось і в цьому випадку - сказано жорстко.
Тепер хай громадяни Ізраїлю оцінюють серливість свого уряду - шашні з ****** нічого доброго не дадуть
Прогнозовано вони нічим нам не помогли.
У роки гітлерівської Німеччини Сіменс співпрацював з Гітлером.
во-первых, турбины уже были изготовлены в раше на момент запрета поставки в Крым
во-вторых, их производили НЕ ДЛЯ КРЫМА, но раша (как всегда) нарушила договоренности, за что Сименс отказался делать монтаж и наладку чтобы не попасть под санкции.
в-третьих, криворукие лаптеноги так и не смогли запустить турбины. они сгорели.
Красному Кресту, если честно, я тоже доверяю больше чем украинским юмористам в президенстком кресле. кто там ракетную программу профукал?
У роки гітлерівської Німеччини, ще ДО ВIЙНИ, НЕ ТIЛЬКИ Сіменс співпрацював з Гітлером. СРСР, куди входила УРСР, також співпрацював.
тобі допомога не порібна? так і скажи. ***** зрадіє...
Так что мы этих денег не увидем
слава яйцям, путя ні в одному пейсі не єврей)
https://youtu.be/zJaNOXtuBe0
Конструктивная позиция прирожденного дипломата-юриста.
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Мені десь траплялася інформація, що то були працівники нашого посольства в Ізраїлі. Може хтось уточнити?
Евреев много разных
И они не так едины
А Израиль так вообще занимается зароботком бабла на трупах евреев, которым они ими отношение чуть больше чем не какое
неее, сраться он может. тут двух мнений быть не может. вопрос только - зачем?
шо там МЕСЯЦ назад отказались продать? тут билять каски еле получили с Дойчланда. какой еще панцирь?! это ж не ведро на улицу вынести. установить, обучить, снабдить, и шо дальше? получить какие-нибудь санкции за поставку оружия в зону конфликта когда еще даже раша не напала? ну, да. Израиль же не гарант безопасности Украины...
Внимание!
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
Я не лякаю. Це вже ваш, євреї, вибір, на який мені, єврею по прапрабабці, глибоко "на руССкий военный корабль".
Израиль находится в состоянии войны с Ираном, Сирией и Ливаном, на границе с Израилем , в Сирии, стоят войска России...
Поэтому, Израилю, самому, не хватает оружия, тем более, что на помощь стран Европы ему рассчитывать не приходиться ... все многочисленные войны, Израиль проводил сам..... ни один гражданин Европы или США в этих войнах не участвовали.