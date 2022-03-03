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Україна та РФ завершили другий раунд переговорів, очікуваних результатів отримати не вдалося, - Подоляк. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завершився другий раунд українсько-російських переговорів. Українська делегація не отримала тих результатів, на які очікувала.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк за підсумками перемовин, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що завершився другий раунд перемовин між російською та українською сторонами. На жаль, ми не отримали тих результатів, на які очікували. Єдине, що я можу сказати - обговорили докладно гуманітарний аспект, оскільки достатньо багато міст зараз знаходяться в оточенні", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП зачитав комьюніке та зазначив, що сторони домовились продовжити роботу в третьому раунді перемовин.

"Сторони досягли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення. А також для доставки медикаментів та продуктів харчування в місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться. Тобто не всюди, а тільки в тих місцях, де будуть гуманітарні коридори, можливо буде припинення вогню. На час проведення евакуації. З цією метою найближчим часом будуть організовані канали зв'язку та взаємодії. Також буде сформовано логістичні процедури", - додав він.

Також читайте: У будь-яких перемовинах є сенс, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Пока ***** живой какие переговоры? Да и после какие переговоры с кацапоидами после всего
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03.03.2022 20:02
+27
Гуманитарный аспект это - разбомбить город, а потом гуманно выпустить из пепелища выживших.
Забаньте меня!!! Я начинаю подозревать себя в шизофрении!
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03.03.2022 20:06
+24
Це жаз, позор і цинізм... Наші гниди посміхаються і тиснуть руки...
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03.03.2022 20:03
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Які переговори - з ким переговори?

кацапи тягнуть яшу за ****** спеціально затягують час. От коли українські аси почнуть бомбити Москву ось тоді вони заспівають по іншому.
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03.03.2022 21:50 Відповісти
Кацапам немає віри.
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03.03.2022 22:02 Відповісти
Хлопцы держитесь.. У москалей мотивация на уровне ,,минус 1000,,.. сегодня включаю польское тв, кругом про войну.. показывали кадры из росийской глубинки где гробы подвезли (бандер.оли). там *****ц.. радости ниухя нема..)) еще чуть-чуть и всё.. раися начнет рваться на куски.. татары, якуты, башкиры. ну и чеченцы.не путинские а настоящие чеченцы. Короче надо держаться. Весь мир с вами. ****"ц Раисси, которая вперде..
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03.03.2022 22:03 Відповісти
А чому він мовою тих підарв розмовляє ???!!!
Зеленський ну наче норм себе повів а ує#анів всерівно біля себе збирає!!!
Ти якої країни представник?!
Знаю не час!!! Але у мене сестра під обстрілами допомогу розвозить а ця ху#ня мову вивчити не може. Тупе - ИДИНАХУЙ.
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03.03.2022 22:35 Відповісти
YAKI , V SRAKU, PEREGOVORYI !! VAM ILOVAYS'KA MALO? VERIT' KAZLOMORDYIM-SEBYA NE UVAZHAT' !! KACAPO-FASHISYI.... IDITE NA XUY !!!!
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04.03.2022 01:22 Відповісти
Помню-помню эти "коридоры" под Иловайском...
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04.03.2022 03:23 Відповісти
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