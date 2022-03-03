Україна та РФ завершили другий раунд переговорів, очікуваних результатів отримати не вдалося, - Подоляк. ВIДЕО

Завершився другий раунд українсько-російських переговорів. Українська делегація не отримала тих результатів, на які очікувала.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк за підсумками перемовин, передає Цензор.НЕТ.

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"Тільки що завершився другий раунд перемовин між російською та українською сторонами. На жаль, ми не отримали тих результатів, на які очікували. Єдине, що я можу сказати - обговорили докладно гуманітарний аспект, оскільки достатньо багато міст зараз знаходяться в оточенні", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП зачитав комьюніке та зазначив, що сторони домовились продовжити роботу в третьому раунді перемовин.

"Сторони досягли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення. А також для доставки медикаментів та продуктів харчування в місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться. Тобто не всюди, а тільки в тих місцях, де будуть гуманітарні коридори, можливо буде припинення вогню. На час проведення евакуації. З цією метою найближчим часом будуть організовані канали зв'язку та взаємодії. Також буде сформовано логістичні процедури", - додав він.

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