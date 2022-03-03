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Білорусь (5973) Генштаб ЗС (4540)

Армія Білорусі отримала наказ наступати на Україну, але не виконує його. Наша армія обороняє Чернігів та Маріуполь. Ворог обстрілює південно-західні околиці Києва, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія Білорусі отримала наказ наступати на Україну, але не виконує його. Наша армія обороняє Чернігів та Маріуполь. Ворог обстрілює південно-західні околиці Києва, - Генштаб ЗСУ

Армія Білорусі отримала наказ наступати на Україну, але не виконує його.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ. 

У оперативній інформації на 18-00 годину зазначається: "На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі.

На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.

За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.

Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні.

На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини Збройних Сил України ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник несе великі втрати.

Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків.

Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На Приморському напрямку підрозділи ЗС України ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя. Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.

Угруповання оборони міста Києва продовжує відбиття наступу ворога, завдає йому вогневого ураження та продовжує утримання оборонних рубежів навколо міста та основних аеродромів. Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 03 березня щодо російського вторгнення

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
США оценивают, что 90% предварительно подготовленной боевой мощи России вступило в боевые действия в Украине. Система ПВО Украины остается действующей и эффективной, контроль над воздушном пространством не потерян.
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03.03.2022 20:16
+37
Беларусы, вряд ли вы подписывали контракт на завоевательскую войну. Стали перед границей ну и охраняйте ее согласно контракту. Командиру, отдавшему преступный приказ - табакеркой по черепу и перебросьте через границу. Валите все на нас
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03.03.2022 20:18
+26
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03.03.2022 20:20
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Тобто мають шанс вижити.
Смерть ворогам!
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03.03.2022 20:15 Відповісти
Вот небольшая подборка от Хартия'97 того, что происходит в разных городах Беларуси. И это еще далеко не все санкции вступили в силу.

*«Сын в отпуске за свой счет. Строительство. Зарплата задержана. Т е выплаты идут по сто рублей в две недели. И то начали гроши выплачивать после визита прокурора в организацию. Денег нет».

*«Молодечно, успешное предприятие, работает в основном на экспорт - переходит на трехдневку. Вместо двух смен будет работать одна».

*«Работаем с импортом промышленного инструмента из Германии. Поставки все остановлены. Станки и оборудование - тоже. Весь импорт из Европы остановился. Промышленные предприятия из-за этого тоже скоро остановятся».

*«Ивацевичдрев» закрывается. Европейские партнёры разорвали все контракты. Сейчас бухгалтерия в ужасе пытается найти средства выплатить людям последнюю зарплату. А потом всех на улицу - 850 человек, градообразующее предприятие».

*«В Бресте предприятие в газовой отрасли переходит на 4-дневку на два месяца. Нет комплектующих. Поставки были из Украины и Прибалтики».

*"Компания, производитель машинных масел в отпуске за свой счёт со 2-го по 9-е марта».

*«На «Санта Бремор» перестали делать продукцию в Евросоюз. Только Россия, Беларусь. ОАЭ и Болгария. Причём ОАЭ и Болгария - небольшие партии. Сейчас выгоняют в отпуска. Что дальше - неизвестно».

*«Строительное управление в Минске. Заработная плата работникам не выплачена еще даже за январь. Народ сидит и работает за надежду. Более смелые работники посылают и увольняются. Сокращают количество рабочих дней.

Оплата состоит из оклада (400 рублей) и премии (все остальное). Идет разговор, что премии урежут на 50 процентов. По ощущениям народ просто кинут. Расчетники не дали».

*«В Бресте швейников отправляют в отпуск за свой счёт на два месяца из-за перебоев с поставкой материалов».

*«РУП «Национальный аэропорт Минск». В марте всем, кто работает по 5-дневке, надо нужно взять дня за свой счёт. Кто в смену (два через два или день/ночь) - 3 дня за свой счёт».
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03.03.2022 20:45 Відповісти
США оценивают, что 90% предварительно подготовленной боевой мощи России вступило в боевые действия в Украине. Система ПВО Украины остается действующей и эффективной, контроль над воздушном пространством не потерян.
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03.03.2022 20:16 Відповісти
Дай Бог
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03.03.2022 20:41 Відповісти
!!!Пишіть БІЛОРУСАМ на ГУГЛ картах (кафе ресторани) заклики до МИРУ. Вони Нормальні!!!!
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03.03.2022 20:17 Відповісти
Так ,нормальні воно сцикуни і серуни!!!
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03.03.2022 20:35 Відповісти
ящо 30% підтримюють нас, 40% засцять, то в загальному не підуть проти нас. Нам важливо з ними розмовляти як хорошими хлопцями, не ігнорити і схиляти на свою сторону мирними закликами. Краще б на наш бік переходили, там не всі дебіли.
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03.03.2022 20:57 Відповісти
Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз белорусам. Решение вступает в силу с 5 марта.

Такое решение принято из-за причастности режима Лукашенко к агрессии против Украины.

«Правительство приняло решение прекратить прием и обработку заявлений на получение виз и разрешений на долгосрочное и постоянное проживание для граждан Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Исключением станет выдача виз в гуманитарных целях. Запрет также не коснется тех белорусов, которые уже имеют вид на жительство в Чехии.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении граждан России.
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03.03.2022 20:38 Відповісти
агент ермак и арахамия не просто так возле зэ
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03.03.2022 20:19 Відповісти
Передав. Заспокой сі вже.
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03.03.2022 20:21 Відповісти
потому что ты нифига не смыслишь в войне
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03.03.2022 20:25 Відповісти
та тут не надо быть военным
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03.03.2022 20:27 Відповісти
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03.03.2022 20:25 Відповісти
''***************!! От і робомби!!!
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03.03.2022 20:37 Відповісти
езжай прямиком в штаб зсу а то ведь не разберутся олухи без тебя!
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03.03.2022 20:26 Відповісти
да! ужасное предательство! ведь настоящие войны без предательств воюются так чтобы враг даже на сантиметр границу не переступил!
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03.03.2022 20:32 Відповісти
Надеюсь, завтра, после Закона - коментаторов здесь будет меньше, да?
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03.03.2022 20:18 Відповісти
какого закона?
рашенского?
так тут боты дальше ольгинские сидеть будут
если им пайки не обрежут
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03.03.2022 20:19 Відповісти
нема воєнного стану максимум самоволка хай по хатах розходяться
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03.03.2022 20:18 Відповісти
Я вот подумал что имеет смісл предложить белорусам переходить на нашу сторону целіми подразделениями. С целью создать корпус РБ на нашей стороне , но с условием, что он будет потом биться за свободную белорусь уже там и с нашей помощью. Как польские корпуса біли в армии союзников и совка во время вмв 2. Совок естественно кинул поляков.. Но идея-имхо верная
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03.03.2022 20:18 Відповісти
та ніхто на це не піде, що буде з їх родинами - репресії і в'язниц
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03.03.2022 20:20 Відповісти
Какие репрессии если армия повернет штыки. Бульбену просто тикать придется.
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03.03.2022 20:27 Відповісти
ідея можливо і правильна. але виконавці викликають небезпідставні сумніви...
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03.03.2022 20:28 Відповісти
Беларусы, вряд ли вы подписывали контракт на завоевательскую войну. Стали перед границей ну и охраняйте ее согласно контракту. Командиру, отдавшему преступный приказ - табакеркой по черепу и перебросьте через границу. Валите все на нас
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03.03.2022 20:18 Відповісти
Хоч би добровольці із інших країн скоріше їхали, бо рашинська саранча все пре і пре.
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03.03.2022 20:18 Відповісти
Та в нас СВОЇХ добровольців вистачає!
ДЕ ЗБРОЯ?!!!
Вже нічого не роздають.
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03.03.2022 20:22 Відповісти
це я знаю, що зброї не вистачає, а добровольці з заходу їдуть зі своєю зброєю
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03.03.2022 20:26 Відповісти
Це не переламає хід войни. Це просто чудовий взірець пропаганди.
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03.03.2022 20:23 Відповісти
а ще можливість пограти в "#ихтамнет" проти них.. бумеранг) чекаємо
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03.03.2022 20:43 Відповісти
То нехай разом з нами русню луплять!
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03.03.2022 20:19 Відповісти
Про Энергодар лучше расскажите ,какая там ситуация.Пишут,что сегодня под вечер орки атаковали город.Как там наши отбились или нет
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03.03.2022 20:19 Відповісти
опять же юг! и никакого нормального оружия и армии люди должны голыми руками оборонятся
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03.03.2022 20:21 Відповісти
Поки не буде прикриття з повітря, військ в значній кількості там не буде. Лише в ключових місцях, Одеса та Маріуполь.
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03.03.2022 20:25 Відповісти
Я так розумію південь спеціально злили оркам щоб вони там тратили сили і розтягували війська.А основні українські сили зосереджені в Києві,Чернігові,Харкові.
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03.03.2022 20:25 Відповісти
Майже так, та не так.
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03.03.2022 20:26 Відповісти
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03.03.2022 20:20 Відповісти
Якраз моральний стан у десанту нормальний, а не як у кончених кацапів!
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03.03.2022 20:20 Відповісти
Белорусы завалите вы Лукашенка хотя бы.... ну если эти импотенты с России привыкли жить с царем, тогда может у вас больше духа.
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03.03.2022 20:22 Відповісти
Если путя это путлер по аналогу, то бульба кто, санито лукашинни или маршал лукашеску?
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03.03.2022 20:23 Відповісти
Хай в'їзджають вглиб України на 50...100км, а згодом здаються в полон, передаючи тим самим техніку та озброєння українським захисникам.
За таких обставин необхідно гарантувати їм відсутність жодного кримінального переслідування.
Це була б гарна допомога від небайдужих білорусів
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03.03.2022 20:23 Відповісти
Домовся.
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03.03.2022 20:47 Відповісти
Розтиражуй це повідомлення - тим швидше білоруси з ним ознайомляться
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03.03.2022 20:52 Відповісти
Нуууу...
Молодці білоруси:
Шкарпетки знімають, але у лайно лізти все таки відмовляються!
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03.03.2022 20:24 Відповісти
это за что ? они уж 6 дней стоят , держат войска запада помочь стране это их роль
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03.03.2022 20:31 Відповісти
Кому потрібна ця брехня? Армія Білорусії бере участь у вторгненні з першого дня. Вже купу танків та технік підбили з нулями на бортах! Самі подивіться фотографії! Зеля бреше, щоб мати право приїхати до Білорусії як до нейтральної країни і підписати капітуляцію.
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03.03.2022 20:29 Відповісти
О на бортах это резерв, а не белорусы. У белорусов красный квадрат.
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03.03.2022 20:32 Відповісти
Все як в 1943-му - беруть мужиків від плугу в донбасі, і кидають ненавчених голіруч форсувати Дніпро.
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03.03.2022 20:33 Відповісти
Тільки тепер від Ростова до Владівостока збирають.
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03.03.2022 20:46 Відповісти
Зрозуміло чого не виконує.

"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ", - повідомила представник білоруської опозиції Ганна Красуліна під час включення на телеканал "Україна 24".
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03.03.2022 20:35 Відповісти
Морги? Це склади продукції укркомбайну "трупорізка".
Або трупорізка ЗСУ.
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03.03.2022 20:44 Відповісти
Я еще вот что хочу сказать: беларусы - прекрасные люди, я там жил, и прекрасные соседи, они не будут воевать против нас. Против нас могут прийти воевать только те спецподразделения и ОМОН, которые пытали и насиловали протестующих в 2020 году. Поэтому этих мразей, пришедших к нам, мы должны убивать без всякой жалости. Тем самым мы поможем этой стране стать свободной и снова дружественной для нас.
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03.03.2022 20:39 Відповісти
Який може бути "моральний стан" коли вони бачать (мають інфу),про роботу укркомбайну "трупорізка"?!
І цьому " комбайну" пофіг що обробляти рашаспецназ чи кадирівців.
От і стоять,обробляючи узбічя "органічними добривами".
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03.03.2022 20:41 Відповісти
У беларусов есть шанс войти в историю. Либо как герои либо как трусливые слизняки и пособники.
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03.03.2022 20:44 Відповісти
 
 