Армія Білорусі отримала наказ наступати на Україну, але не виконує його. Наша армія обороняє Чернігів та Маріуполь. Ворог обстрілює південно-західні околиці Києва, - Генштаб ЗСУ
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Армія Білорусі отримала наказ наступати на Україну, але не виконує його.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.
У оперативній інформації на 18-00 годину зазначається: "На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі.
На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.
За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.
Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні.
На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.
На Слобожанщині механізовані частини Збройних Сил України ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник несе великі втрати.
Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків.
Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.
На Приморському напрямку підрозділи ЗС України ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя. Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.
Угруповання оборони міста Києва продовжує відбиття наступу ворога, завдає йому вогневого ураження та продовжує утримання оборонних рубежів навколо міста та основних аеродромів. Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці".
Будь ласка, зачекайте...
Смерть ворогам!
*«Сын в отпуске за свой счет. Строительство. Зарплата задержана. Т е выплаты идут по сто рублей в две недели. И то начали гроши выплачивать после визита прокурора в организацию. Денег нет».
*«Молодечно, успешное предприятие, работает в основном на экспорт - переходит на трехдневку. Вместо двух смен будет работать одна».
*«Работаем с импортом промышленного инструмента из Германии. Поставки все остановлены. Станки и оборудование - тоже. Весь импорт из Европы остановился. Промышленные предприятия из-за этого тоже скоро остановятся».
*«Ивацевичдрев» закрывается. Европейские партнёры разорвали все контракты. Сейчас бухгалтерия в ужасе пытается найти средства выплатить людям последнюю зарплату. А потом всех на улицу - 850 человек, градообразующее предприятие».
*«В Бресте предприятие в газовой отрасли переходит на 4-дневку на два месяца. Нет комплектующих. Поставки были из Украины и Прибалтики».
*"Компания, производитель машинных масел в отпуске за свой счёт со 2-го по 9-е марта».
*«На «Санта Бремор» перестали делать продукцию в Евросоюз. Только Россия, Беларусь. ОАЭ и Болгария. Причём ОАЭ и Болгария - небольшие партии. Сейчас выгоняют в отпуска. Что дальше - неизвестно».
*«Строительное управление в Минске. Заработная плата работникам не выплачена еще даже за январь. Народ сидит и работает за надежду. Более смелые работники посылают и увольняются. Сокращают количество рабочих дней.
Оплата состоит из оклада (400 рублей) и премии (все остальное). Идет разговор, что премии урежут на 50 процентов. По ощущениям народ просто кинут. Расчетники не дали».
*«В Бресте швейников отправляют в отпуск за свой счёт на два месяца из-за перебоев с поставкой материалов».
*«РУП «Национальный аэропорт Минск». В марте всем, кто работает по 5-дневке, надо нужно взять дня за свой счёт. Кто в смену (два через два или день/ночь) - 3 дня за свой счёт».
Такое решение принято из-за причастности режима Лукашенко к агрессии против Украины.
«Правительство приняло решение прекратить прием и обработку заявлений на получение виз и разрешений на долгосрочное и постоянное проживание для граждан Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
Исключением станет выдача виз в гуманитарных целях. Запрет также не коснется тех белорусов, которые уже имеют вид на жительство в Чехии.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении граждан России.
рашенского?
так тут боты дальше ольгинские сидеть будут
если им пайки не обрежут
ДЕ ЗБРОЯ?!!!
Вже нічого не роздають.
За таких обставин необхідно гарантувати їм відсутність жодного кримінального переслідування.
Це була б гарна допомога від небайдужих білорусів
Молодці білоруси:
Шкарпетки знімають, але у лайно лізти все таки відмовляються!
"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ", - повідомила представник білоруської опозиції Ганна Красуліна під час включення на телеканал "Україна 24".
Або трупорізка ЗСУ.
І цьому " комбайну" пофіг що обробляти рашаспецназ чи кадирівців.
От і стоять,обробляючи узбічя "органічними добривами".