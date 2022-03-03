Закликаємо громадян не поширювати одразу інформацію про обстріли, цим ви допомагаєте окупантам коригувати удари, - Нацполіція

Правоохоронці закликають громадян, якщо вони стали очевидцями обстрілу чи авіаудару, не поширювати одразу інформацію в соецмережах.

Про це у Telegram повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, якщо раптом ви стали випадковими очевидцями артобстрілу чи авіаудару, переконливо просимо вас — не поширювати одразу інформацію в соціальних мережах!



ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!



Не знімайте відео та фото для соцемереж, не ведіть прямі трансляції, не ставте гео-теги, та інше!" - наголосили правоохоронці.

Зазначаєть, що російські окупанти уважно відслідковують соціальні мережі місцевих мешканців на наявність подібного контенту для коригування та нанесення точних ударів по цілях.



"Самі того не розуміючи ви допомагаєте агресору! Будь ласка, поділіться цією інформацією з іншими. І бережіть себе!" - підсумували в Нацполіції.

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