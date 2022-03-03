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Закликаємо громадян не поширювати одразу інформацію про обстріли, цим ви допомагаєте окупантам коригувати удари, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Закликаємо громадян не поширювати одразу інформацію про обстріли, цим ви допомагаєте окупантам коригувати удари, - Нацполіція

Правоохоронці закликають громадян, якщо вони стали очевидцями обстрілу чи авіаудару, не поширювати одразу інформацію в соецмережах.

Про це у Telegram повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, якщо раптом ви стали випадковими очевидцями артобстрілу чи авіаудару, переконливо просимо вас — не поширювати одразу інформацію в соціальних мережах!

ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!

Не знімайте відео та фото для соцемереж, не ведіть прямі трансляції, не ставте гео-теги, та інше!" - наголосили правоохоронці.

Зазначаєть, що російські окупанти уважно відслідковують соціальні мережі місцевих мешканців на наявність подібного контенту для коригування та нанесення точних ударів по цілях.

"Самі того не розуміючи ви допомагаєте агресору! Будь ласка, поділіться цією інформацією з іншими. І бережіть себе!" - підсумували в Нацполіції.

Також читайте: Війська РФ намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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У Бердянському районі з завтрашнього дня запроваджують комендантську годину

З 4 березня на території усього Бердянского району розпочне діяти комендантська година.

Про це повідомив голова Бердянської РДА Олексій Бакай на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook, передає 061.

Комендантська година буде діяти з 19:00 до 6-ої години ранку.

В зазначений період забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціальних перепусток.

Нагадаємо, що такий самий час встановлено в Запоріжжі. У цей час діє заборона виходити на вулицю. Кожен мешканець має завжди мати при собі документи.
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03.03.2022 20:20 Відповісти
да к сожалению народ за лайки или репосты даже во время войны пиарится
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03.03.2022 20:20 Відповісти
don"t look up
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03.03.2022 20:22 Відповісти
кхм .. а інші кажуть навпаки знімати для Гааги ... ві там вже виріщіть між собою ...
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03.03.2022 20:23 Відповісти
Так снимай, но выложишь чуть позже. Лучше вообще отсылать видео ЗСУ или кому там, чтобы они их фильтровали.
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03.03.2022 20:24 Відповісти
Зацініть, це на Івано-Франківщині.
Не знаю, в Гаагу мабуть не варто показувати:
https://pravda.if.ua/pryvyazaly-do-stovpa-i-vidshmagaly-na-frankivshhyni-obureni-meshkanczi-publichno-pokaraly-marodera-video/
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03.03.2022 20:29 Відповісти
Говорить можно, но не где. Иначе поймут.
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03.03.2022 20:23 Відповісти
Кажуть, що кацапи нанесли на гугл картах мітки - EDEMUS навколо Києва.
Я подивилась - дійсно є.
Якось можна видалити ?
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03.03.2022 20:26 Відповісти
 
 