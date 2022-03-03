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Ердоган - один з небагатьох лідерів, які можуть донести до Путіна розуміння, що потрібно закінчити війну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ердоган - один з небагатьох лідерів, які можуть донести до Путіна розуміння, що потрібно закінчити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган на політичному рівні робить багато кроків, щоби у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну.

Про це президент заявив під час спілкування з іноземними журналістами, передає Цензор.НЕТ.

"З президентом Ердоганом у нас потужні особисті відносини. Дуже добрі і теплі. Він допомагає, не лише питання у дронах. Є багато питань, у яких Ердоган допоміг Україні. Я йому дуже вдячний. Він на політичному рівні робить багато кроків, щоби у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну. Не так багато лідерів світу мають цю можливість. Багато хто хоче, але можливість таку мало хто має. Треба бути потужною і серйозною державою на все - геополітику і економіку світову. І Ердоган такий - він дуже міцний і він допомагає", - сказав глава держави.

Зеленський сподівається, що в майбутньому Туреччина стане одним із гарантів безпеки України і вплине на процес переговорів з РФ.

"Він один із тих гарантів безпеки для Україні і він точно їм буде у цьому колі країн, які мають запровадити гарантії безпеки для України, коли ми сядемо за стіл перемовин, я в це вірю, з президентом Росії і саме ці гарантії безпеки має отримати Україна. Я вірю, він впливатиме на цей процес. Я в це дуже вірю", - сказав глава держави.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
А кто сказав що ***** хоче закінчити війну?він навпаки свідомо почав операцію щоб звільнити від "нацистів" та розброїти,зустріч прийме тільки якщо капітулює сам Зеленский,а нам потрібно звільняти зараз донбасс и Крим і це сказати *****
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03.03.2022 20:34
+9
Война это дело очень дорогое, денег на войну у рашки нет, денег на производство военной техники нет. Чтобы хоть как то воевать, рашка начнет отжимать последние копейки у русских, а это приведет к глобальной нищете и голоду. Украинцам, важно любой ценой удерживать орков, до тех пор пока раша не загнется, потому что оккупированные территории, станут ресурсами которые будет кормить оккупанта. Они будут отжимать у бизнеса и гражданского населения все и обложат такими налогами, что люди будут умирать с голоду.
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03.03.2022 20:35
+6
Не дивлячись на історію, це може бути гарний партнер і союзник.
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03.03.2022 20:32
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Не дивлячись на історію, це може бути гарний партнер і союзник.
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03.03.2022 20:32 Відповісти
Тим більше, що в них теж не сильно склалися відносини з ЄС.
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03.03.2022 20:33 Відповісти
История уходит. Если зацикливаться на ней все друг другу враги.
Если шанс есть, его нужно использовать.
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03.03.2022 20:35 Відповісти
тим біше шо нас обєднує Чорне море
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03.03.2022 20:47 Відповісти
Чтобы стать хорошим партнером Турции для начала надо присоединиться к санкциям против россии. А пока он преследует лишь свои интересы.
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03.03.2022 21:00 Відповісти
Вони хороші партнери, які дали нам ******* зброю. Що схожого дали нам ви та ваш сусід?
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03.03.2022 21:03 Відповісти
Когда интересы совпадают, партнерство удается на славу.
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03.03.2022 21:08 Відповісти
Нет, не может быть союзником! Временным партнером - да!
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03.03.2022 21:16 Відповісти
Аргументуйте.
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03.03.2022 21:18 Відповісти
Потому что он такой же диктатор как и ***** с бульбафюрером!!!

Это будет означать уход с вектора эвропейского в вектор восточных ибеней
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03.03.2022 21:30 Відповісти
Це нормально для Сходу- не знали? Так що це чудовий союзник- Азербайджан підтвердить.
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03.03.2022 21:42 Відповісти
Но ненормально для нас! АЛЛЕ...какой Азербайджан? Очнитесь уже, ради Бога!!!
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03.03.2022 21:45 Відповісти
Ван не подобається те, з чим згодні більшість турків? Ви хто- володар всея Землі, що будете вказувати іншим, як їм жити? Не луснете від пихи та величі, шановний?
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03.03.2022 21:50 Відповісти
АЛЛЕ.........я не турок (они там вправе хоть с моста прыгать) я Украинец
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03.03.2022 21:53 Відповісти
Тоді чим тобі так заважають турецькі реалії влади- чого воно тебе так бентежить? Це виключно їх справа. А Україні тільки зиск від такого союзника в довгостроковій перспективі.
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03.03.2022 22:09 Відповісти
Ни одного + в долгосрочной перспективе я не вижу! Если ты видишь, то напиши!
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03.03.2022 23:03 Відповісти
Зброя та партнерство в Чорному морі. Татари та Крим. Контроль над Босфором.
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03.03.2022 23:30 Відповісти
Шо ты мелишь, вася? При чем тут татары и Крым (ну каким боком тут Крым??????????????), какой контроль Босфора, какое оружие и партнерство в Черном море - это же просто лужа? Щас тебе турки дадут порулить Босфором!
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03.03.2022 23:34 Відповісти
В спам, хамло.
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03.03.2022 23:36 Відповісти
daite Erdoganu stvol na eti peregavory....
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03.03.2022 20:32 Відповісти
Хіба він відмовився від слів, що розбудова війська гальмує будівництво доріг?
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03.03.2022 20:39 Відповісти
Військовий стан вимагає спеціальних вмінь.)
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03.03.2022 20:50 Відповісти
А кто сказав що ***** хоче закінчити війну?він навпаки свідомо почав операцію щоб звільнити від "нацистів" та розброїти,зустріч прийме тільки якщо капітулює сам Зеленский,а нам потрібно звільняти зараз донбасс и Крим і це сказати *****
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03.03.2022 20:34 Відповісти
Война это дело очень дорогое, денег на войну у рашки нет, денег на производство военной техники нет. Чтобы хоть как то воевать, рашка начнет отжимать последние копейки у русских, а это приведет к глобальной нищете и голоду. Украинцам, важно любой ценой удерживать орков, до тех пор пока раша не загнется, потому что оккупированные территории, станут ресурсами которые будет кормить оккупанта. Они будут отжимать у бизнеса и гражданского населения все и обложат такими налогами, что люди будут умирать с голоду.
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03.03.2022 20:35 Відповісти
Не будь якою ціною і не будь яким способом. А, виключно, через знешкодження кацапів. І, бажано, з певної відстані. Проблема лише в цивільному населенні, яке страждає більше за військових.
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03.03.2022 20:43 Відповісти
з їх тихого мовчання.і мичання
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03.03.2022 20:49 Відповісти
я бы на месте эрдогана быстро убрал бы асада
все бы ему рады были
главное чтобы быстро потом уйти и не стать войсками оккупантами
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03.03.2022 20:35 Відповісти
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03.03.2022 21:16 Відповісти
Зеля намікає на нейтральний статус. Хоче про це говорити з ******. Гнида
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03.03.2022 20:35 Відповісти
чого ж гнида? нато це військовий союз. хто мішає створити новий військовий союз, раз росії клином засіло саме слово "нато" ?
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03.03.2022 20:41 Відповісти
А з ким військовий союз, якщо навколо всі члени НАТО?
Який сенс членові НАТО приймати на себе зобов'язання ще в якомусь іншому військовому союзі?
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03.03.2022 20:46 Відповісти
захочуть - придумають як це оформити. історія ше не таке знала. а впиратись рогом шо нам треба нато це то саме шо рузке впираєця рогом шо України не існує. як на мене - Україні треба сильна і технічно оснащена армія. в нато чи без нато. чи ви хочете увійти в нато, розпустити армію і сидіти радіти шо ми тепер дуже захищені?
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03.03.2022 20:51 Відповісти
Проблема не як оформити, а хто в той союз вступатиме і навіщо?

Ми вже показали, що в нас є армія, і вона б'ється і гине. А ти сидиш, спостерігаєш, і мелеш якесь гімно "дуже захищений". Жлоб-виїжджант з України, так?
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03.03.2022 20:57 Відповісти
А сейчас какой у нас статус ? Нас зовут в НАТО, а а мы гордо набиваем себе цену ? Готовы нас там принять ?
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03.03.2022 20:45 Відповісти
Нейтральный статус, это обязательство никуда не вступать и в будущем.

Впрочем, я уверен, что у Путина проблема НАТО, это такое же измышление, как и нацизм. Не вступали бы в НАТО, нашел бы другие причины. Ведь цель одна - Украина должна быть под контролем России.
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03.03.2022 20:49 Відповісти
А бидло цего не усвідомлює... Кіно і німці...
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03.03.2022 21:05 Відповісти
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03.03.2022 20:36 Відповісти
а до нападения на Украину, вас было как гамна Европе, яхты, особняки, частные джеты. А сегодня я египтянину сказал, руссо туристо, все. дэнэг нет, и алени долго едут
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03.03.2022 22:07 Відповісти
Війна буде закінчена чи на руїнах Московії чи на руїнах України.
Інакше Путін не розпочинав таку агресії проти всього західного світу.
Не говорити про це, значить не розуміти нічого.
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03.03.2022 20:36 Відповісти
Або на руїнах Московії або на руїнах світу
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03.03.2022 20:48 Відповісти
только СИ ,а ему это не надо
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03.03.2022 20:38 Відповісти
Ті ж самі дурниці.
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03.03.2022 20:40 Відповісти
Эрдоган не ввел санкции тупое ты создание. Равняйся на Великобританию и не рыпайся подписывать с ****** какие то перемирия, потому что читаю что лаптеногие говорят что на переговорах договорились о каких то вещах требующих ратификации парламента
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03.03.2022 20:40 Відповісти
Зеленский, ты наивный или глупенький? не для того ***** начинало войну, чтобы ее заканчивать..
***** нужна капитуляция Украины, оно маньяк, и боится только силу..
так вот силу показывает наше славное ЗСУ, вот кто должен объяснять кабаеву, куда идёт руцкий корабль..
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03.03.2022 20:41 Відповісти
А что у ***** есть желание закончить войну? Ты еще не заметил что цель ***** уничтожить все в Украине что напоминает Украину и о украинцах? Какой нейтральный статус или что ты там хочешь предложить врагу? ***** начал подготовку к войне еще задолго как заявил свои бредовые требования о нейтральном статусе и тд.
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03.03.2022 20:42 Відповісти
Сі треба щоб війна була найдовше. І щоб росіюшку опустити найнижче. Так яблучко саме до ніг впаде!
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03.03.2022 20:42 Відповісти
Як і в 1653 році в нас стоїть три варіанти Туреччина Польща Московія , історія має схильність повторюватись один раз ми вже вибрали ...
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03.03.2022 20:42 Відповісти
Ні, був четвертий варіант, до якого пристав Хмельницький. Разом зі шведами, саксонією і мадярами послати московитів нахер і зруйнувати річ посполиту. Але не встиг, помер. А шведи самі не витягнули
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03.03.2022 21:14 Відповісти
Але то так, історія. Зараз ситуація інша
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03.03.2022 21:15 Відповісти
Мы этот путь прошли несколько раз 1654 (холопы царя) 1707 (опять холопы царя) 1775 (холопы царицы) 1918 (непонятно) 1921 (холопы большевиков). Потом и Сибирь и Голодомор и так далее...
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03.03.2022 21:23 Відповісти
Досить вже розводити зраду) Зеленський сказав все так, як треба - й вочевидь слова його не для *****, а для Заходу...
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03.03.2022 20:45 Відповісти
Эрдоган - мощный мужик. Я рад что переворот против него провалился. Пока истерички на западе бегают заламывая руки, он четко и твердо отстаивает интересы, и не только Турции. Что уникально, он может на равных говорить с путиным и твердо и одновременно твердо посылать его подальше. Ну а помощь от него Украине трудно переоценить.
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03.03.2022 20:58 Відповісти
Яка від нього допомога? Він обіцяв авіацію, перекриття Босфору - "дрібничка" - ВИКОНАВ? Навіть об'явив, що санкцій НЕ БУДЕ! Допомога?!
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03.03.2022 21:15 Відповісти
Надеюсь,этот чёс лишь ради самого чёса. Только тотальное уничтожение кацапни способно остановить кровавого карлика.
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03.03.2022 21:08 Відповісти
Сюда шо все ольгинцы неоплаченные слетелись? Эй, схаменитесь, идиоты, платить никто не будет, денег ***** самому маловато. Задолбали тою зрадою
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03.03.2022 21:09 Відповісти
Ольгінці не можуть, в них чебурнет.. То розкидані по світу тіхушники та недобитки агента Соколовського і його напарника...
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04.03.2022 07:12 Відповісти
Схоже, у Зеленського нервовий зрив, близький до істерики, що виявляється в подібних заявах щодо оцінки лідерів деяких країн. Це й маніакальне бажання сісти за стіл переговорів із Путіним. Якщо ти взявся бути схожим на Черчілля, то будь їм до кінця.
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03.03.2022 21:12 Відповісти
Троха не зрив...... Воно виконує вказівки мацковії й розкидає тексти, які ДУРЯТЬ народ. Від самого початку. Крок за кроком... Воно продало себе мацквє ще у середині 90-х...
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03.03.2022 21:31 Відповісти
Мало кто мог предположить, что из дремучего совка, Зе может стать патриотом Украины но это случилось, украинский народ смог переделать, казалось безнадежного совка, в героя.
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03.03.2022 21:22 Відповісти
Пропоную цю думку до Пу доносити Байрактарами
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03.03.2022 21:45 Відповісти
Ердоган,на відміну від Єврорпи, має стальні яйця, і пуйла він вертів за одне місце. Я так бачу,що з Ердоганом може вийти непоганий союз .
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04.03.2022 19:21 Відповісти
 
 