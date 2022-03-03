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ядерна зброя (929) Кулеба Дмитро (3184)

Це чергова галюцінація голови СВР Наришкіна, - Кулеба про те, що Україна створює ядерну зброю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Це чергова галюцінація голови СВР Наришкіна, - Кулеба про те, що Україна створює ядерну зброю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про те, що Україна нібито працює над створенням ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Чергова російська галюцинація голови СВР Сергія Наришкіна. Він стверджує, що Україна працює над створенням ядерної зброї, і США знають про це і готові надати допомогу. Я ще раз спростовую цей хворий фейк. Україна завжди була і залишається відповідальним членом ДНЯЗ", - підкреслив Кулеба. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Та там натякай чи не натякай,а кацапи захочуть придумати-придумають. Скільки можна на цих психічно хворих увагу звертати?
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03.03.2022 20:57
+11
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03.03.2022 20:59
+10
Хтось там, як на замовлення, натякнув на ядерну зброю в Україні.
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03.03.2022 20:54
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Знаходьте на карті Києва Edemus та видаляйте. Це мітки для ракетних обстрілів.
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03.03.2022 20:53 Відповісти
що за маячня?
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03.03.2022 20:58 Відповісти
Хтось там, як на замовлення, натякнув на ядерну зброю в Україні.
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03.03.2022 20:54 Відповісти
Та там натякай чи не натякай,а кацапи захочуть придумати-придумають. Скільки можна на цих психічно хворих увагу звертати?
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03.03.2022 20:57 Відповісти
А це синдром меншовартості- звертати увагу на патякання оточуючих. Сильні не звертають увагу, а роблять свою справу.
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03.03.2022 20:59 Відповісти
Обращать внимание на свихнувшихся от страха кремлевских старцев НЕ СТОИТ
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03.03.2022 21:05 Відповісти
Саме так. Нам своє робити. Та як це пояснити Німеччині та США?
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03.03.2022 21:07 Відповісти
а ты что сильный ?
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03.03.2022 22:27 Відповісти
А пані хоче нахамити?
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03.03.2022 22:29 Відповісти
нужно не балаболить про силу а отвечать за свои слова мы пока еще не сильны если постоянно просим помощи
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03.03.2022 22:34 Відповісти
так Зеленский как раз сработал на кацпов на хрена он вообще про ядерное орудие говорил? и сразу чрез час путин выступает и говорит - пля нам угрожают ядерной бомбой - все как по заказу
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Пані, у вас там помилка, всі українці ***** називають ******, а ви, путін, трохи дивно.
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04.03.2022 07:39 Відповісти
все нормальные украинцы на выборах поддерживали Порошенко а кацапы такие как ты кого угодно только не его
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04.03.2022 10:04 Відповісти
Там був не натяк, а пряме посилання на Будапештський меморандум, який так неприємно згадувати нашим так званим "союзникам".
Що не так?
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03.03.2022 20:57 Відповісти
Правильно. Ядерное оружие отдали за будапештский меморандум
Теперь один из гарантов подписания утюжит бомбами Украину , убивает людей, угрожает всему миру
КУЛЕБА , не надо оправдываться - не фиг перед агрессором отчитываться - это дело Украины создавать ЯО или не создавать ЯО
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03.03.2022 21:04 Відповісти
Він не виправдовується. Це звернення до Заходу.
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03.03.2022 21:08 Відповісти
да конечно это то что нужно было для оправдание заранее заготовленого вторжения - зачем вы косите под дурочка
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03.03.2022 22:29 Відповісти
В спам, хамка.
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03.03.2022 22:30 Відповісти
да именно жаль что народ не замечает ньюансов
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03.03.2022 22:30 Відповісти
Та гаразд, нехай боїться!
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03.03.2022 20:54 Відповісти
⚡️Ожидаем в ближайшее время новую партию Starlink, а пока Илон Маск отреагировал на нашу просьбу. Команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя. Также включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал при движении транспортного средства. Все это поможет нашим героям быть на связи! - Глава Минцифры, Федоров.
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03.03.2022 20:56 Відповісти
Больной нарышкин кормит касапское стадо новой порцией гофна.
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03.03.2022 20:57 Відповісти
а зачем зэ об этом заявлял ему ермак это написал чтобы тот озвучил?и если бы не героизм украинцев и минимальная помощь британии то похоже все пошло бы по плану...
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03.03.2022 20:58 Відповісти
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03.03.2022 20:59 Відповісти
это просто праздник какой-то
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03.03.2022 22:31 Відповісти
Здається, я про це вже твітив, але про всяк продублюю: русня в Мелітополі дуже активно відбудовує аеродром, підірваний нашими при відступі. На це кидають майже всю техніку, що в них є, район робіт під охороною, навіть не дають владі відновити теплопостачання
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03.03.2022 20:59 Відповісти
Заспокой сі вже!
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03.03.2022 21:01 Відповісти
фейк какой-то, накой им витрачати ресурсы на строительство аэродрома в Мелитополе? Там до Крыма 100км, а в Крыму у них этих военных аэродромов, что насрано
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03.03.2022 21:05 Відповісти

Війна з Росією триває з 24 лютого 2022 року. За ці вісім днів низка закордонних компаній розірвала відносини з Росією та ввела санкції на російський продукт. Публікуємо великий список санкцій проти Росії, який постійно оновлюється.

Apple Pay - повний блок.
Apple - повний вихід із ринку.
Adidas - відмова співпрацювати зі збірною з футболу.
Airbus - вийшла з ринку.
Aston Martin - зупинка постачання продукції.
Audi - виходить із ринку.
AMD - заборона на постачання продукції.
British Petrolium - забрала свою частку акцій із "Роснафти".
BBC - відкликала ліцензування контенту.
BMW - зупиняє експорт, зупиняє виробництво.
Bolt - не працює в Росії.
Boeing - вийшла з ринку.
Каннський кінофестиваль - бан російської делегації.
Carlsberg - лімітує експорт та імпорт.
Cex Io - обмеження для юзерів.
Cinema 4D - не працює додаток.
Daimler Truck AG - закрила бізнес у Росії.
Disney (Pixar) - скасування кінопрокату.
Dell - закриває продажі.
DHL - зупинка доставок у Росію та Білорусь.
DMarket - замороження рахунків російським і білоруським користувачам.
Євробачення - відсторонення від участі.
Європейська кіноакадемія - бойкот російських фільмів.
Ericsson - зупинка доставок.
Estonian National Opera Theater - зупинка співпраці.
Exxon Mobil - припинення співпраці та інвестицій.
FedEx - зупинка доставок.
Формула-1 - скасування турніру в Сочі.
Міжнародна федерація гімнастики - усі змагання в Росії та Білорусі скасовані та заборонені.
Ford - не продає автомобілі.
ФІФА - заборона матчів на території Росії, заборона російської символіки.
Франкфуртський книжковий ярмарок - не співпрацює з російськими організаціями та видавництвами.
Google Pay - блок низки банків.
General Motors - зупиняють експорт.
Harley Davidson - закрили бізнес в Росії.
Honda - закрила експорт.
H&M - закрили продажі.
HP - заборона доставок.
Intel - заборона на доставку.
Ikea - зикриває магазини в Росії та Білорусі.
Jaguar -
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03.03.2022 20:59 Відповісти
Ти забув FIFe !!!!!!
Забанили всіх кацапських котиків.
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03.03.2022 21:11 Відповісти
⚡️Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова - британские СМИ.
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03.03.2022 20:59 Відповісти
Це НЕ галюцинація, це розрахована дезінформація:
Вони бажають переконати світ, що вони бояться нашої гіпотетичної ядерної зброї!
І що вони вважають нас Ядерною Державою з якою можна воювати Ядерною Зброєю!
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03.03.2022 21:00 Відповісти
⚡️Запорожская АЭС надежно охраняется, трагический сценарий невозможен - глава Минэнергетики Герман Галущенко.
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03.03.2022 21:00 Відповісти
ну и что ? , скажи что нашёл в шахте у тракториста....
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03.03.2022 21:02 Відповісти
они сцат только то чем других пугают
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03.03.2022 21:05 Відповісти
Аякжэть..робимо
Причому , баба Ганна на діжці з квашеною капустою
А шо таке?
Муляє комусь, чишо?
Сподіваюсь , Нарішкін читає
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03.03.2022 21:06 Відповісти
Про ядерну зброю України на 40-ій хвилині.
Росіяни повністю підтримують і виправдовують війну в Україні: опитування
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03.03.2022 21:09 Відповісти
Ну наразі в Польщі на кухні ваяю атомувку( атомну бомбу)
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03.03.2022 21:13 Відповісти
Нех жиє Польска!
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03.03.2022 22:43 Відповісти
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03.03.2022 21:22 Відповісти
поголовна паранойя! це національна расєйська риса чи просто епідемія? а ще хворобливе шизофренічне фантазування
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03.03.2022 22:01 Відповісти
А міг дуже дипломатично сказати, що "Як ми бічимо, у Російської влади залишились ділові стосунки з Колумбійськими картелями".
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03.03.2022 22:42 Відповісти
 
 