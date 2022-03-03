Це чергова галюцінація голови СВР Наришкіна, - Кулеба про те, що Україна створює ядерну зброю
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про те, що Україна нібито працює над створенням ядерної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
"Чергова російська галюцинація голови СВР Сергія Наришкіна. Він стверджує, що Україна працює над створенням ядерної зброї, і США знають про це і готові надати допомогу. Я ще раз спростовую цей хворий фейк. Україна завжди була і залишається відповідальним членом ДНЯЗ", - підкреслив Кулеба.
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+15 Garry Grant
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+11 Шимус
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Що не так?
Теперь один из гарантов подписания утюжит бомбами Украину , убивает людей, угрожает всему миру
КУЛЕБА , не надо оправдываться - не фиг перед агрессором отчитываться - это дело Украины создавать ЯО или не создавать ЯО
Війна з Росією триває з 24 лютого 2022 року. За ці вісім днів низка закордонних компаній розірвала відносини з Росією та ввела санкції на російський продукт. Публікуємо великий список санкцій проти Росії, який постійно оновлюється.
Apple Pay - повний блок.
Apple - повний вихід із ринку.
Adidas - відмова співпрацювати зі збірною з футболу.
Airbus - вийшла з ринку.
Aston Martin - зупинка постачання продукції.
Audi - виходить із ринку.
AMD - заборона на постачання продукції.
British Petrolium - забрала свою частку акцій із "Роснафти".
BBC - відкликала ліцензування контенту.
BMW - зупиняє експорт, зупиняє виробництво.
Bolt - не працює в Росії.
Boeing - вийшла з ринку.
Каннський кінофестиваль - бан російської делегації.
Carlsberg - лімітує експорт та імпорт.
Cex Io - обмеження для юзерів.
Cinema 4D - не працює додаток.
Daimler Truck AG - закрила бізнес у Росії.
Disney (Pixar) - скасування кінопрокату.
Dell - закриває продажі.
DHL - зупинка доставок у Росію та Білорусь.
DMarket - замороження рахунків російським і білоруським користувачам.
Євробачення - відсторонення від участі.
Європейська кіноакадемія - бойкот російських фільмів.
Ericsson - зупинка доставок.
Estonian National Opera Theater - зупинка співпраці.
Exxon Mobil - припинення співпраці та інвестицій.
FedEx - зупинка доставок.
Формула-1 - скасування турніру в Сочі.
Міжнародна федерація гімнастики - усі змагання в Росії та Білорусі скасовані та заборонені.
Ford - не продає автомобілі.
ФІФА - заборона матчів на території Росії, заборона російської символіки.
Франкфуртський книжковий ярмарок - не співпрацює з російськими організаціями та видавництвами.
Google Pay - блок низки банків.
General Motors - зупиняють експорт.
Harley Davidson - закрили бізнес в Росії.
Honda - закрила експорт.
H&M - закрили продажі.
HP - заборона доставок.
Intel - заборона на доставку.
Ikea - зикриває магазини в Росії та Білорусі.
Jaguar -
Забанили всіх кацапських котиків.
Вони бажають переконати світ, що вони бояться нашої гіпотетичної ядерної зброї!
І що вони вважають нас Ядерною Державою з якою можна воювати Ядерною Зброєю!
Причому , баба Ганна на діжці з квашеною капустою
А шо таке?
Муляє комусь, чишо?
Сподіваюсь , Нарішкін читає
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