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Київський музей Пушкіна перейменували на Музей побуту Києва першої половини XIX століття

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Київський музей Пушкіна перейменували на Музей побуту Києва першої половини XIX століття

Київський музей О.С. Пушкіна перейменували на Музей побуту Києва першої половини ХІХ століття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Музею історії міста Києва.

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"Музей історії міста Києва – потужне музейне об'єднання, до складу якого входять 10 філій. Музей пишається своєю колекцією та вдячний усім, хто у різний час сприяв її поповненню. Серед усіх меценатів та дарувальників, безперечно, цінні експонати передав місту колекціонер Яків Ісаакович Бердичевський. Його "Пушкініана" стала значним внеском у створення Київського музею О.С.Пушкіна, але хочемо наголосити, що цей щедрий подарунок став тільки частиною великої колекції музею. У фондах нашої філії міститься чимало інших експонатів, які представляють життя та побут міста Києва першої половини XIX століття", - йдеться у повідомленні пресслужби Музею історії міста Києва".

У Музеї заявляють, що у дні російської війни проти України колектив установи зосереджений на збереженні культурної спадщини.

"І у цей складний час ми змушені оприлюднити наші напрацювання завчасно. Музей історії міста Києва упродовж тривалого часу перебуває на важливому етапі трансформацій. Ми вже давно розпочали роботу над зміною назви Київського музею О.С. Пушкіна та створенням нової концепції експозиції, які більш влучно представлять зміст колекції цього музею. І нині вважаємо доречним повідомити про це громадськість. Відповідно до наказу робочою назвою філії Музею історії міста Києва затверджено: "Музей побуту Києва першої половини ХІХ століття", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+6
⚡️США передают Украине разведданные о войсках РФ в режиме реального времени - пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
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03.03.2022 21:02
+5
Давно пора було переіменувати усі ці пушкіни, суворови, московськи вокзали та шосе, а від тепер і мінські.
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03.03.2022 21:04
+3
сейчас лучшее время, чтобы с позором изгнать гундяйскую бесосекту, которая поддерживает терроризм и кацапофашизм.
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03.03.2022 21:06
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⚡️США передают Украине разведданные о войсках РФ в режиме реального времени - пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
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03.03.2022 21:02 Відповісти
Так же она заявила

- США не предвидят исключения России из Совбеза ООН

- США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной, это грозит войной с РФ, Вашингтон хочет избежать именно этого
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03.03.2022 21:05 Відповісти
оце *** новина під час війни
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03.03.2022 21:03 Відповісти
Тепер нам за цього ефіопа ще й расизм припишуть
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03.03.2022 21:03 Відповісти
Давно пора було переіменувати усі ці пушкіни, суворови, московськи вокзали та шосе, а від тепер і мінські.
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03.03.2022 21:04 Відповісти
Я все розумію, але до чого тут Пушкін?
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03.03.2022 21:06 Відповісти
представитель козлячего мира.
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03.03.2022 21:07 Відповісти
трубадур нєдоімпєрдії
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03.03.2022 21:13 Відповісти
Я не пушкінознавець, але мені здавалось, що це просто поет.
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04.03.2022 00:16 Відповісти
Як думаєш...Гагарін літав у Космос?
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03.03.2022 21:35 Відповісти
Звісно, що ні - Земля ж плоска.
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04.03.2022 00:15 Відповісти
сейчас лучшее время, чтобы с позором изгнать гундяйскую бесосекту, которая поддерживает терроризм и кацапофашизм.
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03.03.2022 21:06 Відповісти
- Куме, ви чули, перейменували київськй музей Пушкіна!
- В стрілецький клуб імені Дантеса?
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03.03.2022 21:16 Відповісти
Перегляньте декілька цікавих роликів, щоб бодай поверхнево усвідомити маштаб фальсифікації нашої історії.
Ось, наприклад, в гумористичному стилі
"Реальная история": ПУШКИН
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03.03.2022 21:52 Відповісти
 
 