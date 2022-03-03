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Маріуполь (2821) гуманітарна катастрофа (86)

Маріуполь лишається без світла й води, поранені понад 200 містян, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маріуполь лишається без світла й води, поранені понад 200 містян, - міськрада

З початку війни Російської Федерації проти України вже понад 200 мешканців Маріуполя отримали поранення різного ступеня важкості. Також у місті через постійні обстріли немає електроенергії, води та опалення.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у Телеграм-каналі повідомила Маріупольська міська рада.

"Ситуація складна. Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів. Також спостерігаються серйозні проблеми із мобільним зв'язком… Водночас комунальні служби забезпечують паливом генератори, які живлять міські лікарні електроенергією, тим самим даючи можливість надавати екстрену медичну допомогу всім пораненим мешканцям Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вдалося відновити енергопостачання у міській лікарні №1. Також комунальні служби протягом дня доставляли та продовжують доставляти питну воду до різних районів міста.

За інформацією міськради, з моменту початку війни понад 200 мешканців міста отримали поранення різного ступеня важкості. Медичні працівники продовжують надавати цілодобову допомогу маріупольцям, незважаючи на вкрай складну ситуацію.

"Усі комунальні служби роблять все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію у місті. Але ситуацію суттєво ускладнює той факт, що російські окупаційні війська продовжують обстріл Маріуполя", - додали в міськраді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маріуполь вистояв, Харків всю ніч атакували з повітря, околиці Херсона обстрілювали російські "Гради", - області розповіли, як минула ніч

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Тримайтеся! Ви місто-Герой!
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03.03.2022 21:11
+6
⚡️Президент США Джо Байден сообщил, что сегодня обсудит со своим кабинетом дополнительные санкции против российских бизнесменов.

Тем временем, по данным Reuters, США вводят санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц: Ротенбергов, Чемезова, Шувалова, Пригожина, Токарева, Усманова.
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03.03.2022 21:12
+5
Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2

відео..

https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1499443606314270720
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03.03.2022 21:14
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Тримайтеся! Ви місто-Герой!
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03.03.2022 21:11 Відповісти
⚡️Президент США Джо Байден сообщил, что сегодня обсудит со своим кабинетом дополнительные санкции против российских бизнесменов.

Тем временем, по данным Reuters, США вводят санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц: Ротенбергов, Чемезова, Шувалова, Пригожина, Токарева, Усманова.
показати весь коментар
03.03.2022 21:12 Відповісти
Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2

відео..

https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1499443606314270720
показати весь коментар
03.03.2022 21:14 Відповісти
Они планомерно зачищают Север от Киева. Интересно какие у нас планы на юг.
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03.03.2022 21:15 Відповісти
дійде час і до півдня...залишилось 10 відсотків від )(уйла розвідка Пентагону говорить..і шо інших скупчень біля кордону немає
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03.03.2022 21:22 Відповісти
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche

7 ч



1АК #роа закончит своё существование под Мариуполем.
Такого ******* не было с ВМВ - танковые колонны идут строем на убой одна за другой.
Всё по заветам трупоукладчика Жукова.
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03.03.2022 21:28 Відповісти
может это какое-то хасидское жертво-приношение
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03.03.2022 22:38 Відповісти
А небо закрыть хрен вам,
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03.03.2022 21:14 Відповісти
Трюк против танков

Автор: Dmitry Kurinnyy


Во время 2-й мировой войны использовался Никелевый шлак, вывезенный с Кривого Рога. Он рассыпался на дороге и когда танк наезжал на него, через довольно небольшое время ломались гусеницы.
Он очень твердый. Информация взята с канала "Звезда", Выпуск 28, во второй половине 8-й минуты, где-то 7:30 - 8:00.
Не знаю, поможет ли с современными танками. Друг попросил передать Вам. Мы в Нью-Йорке живем. Оба из Киева. Я с 2001 года. Удачи вам там.
Постарайтесь выжить и спасти Украину. Мы с вами. Джерело: https://censor.net/ua/f3319293
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03.03.2022 21:14 Відповісти
А хто це ручки убийцам пожимает ? Все тот же Арахамия , Подоляк ???

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03.03.2022 21:15 Відповісти
Арахамию вон из Рады ‼️‼️‼️ Свою Абхазию не защищал , теперь Украину позорит . Тьфу
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03.03.2022 21:17 Відповісти
та шо ви чепились...до того..?ну і шо? тож типу дипломатія
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03.03.2022 21:17 Відповісти
а как он ручку тянет не дай бог что бы кого-то не пропустил
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03.03.2022 22:40 Відповісти
Петро тогда спас твою тупую задницу - если ты конечно украинец а не кацапский мудак
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04.03.2022 10:03 Відповісти
???
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04.03.2022 07:52 Відповісти
90 процентов российской группировки уже в Украине. США видят в этом признак военной слабости России.....настає перелом
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03.03.2022 21:16 Відповісти
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03.03.2022 21:16 Відповісти
то де?
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03.03.2022 21:23 Відповісти
на московіі , фірма рітуальних услуг ...
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03.03.2022 21:26 Відповісти
Полтава в деле.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=UrVL4eAU_ESzuNSy-_oJDA
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03.03.2022 21:17 Відповісти
Київ, Маріуполь, Харків та Одеса - це ті ключові міста України, на взяття яких Х#йло жене орди своїх орків та гоблінів. Їх не можна здавати ні в якому разі.
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03.03.2022 21:18 Відповісти
 
 