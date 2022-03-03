Маріуполь лишається без світла й води, поранені понад 200 містян, - міськрада

З початку війни Російської Федерації проти України вже понад 200 мешканців Маріуполя отримали поранення різного ступеня важкості. Також у місті через постійні обстріли немає електроенергії, води та опалення.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у Телеграм-каналі повідомила Маріупольська міська рада.

"Ситуація складна. Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів. Також спостерігаються серйозні проблеми із мобільним зв'язком… Водночас комунальні служби забезпечують паливом генератори, які живлять міські лікарні електроенергією, тим самим даючи можливість надавати екстрену медичну допомогу всім пораненим мешканцям Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вдалося відновити енергопостачання у міській лікарні №1. Також комунальні служби протягом дня доставляли та продовжують доставляти питну воду до різних районів міста.

За інформацією міськради, з моменту початку війни понад 200 мешканців міста отримали поранення різного ступеня важкості. Медичні працівники продовжують надавати цілодобову допомогу маріупольцям, незважаючи на вкрай складну ситуацію.

"Усі комунальні служби роблять все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію у місті. Але ситуацію суттєво ускладнює той факт, що російські окупаційні війська продовжують обстріл Маріуполя", - додали в міськраді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маріуполь вистояв, Харків всю ніч атакували з повітря, околиці Херсона обстрілювали російські "Гради", - області розповіли, як минула ніч