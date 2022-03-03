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Стріляти в АЕС чи намагатися її захопити - це варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стріляти в АЕС чи намагатися її захопити - це варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу, - Галущенко

Дії російських окупантів, які відкрили стрілянину по Енергодару і намагаються захопити Запорізьку АЕС, є варварством, яке несе загрозу ядерній безпеці всього світу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час марафону "UAразом", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це варварство - намагатися захопити чи стріляти у бік АЕС. Це регулюється відповідними міжнародними договорами, і є міжнародна відповідальність за це", - сказав він.

За словами міністра, Україна перебуває на постійному зв'язку з МАГАТЕ.

"У режимі реального часу їх інформуємо, кілька разів на день спілкуємося, показуємо, що відбувається, щоб вони зробили все, що від них залежить, щоб зупинити ці дії. Це насправді питання ядерної безпеки, яке має міжнародне значення", - сказав він.

Галущенко зазначив, що у світі вже є приклади трагедій на атомних станціях, зазначивши, що "і військові, і охорона АЕС чітко розуміють, що таких сценаріїв не можна допустити".

Водночас, глава Міненерго пояснив, що метою захоплення АЕС є наміри окупантів похитнути енергосистему України, яка працює з 24 лютого в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі, в який вона увійшла в рамках інтеграції з європейською енергосистемою.

"Атомна генерація базова в Україні, ЗАЕС найбільша в Європі, здатна нести навантаження понад 6 тис. МВт. Вони сподіваються таким чином похитнути нашу енергосистему, яка зараз працює в ізольованому режимі", - сказав він.

Також читайте: Енергосистема України назавжди від'єдналась від енергосистем РФ та Білорусі, - Міненерго

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Я офигеваю от обороны наших городов. Как кацапоиды на двух БТР и одном танке угрожают захватить стратегический город с многотысячным населением? Или ето стратегия такая сдать врагу город без боя а потом рвануть?
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03.03.2022 21:09
+7
Счас ЕС озабоченность выскажет.
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03.03.2022 21:08
+7
В НАТО придурки сидят. Взрыв ЗАЭС и вся Европа и большая часть рашки станут необитаемой. До США тоже дойдет
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03.03.2022 21:10
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Счас ЕС озабоченность выскажет.
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03.03.2022 21:08 Відповісти
кстати они захват Чернобыля схавали. ..йло получил понял что можно
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03.03.2022 21:11 Відповісти
Я офигеваю от обороны наших городов. Как кацапоиды на двух БТР и одном танке угрожают захватить стратегический город с многотысячным населением? Или ето стратегия такая сдать врагу город без боя а потом рвануть?
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03.03.2022 21:09 Відповісти
Ви військовий? Чи кудой? Питання риторичні. Мы не можемо там діяти великими угрупованнями, бо там тотальна перевага ворога у повітрі та в ППО.
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03.03.2022 21:15 Відповісти
А ты не *******, а вали в тероборону, умник.
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03.03.2022 21:51 Відповісти
Які 2 бтри?! Там не менш 100 танків і бтрів в колоні було!
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03.03.2022 21:58 Відповісти
Так что там с аэс, и городом,уже захватили . Чего морозитесь,пишите правду,какой бы неприятной она не была
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03.03.2022 21:10 Відповісти
В нас практично нема захоплених міст- є ті, в які зайшов ворог.
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03.03.2022 21:17 Відповісти
Зелик, договаривайся чтоб НАТО обеспечило охрану АЭС, в том числе с воздуха.
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03.03.2022 21:10 Відповісти
Та звертались вже неодноразово. То НАТО якісь імпотенти. Сволота.
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03.03.2022 21:12 Відповісти
В НАТО придурки сидят. Взрыв ЗАЭС и вся Европа и большая часть рашки станут необитаемой. До США тоже дойдет
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03.03.2022 21:10 Відповісти
***** поэтому и сидит на Урале под землей
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03.03.2022 21:14 Відповісти
***** ядерный террорист.
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03.03.2022 21:13 Відповісти
Слова-це ніщо, коли споава стосується кацапні. Нити та лити сльози-це безперспективно. Тільки знищення.
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03.03.2022 21:19 Відповісти
А чому би не підірвати її всі реактори. Як Путін фашист говорив нема світу без руссні то не повинно бути без України.
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03.03.2022 21:37 Відповісти
Ти хвора на голову людина????? Що ти верзеш? Чи ти, мабуть, вже за тисячу км від неньки....
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03.03.2022 22:24 Відповісти
ты серьезно споришь с ботам?
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03.03.2022 22:44 Відповісти
Беларусы понимают, что может произойти, если там вести боевые действия?
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03.03.2022 21:49 Відповісти
Так какого *** они **** не ограняются ви ж **** говорили что взяти під посиленний контроль ???
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03.03.2022 21:54 Відповісти
Илон Маск по ходу начинает не успевать с отлетом на Марс. Дикари раньше мир подорвут
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03.03.2022 21:56 Відповісти
Не дай бог сдадут город и АЭС
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03.03.2022 21:59 Відповісти
 
 