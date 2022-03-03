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Маск за добу знайшов рішення, що спрощує використання Starlink в Україні, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маск за добу знайшов рішення, що спрощує використання Starlink в Україні, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink – за добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.

Про це йдеться у листуванні Федорова та Маска у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Федоров подякував Ілону Маску, засновнику компанії SpaceX, яка і розробляє Starlink. Проте він зауважив, що в умовах російських атак на інфраструктуру існує потреба у генераторах, які б живили пристрої у разі відключень електроенергії. Він попросив про це низку компаній, зокрема, Honda та Westinghouse.

Маск відразу відповів міністру та зазначив, що краще працює поєднання сонячних панелей та батарей, адже їхнє використання не створює диму, а також не може закінчитися пальне.

На наступний день Маск повідомив, що компанія змінює програмне забезпечення, аби зменшити потреби в енергоресурсах, тож тепер Starlink працює навіть від прикурювача в авто. Крім того, тепер з’явиться можливість мобільного роумінгу, тож антена може підтримувати сигнал навіть під час руху. Наприклад – на авто.

Також читайте: До України прибули станції супутникового інтернету StarLink від Ілона Маска, - Федоров. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Ілон Маск - наша людина, відразу відгукнулась.
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03.03.2022 21:34
+16
- Ілон Маск, поможи! - Нема питань!
І допоміг.
- нато, закрий небо! - та ви розумієте, тут така справа... бла-бла-бла...
Тьфу! Срамота!
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03.03.2022 21:37
+11
Певно там багато чого цікавого у старлінку є. Такий собі полігон в Україні. І термінали толі точно будуть у американських військових, якщо ще немає.
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03.03.2022 21:28
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Певно там багато чого цікавого у старлінку є. Такий собі полігон в Україні. І термінали толі точно будуть у американських військових, якщо ще немає.
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03.03.2022 21:28 Відповісти
твои бы слва да Богу в уши...
но вернемся не землю. у меня вопросы:
1. почему старлинк до сих пор не используют американские военные?
2. как с помощь тарлки для приема сигнала можно послать запрос?

p.s. я уже задавал 2-й вопрос несколько раз. овета пока не получил. одни восторги по поводу душки Илона...
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03.03.2022 21:37 Відповісти
А кто сказал, что US военные не используют ?
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03.03.2022 21:41 Відповісти
"20 мая 2020 года был подписан стандартный договор CRADA между Starlink и Армией США (US Army − сухопутные силы) о тестовой эксплуатации системы в течение трех лет. По этому соглашению центр C5ISR Командования по развитию боевых возможностей, базирующийся на Абердинском испытательном полигоне в штате Мэриленд получит доступ ко всем возможностям системы Starlink. Военным необходимо протестировать стойкость сети, найти ее слабые и сильные места, разработать спецификацию для абонентского оборудования."

источник

в общем, все в будущем. и в чем отличие от обычного спутника связи?
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03.03.2022 22:12 Відповісти
В том, что они очень низко летают, и из-за этого задержки в канале небольшие и пинг маленький. А обычные геостационарные спутники страдают одним существенным недостатком, пинг не может быть меньше 600-800мсек. У Маска в Starlinke это 20-40-50мсек. Это не проблема, если ты фильм поставил качаться, а вот если надо что-то интерактивное, игры какие, или поуправлять дроном на другой стороне планеты, то это критично. С пингом 800мсек ты ничем не поуправляешь, за это время самолет пролетает почти километр.
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03.03.2022 22:57 Відповісти
вояки - консервативная среда. не спешат спрыгивать на что то сырое если то что есть прекрасно работает.Тем более спутниковая система еще не развернута и на половину.
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03.03.2022 21:49 Відповісти
хм.. а я думал, что система коммуникации из которой вырос интернет первоначально для военных разрабатывался...
и где ответ на второй вопрос? он же самый важный.
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03.03.2022 21:54 Відповісти
Там тарелка и на прием и на передачу. Совсем не похоже на древний спутниковый интернет, где тарелка работала только на загрузку и нужен был дополнительный канал для передачи.
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03.03.2022 23:39 Відповісти
1. Используют. Был небольшой контракт от минобороны. Я так понимаю, военные должны сами пощупать товар и получить о нем представление.
2. Там приемопередающая тарелка. От 2.8 Ватта мощности в антенне до 10 Ватт передатчик, в зависимости от условий.
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03.03.2022 21:55 Відповісти
вот тот ответ который я хотел получить!
т.е. тарелка таки может передавать.
спасибо.

правда судя по числу строящихся наземных станций это тот еще финт ушами...
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03.03.2022 22:15 Відповісти
Передатчик супутникової апаратної, як передавала оцифрований відеосигнал на супутник, мав лише 10 ват. Правда, це було ще в кінці 90-х, і тарілка була, здається, 1,5 метра.

Тепер, думаю, треба набагато меньше.
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03.03.2022 22:50 Відповісти
Я только процитировал мануал от приемника старлинка. 10Ватт - это если спутник близко к горизонту и на небе больше ничего не видно.
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03.03.2022 22:58 Відповісти
Та я ж не з претензією до Вас - просто розповідаю, як воно було колись. Зараз, напевно, ці 10 Вт з великим запасом... навіть якщо це споживання передатчика, а не випромінювана потужність.

Але від моряків чув, що в морі швидкість дуже мала, фактично лише трохи більше, ніж на старих телефонних модемах.
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03.03.2022 23:08 Відповісти
В новых тарелках старлинка, те, которые квадратные, а не круглые, будет 2.8 Ватта максимум. А то тарельки при работе хорошо греются, и на них любят греться коты. 10Ватт - это много для тела кота Что касается старлинка в море, то он в море сейчас и не работает. Вообще не работает. Нет глобального покрытия приемными станциями, которые траффик клиента выводят в собственно интернет. Фактически Старлинк сейчас - это такой большой радиоудлинитель. И достаточное покрытие есть только в США, и чуток в Мексике и Канаде.
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03.03.2022 23:14 Відповісти
это приемо-передающая тарелка. это не то же самое что спутниковое телевидение
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03.03.2022 21:56 Відповісти
Спутниковые телефоны както посылают запросы.
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03.03.2022 21:56 Відповісти
и даже без старлинка...
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03.03.2022 22:19 Відповісти
1 потому что американские военные часто находятся например посреди Тихого океана, вдали от базовых станций. Starlink пока так не умеет хотя скоро научится, допиливают лазерные коннекции между соседними спутниками. В Украине он работает через станции в соседних странах - Турция, Польша и Литва.

2 Эти тарелки не только для приёма, они для передачи тоже.
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03.03.2022 22:01 Відповісти
1. "По состоянию на весну 2021 года, группировка (старлинк) работает максимально просто. Сигнал передается со спутника на базовую станцию на Земле. Причем расстояние от наземной станции до удаленного терминала редко превышает 100-200 км."

покрытие, мягко говоря, не очень.
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03.03.2022 22:20 Відповісти
Это только первая версия спутников. То, что сейчас разворачивается, будет уметь лазером передавать данные между спутниками до ближайшей наземной станции. Что касается покрытия, то в США нормальное покрытие. Следует помнить, что Маска интересует в первую очередь американский рынок. Про глобальное покрытие речь идет в третьей фазе развертывания, через 5-7 лет.
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03.03.2022 23:02 Відповісти
Всё хорошо с покрытием, вот карта в реальном времени: https://starlink.sx/ Как видишь, спутники теряют связь с БС, грубо говоря пролетая над Днепром (орбиты разные т.е. не все летят в одну сторону). Этого хватает на всю территорию Украины с большим запасом.

Твоя ошибка, ты интерпретируешь «редко превышает» как «предел технической возможности». В статье писали про эти 100-200 км, потому что столько километров было между базовыми станциями и терминалами до подключения Украины.
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03.03.2022 23:13 Відповісти
Розміру абонентської тарілки Старлінка для передачі на супутник - достатньо.

Подібна техніка у військових була вже років із 25 назад, але то був лише телефонний зв'язок, а зараз - 2022-й рік, на хвилинку! Вас, може ж не шокують карманні супутникові телефони?
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03.03.2022 23:59 Відповісти
Ілон Маск - наша людина, відразу відгукнулась.
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03.03.2022 21:34 Відповісти
- Ілон Маск, поможи! - Нема питань!
І допоміг.
- нато, закрий небо! - та ви розумієте, тут така справа... бла-бла-бла...
Тьфу! Срамота!
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03.03.2022 21:37 Відповісти
я вибачаюся, ти через маскову "допомогу" допис зробив чи звичайним манером, без сателiта?
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03.03.2022 21:40 Відповісти
Тролик, тебе платят в евро, или в рублях ?
Видать, уже в рублях - нравится, не нравится.
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03.03.2022 21:43 Відповісти
Ну по сути он прав. Маск просто предоставил оборудование, которое выпускает его компания, для работы со спутниковым инетом, управляемым его компанией. Захотел - сделал, дело одного клика по сути. Немножко не то же самое, что взять ответственность за военный конфлик между рабсией и нато. Если что, да, я согласен, натовцы децл стратили (закрывать и защищать надо было начинать намного раньше).
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03.03.2022 21:46 Відповісти
Маск не сикнув відкрито, а нато сикнув і перднув на весь світ. Могли би хоч "ихтамнєтов" надіслати.
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03.03.2022 22:04 Відповісти
Я ще раз кажу: Маск не сикнув, тому що йому не потрібно було цього робити взагалі. Які саме трабли будуть (або можуть бути) у Маска?
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03.03.2022 22:09 Відповісти
мне в евро. я работаю программистом.
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03.03.2022 22:21 Відповісти
Технології!
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03.03.2022 21:43 Відповісти
"Маск рядом нє стоял". *****, передбачаючи санкції, дав вказівку "сколково" розробити систему "чєбурнет" на польових телефонах(вони доказали свою надійність в 2-у)
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04.03.2022 18:12 Відповісти
 
 