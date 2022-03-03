Маск за добу знайшов рішення, що спрощує використання Starlink в Україні, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink – за добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.
Про це йдеться у листуванні Федорова та Маска у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Федоров подякував Ілону Маску, засновнику компанії SpaceX, яка і розробляє Starlink. Проте він зауважив, що в умовах російських атак на інфраструктуру існує потреба у генераторах, які б живили пристрої у разі відключень електроенергії. Він попросив про це низку компаній, зокрема, Honda та Westinghouse.
Маск відразу відповів міністру та зазначив, що краще працює поєднання сонячних панелей та батарей, адже їхнє використання не створює диму, а також не може закінчитися пальне.
На наступний день Маск повідомив, що компанія змінює програмне забезпечення, аби зменшити потреби в енергоресурсах, тож тепер Starlink працює навіть від прикурювача в авто. Крім того, тепер з’явиться можливість мобільного роумінгу, тож антена може підтримувати сигнал навіть під час руху. Наприклад – на авто.
Будь ласка, зачекайте...
но вернемся не землю. у меня вопросы:
1. почему старлинк до сих пор не используют американские военные?
2. как с помощь тарлки для приема сигнала можно послать запрос?
p.s. я уже задавал 2-й вопрос несколько раз. овета пока не получил. одни восторги по поводу душки Илона...
источник
в общем, все в будущем. и в чем отличие от обычного спутника связи?
и где ответ на второй вопрос? он же самый важный.
2. Там приемопередающая тарелка. От 2.8 Ватта мощности в антенне до 10 Ватт передатчик, в зависимости от условий.
т.е. тарелка таки может передавать.
спасибо.
правда судя по числу строящихся наземных станций это тот еще финт ушами...
Тепер, думаю, треба набагато меньше.
Але від моряків чув, що в морі швидкість дуже мала, фактично лише трохи більше, ніж на старих телефонних модемах.
2 Эти тарелки не только для приёма, они для передачи тоже.
покрытие, мягко говоря, не очень.
Твоя ошибка, ты интерпретируешь «редко превышает» как «предел технической возможности». В статье писали про эти 100-200 км, потому что столько километров было между базовыми станциями и терминалами до подключения Украины.
Подібна техніка у військових була вже років із 25 назад, але то був лише телефонний зв'язок, а зараз - 2022-й рік, на хвилинку! Вас, може ж не шокують карманні супутникові телефони?
І допоміг.
- нато, закрий небо! - та ви розумієте, тут така справа... бла-бла-бла...
Тьфу! Срамота!
Видать, уже в рублях - нравится, не нравится.