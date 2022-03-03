В Україні дозволили видавати цивільним вогнепальну зброю для боротьби з окупантами
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Верховна Рада України 3 березня в закритому режимі прийняла закон, що дозволяє видавати вогнепальну зброю цивільним. Документ також звільняє від відповідальності за її застосування проти російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.
Закон №7120 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" прийняли на закритому засіданні. Він дозволяє видати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї цивільним особам під час воєнного стану в Україні для відбиття агресії Росії.
Зброя видається відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. Як виняток, наказ Про затвердження Порядку видачі зброї не потребує реєстрації в Міністерстві юстиції.
Під дію закону не підпадають військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів та особи, які підлягають мобілізації.
Відповідно до закону, застосування цивільними вогнепальної зброї здійснюється аналогічно застосуванню зброї військовими під час виконання завдань з відсічі російської агресії проти України. При цьому вони не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти окупантів.
Здати зброю і боєприпаси до неї цивільні зобов'язані не пізніше 10 днів після скасування воєнного стану в Україні. За порушення відповідних вимог передбачена кримінальна відповідальність.
Закон набуває чинності з дня його опублікування і застосовується впродовж дії воєнного стану і 10 днів після його скасування.
Будь ласка, зачекайте...
1. Оружейные магазины закрыты
2. Там где открыты (единичные случаи) оружие тебе НЕ ПРОДАДУТ если нет зелёнки (справки-******). Лично проверял.
Шли восьмые сутки войны ...
Героические ВСУ!
Пустоголовые бездельники - депутаты ВР, которым некогда вооружить народ для сопротивления оркам!
менты определят порядок.
ранее судимым , а у них база, не выдадут, или не всем
справку из военккомата могут подтребовать
навыки пользования - желательны, чтобы при обращении не пристрелил жену или соседа
не отсекает.
например состояние здоровья
на "замочки" понажимай и загрузишь закон. Только он **** совершенно бесполезен в нынешней редакции если ты не женщина.
Не можу збагнути, а куди поділася військова стрілецька зброя з УКРАЇНИ...???
Невжеж цей БАРИГА пітушенко, разом з своїми СВИНАРЧУКАМИ усе продали за кордон...???!!!
підлягають мобілізації." - вот тут собака порылась. Мобилизации по формально подлежат все мужчины до 60 лет. Но в военкомате мне сказали что я им и нахрен не нужен без боевого опыта, а в тер. обороне сказали что штат уже переполнен и послали почти туда же куда идет русский корабль.. Получается что оружие и по этому закону я не смогу получить.
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Я 5 дней убил, потратив на эту херню с теробороной и паспортом. Плюнули и построили сами баррикады на Венике. Сразу появились охотники и спецы, что рядом живут. Устроили патрулирование и блок посты с проверкой машин. Каждый день ловим корректировщиков, и прочих придурков, которые, кстати, каким то образом получили оружие в Оболони.
Не стесняйтесь, самоорганизовывайтесь и защищайте свой дом сами! Слава Украине!
підлягають мобілізації". Т.е. если ты моложе 60 лет или не в юбке, то оружие по этому закону не получишь.
я теробороновцам без военного билета показывал как разбирать, чистить, заставил повторить(вменяемые, благодарны), проинструктировал по технике безопасности. но это двоих. остальные?! а кто-то захочет стрельнуть, как правило без военного билета любопытные
глупо погибать не стоит
просто думаю что под энергодаром орки имеют минимум одну БМД, и даже наличие патронов БЗ не спасет ситуацию
когда увидят вас с автоматом в руках - вы точно умрёте, а умрет ли кто-либо из орков - большой вопрос
прежде чем куда-то войти - подумайте как вы оттуда выходить будете
https://www.yuga.ru/news/259126/
Тоесть никому!!!