В Україні дозволили видавати цивільним вогнепальну зброю для боротьби з окупантами

Верховна Рада України 3 березня в закритому режимі прийняла закон, що дозволяє видавати вогнепальну зброю цивільним. Документ також звільняє від відповідальності за її застосування проти російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Закон №7120 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" прийняли на закритому засіданні. Він дозволяє видати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї цивільним особам під час воєнного стану в Україні для відбиття агресії Росії.

Зброя видається відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. Як виняток, наказ Про затвердження Порядку видачі зброї не потребує реєстрації в Міністерстві юстиції.

Під дію закону не підпадають військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів та особи, які підлягають мобілізації.

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Відповідно до закону, застосування цивільними вогнепальної зброї здійснюється аналогічно застосуванню зброї військовими під час виконання завдань з відсічі російської агресії проти України. При цьому вони не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти окупантів.

Здати зброю і боєприпаси до неї цивільні зобов'язані не пізніше 10 днів після скасування воєнного стану в Україні. За порушення відповідних вимог передбачена кримінальна відповідальність.

Закон набуває чинності з дня його опублікування і застосовується впродовж дії воєнного стану і 10 днів після його скасування.

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