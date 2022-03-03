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В Україні дозволили видавати цивільним вогнепальну зброю для боротьби з окупантами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні дозволили видавати цивільним вогнепальну зброю для боротьби з окупантами

Верховна Рада України 3 березня в закритому режимі прийняла закон, що дозволяє видавати вогнепальну зброю цивільним. Документ також звільняє від відповідальності за її застосування проти російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Закон №7120 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" прийняли на закритому засіданні. Він дозволяє видати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї цивільним особам під час воєнного стану в Україні для відбиття агресії Росії.

Зброя видається відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. Як виняток, наказ Про затвердження Порядку видачі зброї не потребує реєстрації в Міністерстві юстиції.

Під дію закону не підпадають військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів та особи, які підлягають мобілізації.

Читайте також: Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп "Голосу" Осадчук

Відповідно до закону, застосування цивільними вогнепальної зброї здійснюється аналогічно застосуванню зброї військовими під час виконання завдань з відсічі російської агресії проти України. При цьому вони не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти окупантів.

Здати зброю і боєприпаси до неї цивільні зобов'язані не пізніше 10 днів після скасування воєнного стану в Україні. За порушення відповідних вимог передбачена кримінальна відповідальність.

Закон набуває чинності з дня його опублікування і застосовується впродовж дії воєнного стану і 10 днів після його скасування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні ввела довічне ув'язнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+30
Где и как получать? Или будут молчать до последнего пока рашисты не заблокируют город, а потом скажут "ну надо же как вышло.."
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03.03.2022 22:06
+18
Я в принципе готов даже купить за свои личные деньги в оружейном, с последующим оформлением после окончания войны. Только как это сделать?
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03.03.2022 22:07
+14
я бы даже купил, было бы где!
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03.03.2022 22:08
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03.03.2022 22:05 Відповісти
Где и как получать? Или будут молчать до последнего пока рашисты не заблокируют город, а потом скажут "ну надо же как вышло.."
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03.03.2022 22:06 Відповісти
я бы даже купил, было бы где!
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03.03.2022 22:08 Відповісти
Попробуй зайти в ближайший оружейный магазин
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03.03.2022 22:08 Відповісти
Думаешь они работают?
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Я не "думаю", я знаю:
1. Оружейные магазины закрыты
2. Там где открыты (единичные случаи) оружие тебе НЕ ПРОДАДУТ если нет зелёнки (справки-******). Лично проверял.

Шли восьмые сутки войны ...
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03.03.2022 22:54 Відповісти
не ви один перевіряли .....
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03.03.2022 23:20 Відповісти
Героический Украинский Народ!
Героические ВСУ!

Пустоголовые бездельники - депутаты ВР, которым некогда вооружить народ для сопротивления оркам!
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04.03.2022 07:28 Відповісти
пристрелят за мародерство и правильно сделают
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03.03.2022 22:43 Відповісти
Идти нужно в военкомат или в тероборону
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03.03.2022 23:01 Відповісти
а если в обоих местах уже послали в направлении за русским военным кораблем? Потому что без воинской специальности в возрасте старше 30+ лет им никто не нужен.
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03.03.2022 23:27 Відповісти
Где можно получить?СПИСОК
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03.03.2022 22:07 Відповісти
Я в принципе готов даже купить за свои личные деньги в оружейном, с последующим оформлением после окончания войны. Только как это сделать?
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03.03.2022 22:07 Відповісти
Самому тоже интересно,а то в тер.обороне автоматы закончились,не принимают уже.
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03.03.2022 22:09 Відповісти
Аналогично. В обороне - послали, нет мест. В военкомате послали - нет военного опыта. Теперь и тут пошлют т.к. по этому закону получить оружие смогут только люди старше 60 лет и женщины.
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03.03.2022 22:45 Відповісти
Тоже заинтересован в покупке. А то бегать и выпрашивать в теробороне как-то стремно. Открыли бы какой-то магаз - еще бы и денег страна заработала на армию...
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03.03.2022 22:16 Відповісти
Написали ж , їхню мать , що з оформленням дозволу у МВС , я його вже другий тиждень отримати не можу
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03.03.2022 23:22 Відповісти
А в магазине я смогу купить огнестрельное оружие без разрешения?Вот что интересно.
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03.03.2022 22:08 Відповісти
ні
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Новость ни о чем. Реклама руководства. Дайте конкретику.
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03.03.2022 22:09 Відповісти
На полі бою забери у дохлого окупанта. Можеш попередньо його зарізать. На минулій війні партизани так озброювались. Мабуть про це закон.
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03.03.2022 22:38 Відповісти
Звучить патріотично , з одним але - не повсюдно поле бою ; там де воно нині не усіх беруть , а дочекатися поля бою у себе з голими руками не зовсім по феншую виходить (( простий приклад - сьогоднішні події під Енергодаром , була б у тих людей зброя - там би жоден кацап носа не сунув !
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03.03.2022 23:26 Відповісти
стесняюсь спросить, а нах тогда нужен это высер законотворства?
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03.03.2022 23:32 Відповісти
Оружие нужно не получать а забирать у врага! Что не понятно?
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03.03.2022 22:09 Відповісти
а по конкретней?
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03.03.2022 22:12 Відповісти
Все як завжди - через сраку .
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03.03.2022 22:13 Відповісти
Закон дозволяє, та не забовязує. Себе раздадут, а народу...
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03.03.2022 22:16 Відповісти
Зброя видається відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. Джерело: https://censor.net/ua/n3321202
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03.03.2022 22:16 Відповісти
Т.е. мало того что ее по этому закону можно выдавать только женщинам и пенсионерам старше 60 лет, так еще и по стандартной процедуре с месячным обучением на курсах, медкомиссией, сейфом, разрешением от участкового? Мда, это 3.14. Как сделать вид что вы сделали что-то полезное (с) ВРУ.
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03.03.2022 22:43 Відповісти
Мабуть це інший порядок буде.
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04.03.2022 08:46 Відповісти
Закон еще должен подписать президент, а затем он должен быть опубликован, но предполагаю что по этому закону вооружаться только все приближенные и родственники тех кто имеет доступ к оружейкам, и оружейным складам, а не те кто готов стоять на блок-постах и т.д.
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03.03.2022 22:17 Відповісти
там еще замечательный текст - "Цей Закон не поширюється на військовослужбовців та осіб, які підлягають мобілізації." А кому тогда они собрались оружие выдавать, женщинам и пенсионерам? Если формально ВСЕ мужчины до 60 потенциально подлежат мобилизации.
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03.03.2022 22:37 Відповісти
если формально - то нах мобилизировать по ВУС оператор РЛС, когда эта РСЛ давно снята, а на новые есть контрактники?
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03.03.2022 22:46 Відповісти
Так это понятно. Но, формально - ПОТЕНЦИАЛЬНО подлежишь мобилизации, а значит оружие по этому закону тебе нельзя.
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03.03.2022 22:51 Відповісти
ну давай исходить из...

менты определят порядок.

ранее судимым , а у них база, не выдадут, или не всем

справку из военккомата могут подтребовать

навыки пользования - желательны, чтобы при обращении не пристрелил жену или соседа
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03.03.2022 22:58 Відповісти
Зная наших ментов это будет текущий порядок. С получением мед справки в комиссии которой сейчас нет, покупкой сейфа и регистрацией его участковым, прохождением месячных курсов. Понимаешь на сколько не актуальная эта херня?
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03.03.2022 23:00 Відповісти
это не актуально, уверен этого не будет
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03.03.2022 23:20 Відповісти
уверен что именно это и будет. Плюс то что закон отсекает всех мужчин моложе 60 лет.
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03.03.2022 23:25 Відповісти
лень спорить

не отсекает.

например состояние здоровья
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03.03.2022 23:34 Відповісти
Точно, еще безруким можно выдавать по этому закону.
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04.03.2022 15:31 Відповісти
я по ВУС командир линейного отделения, сейчас в 21 веке какая-то армия мира пользуется линейной связью? правда до этого я был и наводчиком пулемета КПВТ в БТР-е, и еще кем-то
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03.03.2022 23:03 Відповісти
))))
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03.03.2022 23:19 Відповісти
кстати, два провода, тапики - архаизм - одна сторона, но шансов на прослушку меньше
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03.03.2022 23:24 Відповісти
Но возможности ж очень сильно ограничены, один человек, лично я брал четыре катушки на шею и плечи, и автомат, что общим весом примерно 60 кг. А на катушке то всего 500 метров полевки.
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03.03.2022 23:32 Відповісти
согласен, но... помехи не придумали как поставить))
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03.03.2022 23:36 Відповісти
я тоже не понял этот пункт, хотел перечитать закон подробно, но он еще не опубликован...не нашел даже текст законопроекта.
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03.03.2022 22:58 Відповісти
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39161

на "замочки" понажимай и загрузишь закон. Только он **** совершенно бесполезен в нынешней редакции если ты не женщина.
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03.03.2022 23:02 Відповісти
Думаю сдавать не придется. Кацапов мы откинем и выбросим, но эту клоаку с ее дебильным населением не уничтожим. Придётся в каждом доме держать оружие почищенным и смазанным еще долго.
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03.03.2022 22:17 Відповісти
угу ... це якщо після ... ще один Закон приймуть
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Долучайте бізнес!!В тому числі закордонний.Магазини зброї просто ПУСТІ!!!там вже арбалети і воздушки порозбивали,а в містах які ще не заблоковані є до фіга бажаючих стати мисливцем, невже не можна через мережу цих магазинів терміново ПРОДАТИ зброю людям!!!!!!!
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03.03.2022 22:19 Відповісти
Золоті слова! ПРОДАЙТЕ зброю людям, якщо не можете забезпечити всіх задарма.
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03.03.2022 22:24 Відповісти
Мають право на конституційне право........ бла бла бла
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03.03.2022 22:22 Відповісти
Усе "ухвалили" СУПЕР, але з запізненням у 5 місяців, за котрі вже могли відповідно підготувати ТЕРОБОРОНУ усіх ОБЛАСТЕЙ та мілітаризувати усе ПОВНОСПРАВНЕ населення УКРАЇНИ за моделю ШВЕЙЦАРІЇ...!!!
Не можу збагнути, а куди поділася військова стрілецька зброя з УКРАЇНИ...???
Невжеж цей БАРИГА пітушенко, разом з своїми СВИНАРЧУКАМИ усе продали за кордон...???!!!
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03.03.2022 22:32 Відповісти
Там не супер, там зрада. По этому закону оружие можно выдавать только пенсионерам и женщинам. "Цей Закон не поширюється на військовослужбовців та осіб, які підлягають мобілізації."
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03.03.2022 22:40 Відповісти
"Цей Закон не поширюється на військовослужбовців та осіб, які
підлягають мобілізації." - вот тут собака порылась. Мобилизации по формально подлежат все мужчины до 60 лет. Но в военкомате мне сказали что я им и нахрен не нужен без боевого опыта, а в тер. обороне сказали что штат уже переполнен и послали почти туда же куда идет русский корабль.. Получается что оружие и по этому закону я не смогу получить.
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03.03.2022 22:34 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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03.03.2022 22:36 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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03.03.2022 22:37 Відповісти
Закон не заработает. Зажмут, или только у кого военный билет. Военкоматы мудаки.
Я 5 дней убил, потратив на эту херню с теробороной и паспортом. Плюнули и построили сами баррикады на Венике. Сразу появились охотники и спецы, что рядом живут. Устроили патрулирование и блок посты с проверкой машин. Каждый день ловим корректировщиков, и прочих придурков, которые, кстати, каким то образом получили оружие в Оболони.
Не стесняйтесь, самоорганизовывайтесь и защищайте свой дом сами! Слава Украине!
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03.03.2022 22:41 Відповісти
там еще смешнее - "не поширюється на військовослужбовців та осіб, які
підлягають мобілізації". Т.е. если ты моложе 60 лет или не в юбке, то оружие по этому закону не получишь.
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03.03.2022 22:48 Відповісти
ну да. предлагаете раздать у кого военного билета нет, кто не умеет пользоваться?

я теробороновцам без военного билета показывал как разбирать, чистить, заставил повторить(вменяемые, благодарны), проинструктировал по технике безопасности. но это двоих. остальные?! а кто-то захочет стрельнуть, как правило без военного билета любопытные
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03.03.2022 22:52 Відповісти
да, предлагаю раздать. А вы предлагаете например жителям Энергодара которых сейчас убивают рашисты вениками отбиваться?
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03.03.2022 23:08 Відповісти
против легкой бронетехники даже 1000 человек с ак74...

глупо погибать не стоит
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03.03.2022 23:17 Відповісти
где я предлагал бежать в лоб на бронетехнику?
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03.03.2022 23:22 Відповісти
а вы предлагаете умно погибнуть когда рашисты зайдут в ваш дом проводить зачистку (по факту мародерить), а у вас из средств защиты только веник?
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03.03.2022 23:23 Відповісти
вы не предлагали в лоб на броню.

просто думаю что под энергодаром орки имеют минимум одну БМД, и даже наличие патронов БЗ не спасет ситуацию

когда увидят вас с автоматом в руках - вы точно умрёте, а умрет ли кто-либо из орков - большой вопрос

прежде чем куда-то войти - подумайте как вы оттуда выходить будете
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03.03.2022 23:29 Відповісти
а они не должны вас увидеть ночью с автоматом в руках, учитывая что вы знаете местность лучше их. Я тоже категорически против категорической тупости с лобовыми атаками на превосходящие силы, тут совсем про другое речь - выстрел в ночи не понятно откуда и быстрый отход.
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03.03.2022 23:35 Відповісти
на точный или не точный выстрел "профилактика зелёнки" и шансов увидеть кобзона много, как и орков
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03.03.2022 23:39 Відповісти
я вообще-то больше про город чем про зелень. Выстрел из окна заброшки, быстрый отход пока они не поняли откуда, не навели башню и не начали отвечать.
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04.03.2022 15:33 Відповісти
Чушь редкая, при чём тут бронетехника и без неё есть полно мишеней из оккупантов.
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03.03.2022 23:45 Відповісти
да, на открытой местности кладут пехоту и поджигают транспорт?
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03.03.2022 23:54 Відповісти
Полно примеров, когда гражданские жгут бронетехнику коктейлями, нужен и автомат для отражения пехоты.
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03.03.2022 23:49 Відповісти
Прошу звернути увагу на муфтія Ахмеда Такими якій має тісний зв'язок з Кадировим, мав особисту охорону з чеченців саме кадировівців до 2012 року мали свої осередки в ісламському центрі м. Київ
https://www.yuga.ru/news/259126/
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03.03.2022 22:53 Відповісти
Ахмед Тамім
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03.03.2022 22:54 Відповісти
И где получить это оружие?
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03.03.2022 23:08 Відповісти
Нигде, если вы не женщина или пенсионер.
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03.03.2022 23:24 Відповісти
Під дію закону не підпадають військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів та особи, які підлягають мобілізації.

Тоесть никому!!!
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03.03.2022 23:30 Відповісти
Ну почему же никому, женщинам и пенсионерам оставили. Тут говорящая лошадь лавруша вспомнилась с ее крылатой фразой про дебилов..
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03.03.2022 23:37 Відповісти
Законом дозволяється цивільним вбивати солдатів агресора.
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04.03.2022 08:53 Відповісти
 
 