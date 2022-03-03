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Дерипаска (75) санкції (6860)

Мене дуже просять це не казати, але я за мир, - російський олігарх Дерипаска

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мене дуже просять це не казати, але я за мир, - російський олігарх Дерипаска

Російський мільярдер, засновник фонду "Вільна справа" Олег Дерипаска висловився проти війни, розв'язаної Росією проти України. Про це він говорив у виступі на Красноярському економічному форумі 3 березня,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".

"Ми з такими викликами ще не стикалися. Залізна завіса вже опустилася. Мене дуже просять це не говорити, але я за мир. За три тижні стане зрозуміло, що буде з банками. Подивимося, хто залишиться від наших партнерів. Думаю, ми дуже здивуємося , скільки їх залишилося. Їх можна буде перерахувати на пальцях руки... Беремо кризу 98-го та множимо на три", – цитує телеканал мільярдера.

Читайте також: В Росії зараз реальна криза, треба закінчувати весь цей держкапіталізм, - російський олігарх Дерипаска

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+39
У Конгрес США внесли законопроект про санкції проти всіх держкомпаній Росії Увага!!! законопроект отримав назву "HEROIAM SLAVA" "Героям слава" на честь "культового українського гасла та символу національного опору" Неймовірне приниження диктатора.
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03.03.2022 22:04
+35
Туда вам и дорога, миротворец ибучий. За мир оно. Пшел вон.
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03.03.2022 22:05
+31
олігарх Дерипаска іді нах*й
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03.03.2022 22:05
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У Конгрес США внесли законопроект про санкції проти всіх держкомпаній Росії Увага!!! законопроект отримав назву "HEROIAM SLAVA" "Героям слава" на честь "культового українського гасла та символу національного опору" Неймовірне приниження диктатора.
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03.03.2022 22:04 Відповісти
олігарх Дерипаска іді нах*й
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03.03.2022 22:05 Відповісти
Туда вам и дорога, миротворец ибучий. За мир оно. Пшел вон.
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03.03.2022 22:05 Відповісти
davai derepask - razdupljaisa po bystreje - tabakerku nezabudj !
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03.03.2022 22:05 Відповісти
ну,видать ***** какой принял раиську в 1999 с голой жёппой,такой и отдать хочет
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03.03.2022 22:08 Відповісти
tolko ********* v etu samuju zhopu esho.
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03.03.2022 22:11 Відповісти
если он за мир, пусть наймет киллера, чтобы обезвредить маньяка убийцу кабаева и освободить мир от этой сорвавшейся с цепи ботоксной обезьяны с гранатой..
пусть выделит свои миллионы для восстановления жилья тем украинцам, кого разбомбили его соотечественники из мордора ..
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03.03.2022 22:08 Відповісти
Якщо ***** офіційно визнають воєнним злочинцем або терористом, то буде офіційно оголошено про нагороду, як це було з Хусейном.
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Полагаю, что олигархи паРаши уже думают над этим. Возможно, даже сообща... (Не про украинцев, конечно). Им нужны их яхты, бабло и доступ в любую точку земного шарика. Вряд ли они хотят, чтобы их жизнь зависела от спятившего деда.
Проблема в том, что ***** тоже это понимает. Поэтому и не подпускает к себе никого.
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Если бы ***** не был так осторожен, то уже давно бы закончил как Сралин - в луже собственной мочи.
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03.03.2022 22:29 Відповісти
Більш дієвими можуть бути санкції до їхніх діточок. Якщо їх усіх скопом депортують з усіх країн до росії, то вони самі путіна на молекули розберуть
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06.03.2022 22:14 Відповісти
За какой мир За руский что ли Ты ******* или прикидываешься , Украина ни на кого не нападала
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03.03.2022 22:09 Відповісти
То скажи це своєму людожеру путлеру.
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03.03.2022 22:10 Відповісти
всей єтой росией ФСБ управляет ... путлер там говорящая голова
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03.03.2022 22:10 Відповісти
Дерепаскі, НАЙМІТЬ "мусорщика" за пару лімонів, зникне х-ло, мир може одразу й настане!
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03.03.2022 22:10 Відповісти
За какой мир ,козел,за свои деньги он переживает потологически жадная мразь.
И пусть переживает, объявляй выплату за голову карлика,будет тебе мир.
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03.03.2022 22:13 Відповісти
Также как хутин, лавр, письков и остолное озеро.
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03.03.2022 22:13 Відповісти
До задницы твое желание.
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03.03.2022 22:14 Відповісти
Похоже олигархи уже начали покидать галеру с ******.
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03.03.2022 22:16 Відповісти
Денежки считает, *****.
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03.03.2022 22:16 Відповісти
Русский милиардер, можешь идти за русским военным кораблем.
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03.03.2022 22:17 Відповісти
Этого недостаточно. Санкции должны быть по-полной. Иначе пусть соберутся такие и остановят х...ла.
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03.03.2022 22:20 Відповісти
Притом не только остановка, но и вывод со всех оккупированных территорий.
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03.03.2022 22:24 Відповісти
Не хочет что бы у него отжали Николаевский глиноземный завод. Дерипаска иди на х*й.
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03.03.2022 22:21 Відповісти
ниче .. ему в замен дадут бутірский глиномесній
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03.03.2022 22:24 Відповісти
Ти падла за бабло і за колишній спосіб життя. Коли вас ублюдків сприймали як великих бізнесменів а не моральних уродів, злодіїв і убивць!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Делов то, прибери Путина и будет тебе мир! Заодно и индульгенция от свободного мира.
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03.03.2022 22:26 Відповісти
За. Ти? То вбий того шизофреника путлера!
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03.03.2022 22:29 Відповісти
Дерипаска за свои мильярды волнуется. На мир ему было начхать 8 лет
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03.03.2022 22:30 Відповісти
Эта Дериегоматьпаска высказалась что он против санкций от которых страдает ни в чем не виновное население! Я бы этому гаденышу показал там невиновное население!
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03.03.2022 22:31 Відповісти
Не о чём, сыкло!
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03.03.2022 22:34 Відповісти
А де ж ти було місяць чи рік тому? Санкціями пришкварило так, що звивається як вугор на пательні.
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03.03.2022 22:40 Відповісти
пока дерипаска высказывается за мир, до тех пор он наш союзник..., других у нас на россии пока нет, вообще...., затурканое население, которое "плачет вместе с нами", не считается...
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03.03.2022 23:01 Відповісти
І за який же це довбаний мир? руський? аби бабло не віджали?
то йди своєму ху"лу скажи про свій мир!
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06.03.2022 02:21 Відповісти
 
 