Мене дуже просять це не казати, але я за мир, - російський олігарх Дерипаска

Російський мільярдер, засновник фонду "Вільна справа" Олег Дерипаска висловився проти війни, розв'язаної Росією проти України. Про це він говорив у виступі на Красноярському економічному форумі 3 березня,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".

"Ми з такими викликами ще не стикалися. Залізна завіса вже опустилася. Мене дуже просять це не говорити, але я за мир. За три тижні стане зрозуміло, що буде з банками. Подивимося, хто залишиться від наших партнерів. Думаю, ми дуже здивуємося , скільки їх залишилося. Їх можна буде перерахувати на пальцях руки... Беремо кризу 98-го та множимо на три", – цитує телеканал мільярдера.

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