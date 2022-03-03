Мене дуже просять це не казати, але я за мир, - російський олігарх Дерипаска
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський мільярдер, засновник фонду "Вільна справа" Олег Дерипаска висловився проти війни, розв'язаної Росією проти України. Про це він говорив у виступі на Красноярському економічному форумі 3 березня,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".
"Ми з такими викликами ще не стикалися. Залізна завіса вже опустилася. Мене дуже просять це не говорити, але я за мир. За три тижні стане зрозуміло, що буде з банками. Подивимося, хто залишиться від наших партнерів. Думаю, ми дуже здивуємося , скільки їх залишилося. Їх можна буде перерахувати на пальцях руки... Беремо кризу 98-го та множимо на три", – цитує телеканал мільярдера.
Топ коментарі
+39 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар03.03.2022 22:04
+35 Михаил Дужик
показати весь коментар03.03.2022 22:05
+31 Sav UA
показати весь коментар03.03.2022 22:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
пусть выделит свои миллионы для восстановления жилья тем украинцам, кого разбомбили его соотечественники из мордора ..
Проблема в том, что ***** тоже это понимает. Поэтому и не подпускает к себе никого.
И пусть переживает, объявляй выплату за голову карлика,будет тебе мир.
то йди своєму ху"лу скажи про свій мир!