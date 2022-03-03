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Росія ввела в Україну 90% зібраних військ, її мета - взяти Київ, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія ввела в Україну 90% зібраних військ, її мета - взяти Київ, - Білий дім

Кінцевою метою військової кампанії, яку розпочав Путін, є захоплення Києва, а також усієї України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - зазначила вона.

Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.

"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.

Наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію.

"Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України", - заявила речниця Білого дому.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
Небо закройте, мудаки!!!
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03.03.2022 22:06
+49
Щойно під Лебедином:

Арта + Байрактар

попалили

96 ворожих танків та ББМ
20 "градів"
8 бензовозів

Слава ЗСУ!
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03.03.2022 22:11
+46
Байкайтары пришли довбать сутками !Оружие пришло раздать мобильным группам по всей стране пусть долбят.Военкоматы призвали сотни тысяч .В резерве миллионы.Всё есть.Дайте оружие теробороне для уничтожения колон.
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03.03.2022 22:07
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последние пару дней показали, что они могут что-то "взять" типа райцентра, а к крупным городам срутся подойти ближе, чем на три километра, ибо знают, что технику на подходе ждет неминуемая смерть от FGM-148 днем и ночью. Стугна тоже способна, и дальность больше, но их больше в полевых частях.
Для обороны города идеальны западные высокоточные противотанковые вкусняшки, и старый добрый РПГ. Если кто прорвался в город, прилетит привет от РПГ или NLAW. Пехота же без бронетехники - беспорядочно бегающая стая цыплят, полностью деморализованная после сожжения приданной брони.
Поэтому от безысходности начали наносить удары по мирняку и инфраструктуре, чтобы сломить дух к сопротивлению. Такая тактика присуща расийской армии при борьбе с любым противником, независимо от технологического развития его оружия, при ее (РА) численном превосходстве.
В Украине численного превосходства у кацапов и близко нет
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03.03.2022 23:01 Відповісти
Украина сейчас больше всего нуждается в противоракетных комплексах и ПВО чтобы эффективно противостоять агрессору.

Нечего ждать. Дайте Украине ПВО, истребители. Это не шахматы; нет ничьей, нет тупика. Либо пуйло уничтожит Украину и в конце концов нанесет НАТО еще большую катастрофу, либо путин потерпит поражение га России. Его нельзя остановить слабостью.

Херсон уже под оккупацией орками РФ и часть Запорожья тоже...ВСУ в Запарожье вообще нет.. как так??, там стратигическая АЭС?!
ЮГ печально все..еще пару дней может потерять весь юг и выход к морю... а дальше жо..
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03.03.2022 23:07 Відповісти
у всу всё под контролем, 500 танков ,50 самолетов 10000 живой силы ,они скоро выдохнутся (сарказм если что)
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03.03.2022 23:14 Відповісти
Кацапский провокатор, иди *****
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04.03.2022 01:13 Відповісти
афігеть які ви " мудрі"....
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03.03.2022 23:43 Відповісти
По моему кинв ударили для отвлечения, главный удар на юг, чтоб весь юго восток оторвать..
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03.03.2022 23:49 Відповісти
Это значить что сил отражать на Юге просто нет
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04.03.2022 01:42 Відповісти
Вполне может быть что для отвлечения. Где наш резерв?? вот вопрос.
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04.03.2022 02:13 Відповісти
Цікаво дізнатись чи зможуть їбучі москалі захопити Київ? 😒
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03.03.2022 23:58 Відповісти
Мета не захопити, а оточити і заблокувати. Захоплюють вони південь
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04.03.2022 00:20 Відповісти
значит не только я это вижу!! интересно, наш генералисимус это тоже видит или идет тупо сдача по договорняку?.....
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04.03.2022 01:01 Відповісти
Так, вірно. Визнаю свою помилку.
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04.03.2022 01:15 Відповісти
эмм, я конечно не разведка США и даже не наша, но судя по тому, что вижу ДАЖЕ Я их цель - захватить наш ЮГ!!!!!!!!! где заезжают экипированные регуляры и катаются почти без сопротивления а потому и успешно, в то время как вокруг Киева бросают тупо бомжей и срочников в разных сапогах на мясо для отвлечения внимания и Киев героически отбивается вещая каждый день о перемогах!!!! ПОЧЕМУ никто не говорит про ЮГ? Что с Харьковом ,Черниговом??? Почему нельзя залететь и раздолбать артилерию врага, кому те колоны на трассах нафиг впали когда убивают людей в городах???? где наши байрактары? почему в центре Херсона сейчас снимают шоу для ваты? Почему их не ковыряют там практически??? ОНиже нашим в спину там зайдут и будет нам котел.... я надеюсь у наших шишек есть какой-то супер-план о котором мы не знаем, очень надеюсь....
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04.03.2022 01:00 Відповісти
Спокойно. Вы главное не нервничайте (да, понимаю. мне легко говорить).
Давайте рассуждать спокойно. По пунктам.
Расхераченные колоны на трассах - это охеренно важно. Потому, что если б их не расхерачили, то они бы развернулись в боевые порядки и наделали делов.
С Харьковом и Черниговом всё нормально в том плане, что они подконтрольны Украине. Обстрелы городов - это конечно терроризм, но в военном плане - это просто пустая трата боеприпасов. Ничем это рашкинской армии не поможет.
Почему нельзя полететь и всех разбомбить? Потому, что у противника десятикратное превосходство в воздухе. (превет Зеле. "лететь и всех бамбить" (С) ) И я очень удивляюсь, как в таких условиях наши героические лётчики ещё до сих пор летают и даже насбивали кучу самбелей противника.
Байрактары работают.
Вам не похер на шоу для ваты? Они могут снимать что угодно. Вопрос стоит только смогут ЗСУ их оттуда выбить или не смогут. А всё остальное - до жопы.
Посмотрите на карту. Какой котёл? Щас на севере народ освободится, перекурит и пойдёт на югах всем вломит.
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04.03.2022 01:15 Відповісти
Есди б еще целую бригаду в Волыни не держать под маразмы бульбофюрера, то уже можно было б и кое-где блокаду снимать.
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04.03.2022 01:23 Відповісти
Ну если они так просерают с 90% войск, то у меня для ***** плохие новости.
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04.03.2022 01:05 Відповісти
Хорошо бы еще знать, от какого числа они эти 90% насчитали. Перед началом, по данным амерской разведки, у них был первый эшелон около120 тыс на расстоянии около 100 км от границы и второй эшелон, около 144 тыс на расстоянии до 400 км от границы. понятно, что кому надо, тот знает. но так новость почти ниочем
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04.03.2022 01:19 Відповісти
О и как раз новость, 111 БТГ изи 117.... Понятно
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04.03.2022 01:31 Відповісти
По словам шамана -оленевода шойги в августе 2021 было в рф-ии 168 БТГ... Писец приближается к кацапам.
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04.03.2022 01:39 Відповісти
ДЛЯ РОССИИ !)
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04.03.2022 02:49 Відповісти
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