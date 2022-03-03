Росія ввела в Україну 90% зібраних військ, її мета - взяти Київ, - Білий дім
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Кінцевою метою військової кампанії, яку розпочав Путін, є захоплення Києва, а також усієї України.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - зазначила вона.
Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.
"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.
Наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію.
"Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України", - заявила речниця Білого дому.
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Для обороны города идеальны западные высокоточные противотанковые вкусняшки, и старый добрый РПГ. Если кто прорвался в город, прилетит привет от РПГ или NLAW. Пехота же без бронетехники - беспорядочно бегающая стая цыплят, полностью деморализованная после сожжения приданной брони.
Поэтому от безысходности начали наносить удары по мирняку и инфраструктуре, чтобы сломить дух к сопротивлению. Такая тактика присуща расийской армии при борьбе с любым противником, независимо от технологического развития его оружия, при ее (РА) численном превосходстве.
В Украине численного превосходства у кацапов и близко нет
Нечего ждать. Дайте Украине ПВО, истребители. Это не шахматы; нет ничьей, нет тупика. Либо пуйло уничтожит Украину и в конце концов нанесет НАТО еще большую катастрофу, либо путин потерпит поражение га России. Его нельзя остановить слабостью.
Херсон уже под оккупацией орками РФ и часть Запорожья тоже...ВСУ в Запарожье вообще нет.. как так??, там стратигическая АЭС?!
ЮГ печально все..еще пару дней может потерять весь юг и выход к морю... а дальше жо..
Давайте рассуждать спокойно. По пунктам.
Расхераченные колоны на трассах - это охеренно важно. Потому, что если б их не расхерачили, то они бы развернулись в боевые порядки и наделали делов.
С Харьковом и Черниговом всё нормально в том плане, что они подконтрольны Украине. Обстрелы городов - это конечно терроризм, но в военном плане - это просто пустая трата боеприпасов. Ничем это рашкинской армии не поможет.
Почему нельзя полететь и всех разбомбить? Потому, что у противника десятикратное превосходство в воздухе. (превет Зеле. "лететь и всех бамбить" (С) ) И я очень удивляюсь, как в таких условиях наши героические лётчики ещё до сих пор летают и даже насбивали кучу самбелей противника.
Байрактары работают.
Вам не похер на шоу для ваты? Они могут снимать что угодно. Вопрос стоит только смогут ЗСУ их оттуда выбить или не смогут. А всё остальное - до жопы.
Посмотрите на карту. Какой котёл? Щас на севере народ освободится, перекурит и пойдёт на югах всем вломит.