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мітинг (731) окупація (5849) призов (383)

У Держдумі РФ пропонують відправляти на Донбас тих, хто виходить на мітинги проти війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Держдумі РФ пропонують відправляти на Донбас тих, хто виходить на мітинги проти війни в Україні

До державної думи росії внесли законопроєкт щодо призову на військову службу тих, кого притягли до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах проти участі країни-агресора у війнах за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське видання "Медуза" публікує пропозицію, викладену на сайті державної думи рф. В думу внесли законопроєкт щодо призову на військову службу тих, кого притягли до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах проти участі росії у війнах за кордоном. Зокрема, пропонується відправляти їх на військову службу на території тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, чию "незалежність" визнала рф.

У пояснювальній записці йдеться, що мітингарі "розповсюджують завідома неправдиву інформацію про хід операції" (спецоперацією в росії називають війну в Україні , – ред.) та "дискредитують" російських військових та політичне керівництво країни. Не подобається авторам ініціативи також те, що люди на мітингах виступають за санкції проти росії, "тобто фактично виступають проти встановлення миру на території" Донбасу.

На думку депутатів, такі люди мають на власні очі побачити те, що "київський режим зробив на цій території".

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Топ коментарі
+26
На думку депутатів, такі люди мають своїми очима побачити те, що "київський режим зробив на цій території".

гебельс нервно переворачивается в гробу....
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03.03.2022 22:24
+13
Дна у этой страны нет, чем дальше, тем глубже
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03.03.2022 22:26
+13
... сьогодні бачив фото де руцьки ломанулися на закриття Ікеї - більше 10000 ... а на мітинги і 1000 зібрать не можуть ... ось таке вони бидло ... будуть сидіти на модних стільцях і жерти помиї
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03.03.2022 22:32
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На думку депутатів, такі люди мають своїми очима побачити те, що "київський режим зробив на цій території".

гебельс нервно переворачивается в гробу....
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03.03.2022 22:24 Відповісти
Геббельс - наивный ребёнок, по сравнению с ними.
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03.03.2022 22:29 Відповісти
Увага!

В окупованих містах очікуються театральні вистави, заплановані роспропагандою.

До міст завозять вже представників запоребріка, які
розмахуватимуть російськими триколорами для бояришнікНьюз і будуть горланити, що це рассєя.

Не вірте в постановку російських пропагандистів.

Дякуємо всім патріотам за інформацію з окупованих територій. А що робити з понаехами, ви знаєте.

Нас не зламати! Слава нації 🇺🇦
https://t.me/operativnoZSU/10739
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03.03.2022 22:46 Відповісти
Саме так, якщо москаль не має автомата, а тримає аквафреш, то він все одно загарбник і можна стріляти. Гріха за таке не запмсують.
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03.03.2022 22:58 Відповісти
К сожалению, в наших городах, и без актёров, такие найдутся...
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04.03.2022 00:02 Відповісти
Геббельс курит в гробу.
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03.03.2022 22:35 Відповісти
Дійсно дебіли ***
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03.03.2022 22:25 Відповісти
Всем Украина!
Репост приветствуется!

Друзья, в связи с высоким уровнем активизации кротов, которые работают на оккупантов на территории Донецкой области, обращаюсь к вам за помощью.

❗️На этот раз нам нужна информация по ДОНЕЦКОЙ области о следующих лицах, которые проживают на подконтрольной территории:

- вражеские наводчики/корректировщики;
- лица, которые ставят различные метки;
- лица, что подсвечивают врагу информацию о передвижении техники ВСУ;
- лица, которые поддерживают в соцсетях оккупационные войска РФ;
- другие лица, которые всячески оказывают поддержку оккупантам из РФ.

❗️Ещё раз акцентирую. Интересует только подконтрольная территория Донецкой области. Преступную деятельность описывать коротко. К информации подкреплять фактическое место проживание предполагаемых пособников оккупанта, номера телефонов, ФИО, скриншоты из соцсетей и ссылки на посты (где поддерживают оккупантов).

💬 Информацию как обычно присылать мне сюда @donetchanyn

Работаем дальше. Всё будет 🇺🇦
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03.03.2022 22:39 Відповісти
Надійний план! Приймайте швидче закон!)))
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03.03.2022 22:25 Відповісти
Пацани ,вибачте,не на часі, але не можу стриматись) Антип61, що там з ковідом???
Слава Україні. Смерть ворогам!
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03.03.2022 22:25 Відповісти
Героям слава! Отвечу за Антипа. Ковид в Украине мутировал. Новый штамм. Особо опасен для людей с лишней хромосомой.
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03.03.2022 22:33 Відповісти
То вирвіть їй горлянку, вона ж десь живе, в магаз ходить...
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03.03.2022 22:59 Відповісти
Фееричные долбодятлы.
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Дна у этой страны нет, чем дальше, тем глубже
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Маріанська впадина просто
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03.03.2022 22:35 Відповісти
Короче из даунбаса сделали Гулаг и исправительный лагерь и будут туда всех несогласных отправлять. Думаю с остальной Украиной ***** мечтает сделать то же самое
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Певна річ, за те й пішов на нас війною.
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03.03.2022 22:39 Відповісти
ипанутым нет покоя
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03.03.2022 22:26 Відповісти
До 14-го года, я представить себе не мог, что у людей может быть такая обширная вавка в голове... У них, точно, лишняя хромосома присутствует.
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03.03.2022 22:28 Відповісти
Я підозрюю, що він не повний бовдур і натякав на "мотиваційні" заградотряди...
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03.03.2022 22:28 Відповісти
Касапы у вас на парад пабеды уже 10000 бессмертного полка на палочках.
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03.03.2022 22:28 Відповісти
Вдвое, втрое выше нормы - получай парашестан !
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03.03.2022 22:33 Відповісти
Это будет ещё то войско...
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03.03.2022 22:30 Відповісти
... сьогодні бачив фото де руцьки ломанулися на закриття Ікеї - більше 10000 ... а на мітинги і 1000 зібрать не можуть ... ось таке вони бидло ... будуть сидіти на модних стільцях і жерти помиї
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03.03.2022 22:32 Відповісти
Руслане, як на мене, то з тих мітингів користі -- як з козла молока: в них на плакатах написано "Нєт войнє!", а не "путін *****", а це зовсім інші речі...
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03.03.2022 22:42 Відповісти
так те кто против войны ,сразу перейдут на сторону Украины.
Это страшно когда безумец окружил себя даунами и руководит ядерной державой.
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03.03.2022 22:35 Відповісти
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03.03.2022 22:40 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 22:44 Відповісти
Ну взагалі-то це - дуже гарно ідея.
На Україні свідомих достойних людей побільшає. А всю решту рашки можна буде палити без будь-яких вагань та докорів сумління.
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03.03.2022 22:59 Відповісти
 
 