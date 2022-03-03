У Держдумі РФ пропонують відправляти на Донбас тих, хто виходить на мітинги проти війни в Україні
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До державної думи росії внесли законопроєкт щодо призову на військову службу тих, кого притягли до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах проти участі країни-агресора у війнах за кордоном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське видання "Медуза" публікує пропозицію, викладену на сайті державної думи рф. В думу внесли законопроєкт щодо призову на військову службу тих, кого притягли до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах проти участі росії у війнах за кордоном. Зокрема, пропонується відправляти їх на військову службу на території тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, чию "незалежність" визнала рф.
У пояснювальній записці йдеться, що мітингарі "розповсюджують завідома неправдиву інформацію про хід операції" (спецоперацією в росії називають війну в Україні , – ред.) та "дискредитують" російських військових та політичне керівництво країни. Не подобається авторам ініціативи також те, що люди на мітингах виступають за санкції проти росії, "тобто фактично виступають проти встановлення миру на території" Донбасу.
На думку депутатів, такі люди мають на власні очі побачити те, що "київський режим зробив на цій території".
Будь ласка, зачекайте...
гебельс нервно переворачивается в гробу....
В окупованих містах очікуються театральні вистави, заплановані роспропагандою.
До міст завозять вже представників запоребріка, які
розмахуватимуть російськими триколорами для бояришнікНьюз і будуть горланити, що це рассєя.
Не вірте в постановку російських пропагандистів.
Дякуємо всім патріотам за інформацію з окупованих територій. А що робити з понаехами, ви знаєте.
Нас не зламати! Слава нації 🇺🇦
https://t.me/operativnoZSU/10739
Репост приветствуется!
Друзья, в связи с высоким уровнем активизации кротов, которые работают на оккупантов на территории Донецкой области, обращаюсь к вам за помощью.
❗️На этот раз нам нужна информация по ДОНЕЦКОЙ области о следующих лицах, которые проживают на подконтрольной территории:
- вражеские наводчики/корректировщики;
- лица, которые ставят различные метки;
- лица, что подсвечивают врагу информацию о передвижении техники ВСУ;
- лица, которые поддерживают в соцсетях оккупационные войска РФ;
- другие лица, которые всячески оказывают поддержку оккупантам из РФ.
❗️Ещё раз акцентирую. Интересует только подконтрольная территория Донецкой области. Преступную деятельность описывать коротко. К информации подкреплять фактическое место проживание предполагаемых пособников оккупанта, номера телефонов, ФИО, скриншоты из соцсетей и ссылки на посты (где поддерживают оккупантов).
💬 Информацию как обычно присылать мне сюда @donetchanyn
Работаем дальше. Всё будет 🇺🇦
Слава Україні. Смерть ворогам!
Відома черкаська антивакцинаторка Олена Фаіст публікує в соцмережах проросійські дописи. Про це "18000" повідомили читачі. Зокрема, в інстаграмі Фаіст пише, нібито у війні винне ЦРУ, а Україна та Росія - брати.
6 марта в кинотеатрах Москвы начнутся показы балета Большого театра «Лебединое озеро» в хореографии Юрия Григоровича, которые организует проект TheatreHD. Первый сеанс состоится в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 6 марта в 14:00. До 28 марта балет будет показан еще в трех кинотеатрах сети «КАРО», в кинотеатрах сетей «Формула кино / Синема парк», «Киномакс», «Люксор» и других кинозалах по всей Москве, а также в «Филармонии-2».
Это страшно когда безумец окружил себя даунами и руководит ядерной державой.
На Україні свідомих достойних людей побільшає. А всю решту рашки можна буде палити без будь-яких вагань та докорів сумління.