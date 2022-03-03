У Держдумі РФ пропонують відправляти на Донбас тих, хто виходить на мітинги проти війни в Україні

До державної думи росії внесли законопроєкт щодо призову на військову службу тих, кого притягли до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах проти участі країни-агресора у війнах за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське видання "Медуза" публікує пропозицію, викладену на сайті державної думи рф. В думу внесли законопроєкт щодо призову на військову службу тих, кого притягли до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах проти участі росії у війнах за кордоном. Зокрема, пропонується відправляти їх на військову службу на території тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, чию "незалежність" визнала рф.

У пояснювальній записці йдеться, що мітингарі "розповсюджують завідома неправдиву інформацію про хід операції" (спецоперацією в росії називають війну в Україні , – ред.) та "дискредитують" російських військових та політичне керівництво країни. Не подобається авторам ініціативи також те, що люди на мітингах виступають за санкції проти росії, "тобто фактично виступають проти встановлення миру на території" Донбасу.

На думку депутатів, такі люди мають на власні очі побачити те, що "київський режим зробив на цій території".

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