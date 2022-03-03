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Біженці з України зможуть жити і працювати в ЄС до 3 років

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біженці з України зможуть жити і працювати в ЄС до 3 років

Європейський Союз дозволив громадянам України та резидентам жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту на термін до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але ця зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну.

Влада Брюсселя закликала прикордонників по обидва боки кордону Україна-ЄС, забезпечити в‘їзд до ЄС усіх, незалежно від національності чи етнічної приналежності.

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Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – тобто іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.

Після того, як тиждень тому Росія почала масштабну війну проти України, майже 875 000 людей були вимушені залишити свої домівки. Понад половина (454 тисячі) виїхали до Польщі, 116 000 - до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови, яка не входить до ЄС.

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Топ коментарі
+3
⚡️Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров незамедлительно предоставить стране боевые самолеты.
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03.03.2022 22:39
+3
Там же где и Аваков, Сеня-куля, Парубий, Барна и остальные воины языком .
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03.03.2022 22:47
+2
⚡️ Самолет с гражданами РФ на борту задержан в арктической части Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Алгабра.
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03.03.2022 22:40
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Дуже цікаво, а де зараз гадя савченко воює
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03.03.2022 22:38 Відповісти
Там же где и Аваков, Сеня-куля, Парубий, Барна и остальные воины языком .
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03.03.2022 22:47 Відповісти
в Харькове? Аваков вроде там так что не трынди
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03.03.2022 22:56 Відповісти
Авакян в Східниці разом з Кучмою
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03.03.2022 23:04 Відповісти
Вона вже воювала на ТБмедведчуковсько-мураєвських фронтах, де істерично обливала лайном спочатку попередню, а потім нинішню владу. Після закриття пішла в запас, але при першій нагоді вилізе і буде "експертно" мочити владу. Ветеран медіа-воєн)
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03.03.2022 22:58 Відповісти
⚡️Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров незамедлительно предоставить стране боевые самолеты.
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03.03.2022 22:39 Відповісти
⚡️ Самолет с гражданами РФ на борту задержан в арктической части Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Алгабра.
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03.03.2022 22:40 Відповісти
беженцы-сиротки
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03.03.2022 22:48 Відповісти
им кстати повезет если их оставят в канаде - счастливчики
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03.03.2022 22:59 Відповісти
⚡️Мэр Энергодара сообщает, что колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны.
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03.03.2022 22:40 Відповісти
Так відео є.Місто обстрілюють,з важкого озброєння.
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03.03.2022 22:42 Відповісти
В нас зараз такий інтернет, що відео не грузиться...
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03.03.2022 22:47 Відповісти
А хто не зміг втекти- тому 3 години/дні/місяці життя????
Небо ЗАКРИВАЙТЕ!!!!
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03.03.2022 22:42 Відповісти
Увага❗️

Звертаємо увагу ООН та міжнародних організацій!!!

Інформація від місцевих мешканців Бородянки.
4 березня планується проведення дискредитуючих дій з боку рф.

Формується "гуманітарний конвой" з метою "евакуації" населення, який в подальшому планують знищити і звинуватити у цьому ЗСУ.

Намагаються під дулами автоматів загнати до конвою мешканців, в тому числі жінок та дітей.

В жодному разі не виходьте з домівок і укриттів.
Ніякого гуманітарного конвою у Бородянці не планується!

https://t.me/operativnoZSU/10738
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03.03.2022 22:42 Відповісти
цікаво, ЄС певно вважає, що війна триватиме щонайменше - 3 роки?
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03.03.2022 22:55 Відповісти
Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки. Джерело: https://censor.net/ua/n3321212

Так ви і старайтесь щоб Україна перемогла і люди могли повернутися додому. А то в 2014-2015 так *** "напомагали", що тепер ***** в Україні тупо вбиває все і вся...
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03.03.2022 23:03 Відповісти
3 роки...А потом?
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03.03.2022 23:55 Відповісти
 
 