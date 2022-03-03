Біженці з України зможуть жити і працювати в ЄС до 3 років

Європейський Союз дозволив громадянам України та резидентам жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту на термін до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але ця зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну.

Влада Брюсселя закликала прикордонників по обидва боки кордону Україна-ЄС, забезпечити в‘їзд до ЄС усіх, незалежно від національності чи етнічної приналежності.

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Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – тобто іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.

Після того, як тиждень тому Росія почала масштабну війну проти України, майже 875 000 людей були вимушені залишити свої домівки. Понад половина (454 тисячі) виїхали до Польщі, 116 000 - до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови, яка не входить до ЄС.

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