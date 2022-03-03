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Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завозять до Херсону автобусами людей із РФ, аби ті на мітингу проголосували за приєднання до окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Місцеві з Херсону повідомляють, що в місті планується фейковий "мітинг" завезених прихильників російських окупантів, які будуть просити "приєднати" регіон до окупованого Криму.

Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму 01
Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму 02
Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму 03
Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму 04
Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму 05
Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму 06

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Не жалійте никого з кацапів - усі росіяни це колективне *****...
⚡️Журналисты опросили жителей России на улицах, как те относятся к войне в Украине. Многие прямо заявляли, что поддерживают вторжение и действия президента Путина.
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03.03.2022 23:01
+11
Да. Как ты думаешь они в свое время Украину присоединили к СССР? Таким же образом. Самое смешное было во Львове, когда они откуда-то нашли депутатов, которые проголосовали за вхождение в СССР. Так они работают. Тупая сила, а потом бумажка.

Если кто-то думает, что в Крыму это была случайность, а в Донецке глупость, то это не так. Это классическая и очень старая методичка Кремля. Захват+придание лигитимности.
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03.03.2022 23:05
+10
Под видом борьбьі против национал-социализма, Путин устроил самьій настоящий геноцид Украинского народа !
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03.03.2022 22:57
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В Мелітополі,з гучномовців окупанти розповідають,за несанкціоновані мітинги.
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03.03.2022 22:44 Відповісти
15 л--- гулаг
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03.03.2022 23:03 Відповісти
если известно МЕСТО ВРЕМЯ И ЧТО ВООБЩЕ БУДЕТ ЦЦИРК ТО ПОЧЕМУ НЕ НАКРЫТЬ ТОЧКОЙ У ГРАДАМИ АРТОБСТРЕЛАМИ ПОСЛАТЬ ПАРУ САМОЛЕТОВ??? и БПЛА??? и так е@нуть по шобле чтобы бежали до Камчатки без остановок...Хер им а ХНР...
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04.03.2022 00:27 Відповісти
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03.03.2022 22:55 Відповісти
В Бердянск шли с Крыма колонны , теперь и с дыры зашла пару часов назад
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03.03.2022 22:55 Відповісти
Похер. Они создают свою картинку реальности. Как уже писал. Херсон это новый Донецк.
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03.03.2022 22:55 Відповісти
Ванька поехал убивать украинцев, а его самого захерачили. У расейской мамки теперь шок.

https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499427239703764993
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03.03.2022 22:57 Відповісти
Ми не забули про Південь. Ми не забули про Південь. Ми не забули про Південь. Ми не забули про Південь. Ми не забули про Південь. Ми не забули про Південь. Ми не забули про Південь. Ми не забули про Південь. Ми не забули про Південь. Ми не забули про Південь. Ми не забули.
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03.03.2022 22:57 Відповісти
Забей. Вообще не реагируй на их слова. Они врут потому что им выгодно.
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03.03.2022 23:00 Відповісти
хто бреше?
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03.03.2022 23:42 Відповісти
Россия. Люди слишком остро реагируют на то что они создают там картинку. Пусть создают. Это не имеет ни малейшего значения.
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03.03.2022 23:47 Відповісти
Под видом борьбьі против национал-социализма, Путин устроил самьій настоящий геноцид Украинского народа !
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03.03.2022 22:57 Відповісти
Орки роздають людям листівки на захоплених територіях.

https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499466373319348232

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03.03.2022 23:00 Відповісти
nu hotj podteretsa budet chem
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03.03.2022 23:22 Відповісти
Херсон. Окупанти захопили місцевий телецентр та планують поширювати російську пропаганду. Т2 не працює по всьому місту.
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03.03.2022 23:00 Відповісти
А чим вони втримають? падаючим рублем?
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03.03.2022 23:36 Відповісти
Не жалійте никого з кацапів - усі росіяни це колективне *****...
⚡️Журналисты опросили жителей России на улицах, как те относятся к войне в Украине. Многие прямо заявляли, что поддерживают вторжение и действия президента Путина.
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03.03.2022 23:01 Відповісти
‼️УВАГА, сайти територіальних громад Волині зламані!
На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з'явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені Президента України.
Просимо всіх НЕ реагувати та НЕрозповсюджувати фейки

https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499410753484382215

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03.03.2022 23:02 Відповісти
А де та тупа баба що декілька днів тому тут фоточки кидала що рашисти тільки по дорогах їздять та нічого не контролюють? ..
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03.03.2022 23:02 Відповісти
Бедненький, пулемёт на него направили, руки трясутся. Сам в руки пулемёт был должен взять!
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03.03.2022 23:02 Відповісти
а як роSSіяни це фейкове шоу назвуть? жітєлі ХерНР хатять жіть на раісі? ні ума ні фантазії!
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03.03.2022 23:03 Відповісти
Да. Как ты думаешь они в свое время Украину присоединили к СССР? Таким же образом. Самое смешное было во Львове, когда они откуда-то нашли депутатов, которые проголосовали за вхождение в СССР. Так они работают. Тупая сила, а потом бумажка.

Если кто-то думает, что в Крыму это была случайность, а в Донецке глупость, то это не так. Это классическая и очень старая методичка Кремля. Захват+придание лигитимности.
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03.03.2022 23:05 Відповісти
старая прокатаная песня пока у обзьяны граната всё до пи пи , эту страну и гранату надо уничтожать всём миром , это их идиология то этому всё с ними и мудохаются. поэтому нам и дают дёньги и приют
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03.03.2022 23:13 Відповісти
у них это сработало дважды. И сейчас сработает.
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04.03.2022 00:00 Відповісти
Вже не 2014 рік, щоб це хоч щось змінило... Все по старому - вибивати якнайбільше орків та їхньої техніки...
Кацапські картинки для ТБ залишилися в минулому...
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03.03.2022 23:04 Відповісти
а бубочка продовжує пі***дякати про необхідність переговорів з ******. Про що??????
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03.03.2022 23:04 Відповісти
Да пусть делают что хотят. Чем больше они заняты своей долбанутой пропагандой, тем лучше нам. Пусть покупают ботов тысячами которые спамят в инете, пусть там устраивают шоу - это лишняя трата ресурсов для них и они скоро об этом пожалеют.
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03.03.2022 23:07 Відповісти
А гроші ***** звідки візьме на все це?! Незабаром кацапи їстимуть один одного в раші...
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04.03.2022 00:10 Відповісти
Ви, напевно, не пам'ятаєте 90-і, коли в раші майже не їли один одного й Буш надсилав їм "ножкі Буша", а ми -- цукор та ковбаску... Багато навоюєш на чужій землі на пустий кендюх?

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04.03.2022 11:11 Відповісти
у мене одного таке відчуття, що ********** на рассєє передаеється повітряно-крапельним шляхом? та хоч мільйон людей невинних примусьте під дулами автоматів казати... да-да, ми хатім к вам - віри вже немає... ні в кого, на багато столітть...
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03.03.2022 23:05 Відповісти
Ці ***** хочуть по кримському сценарію відбирати області(((
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03.03.2022 23:07 Відповісти
Смерть рашистським окупантам ! Щоб прискорити цей процес, пропонується організовувати наступні навчальні курси : тактики вуличного бою, снайперські, диверсантів. В кожному населеному пункті є ветерани, учасники бойових дій, які можуть передати всім патріотам свої знання для того, щоб ефективно бити ворога. Будьте сильними, вчіться воювати !
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03.03.2022 23:07 Відповісти
Об этом когда-то будут писать книги, как о русском фашизме 21-го века.
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03.03.2022 23:09 Відповісти
не при нашей жизни...
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04.03.2022 00:01 Відповісти
Уверен, что при нашей.
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04.03.2022 00:03 Відповісти
Оруэлл нервно курит в углу.
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03.03.2022 23:10 Відповісти
Киньтте в те кодло пару фугасів. Бажано щоб в саму ккучу цтх запроданців. Вам кожен подякує.
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03.03.2022 23:12 Відповісти
Поки що для фугасів є більш пріоритетні цілі...
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04.03.2022 00:19 Відповісти
Шоб було! До речі Рабсеяне самі можуть це зробить і сказать що винні бандерівці. Двох зайців.... І вату менше кормить і провокація готова.
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04.03.2022 00:21 Відповісти
Та нехай роблять - зараз їхні провокації вже нікого не цікавлять...
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04.03.2022 00:24 Відповісти
Зелебобику, гауляйтером України ти не будеш! Це вже надрукували кацапські газети. Пох у яке око ти зазиватимеш кабаєву. Передислокуйся, ушлепок і заткнися, нехай ділом займуться дорослі
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03.03.2022 23:13 Відповісти
Мер Херсона Колихаєв у квітні 2021 р. запропонував подавати воду Північно-Кримським каналом до окупованого Росією Криму, назвавши це «економічними відносинами».[ В інтерв'ю руху Чесно Колихаєв назвав «Український визвольний рух» «нацистами» і «погромниками». .. Вікіпедія
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03.03.2022 23:13 Відповісти
Хотят провести митинг ликующего освобожденного народа. Немецкие фашисты тоже любили устраивать в Украине парады с зигующими украинскими женщинами.
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Пишут что они сейчас занимаются любимым делом - грабят, убивают, насилуют девушек. Донбас 2,0.
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03.03.2022 23:30 Відповісти
звідки інфа? Тепер для обнуленіша та його пропагандонів все за законами воєнного часу буде. ви не з них будете?
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03.03.2022 23:46 Відповісти
Россия всегда обвиняет в том, что делает сама. Это правило №1 всей ее пропагандистской войны. И тут еще одно тому доказательство. Помните, они врали, что на проукраинский митинг в Донецке завезли людей со Львова? Что это люди не из Донецка. Вот сами они так и делают.
Запомните, если Россия в чем то обвиняет, значит именно это она и будет делать.
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03.03.2022 23:37 Відповісти
Это может быть на всех оккупированных территориях! ничего нового. Из-за такого цирка приехали рф вояки в 14м на Донбасс. И в Крым. Теперь тот же сцинарий клоунады
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04.03.2022 00:36 Відповісти
 
 