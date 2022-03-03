Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму
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Російські окупанти завозять до Херсону автобусами людей із РФ, аби ті на мітингу проголосували за приєднання до окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Місцеві з Херсону повідомляють, що в місті планується фейковий "мітинг" завезених прихильників російських окупантів, які будуть просити "приєднати" регіон до окупованого Криму.
Топ коментарі
+12 Запорізький козак
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+11 Иван Петров d4225322
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+10 Kristina Rubcova
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https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499427239703764993
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499466373319348232
⚡️Журналисты опросили жителей России на улицах, как те относятся к войне в Украине. Многие прямо заявляли, что поддерживают вторжение и действия президента Путина.
На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з'явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені Президента України.
Просимо всіх НЕ реагувати та НЕрозповсюджувати фейки
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499410753484382215
Если кто-то думает, что в Крыму это была случайность, а в Донецке глупость, то это не так. Это классическая и очень старая методичка Кремля. Захват+придание лигитимности.
Кацапські картинки для ТБ залишилися в минулому...
Запомните, если Россия в чем то обвиняет, значит именно это она и будет делать.