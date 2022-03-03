Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму

Російські окупанти завозять до Херсону автобусами людей із РФ, аби ті на мітингу проголосували за приєднання до окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Місцеві з Херсону повідомляють, що в місті планується фейковий "мітинг" завезених прихильників російських окупантів, які будуть просити "приєднати" регіон до окупованого Криму.











