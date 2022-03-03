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"Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?" - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів надати Україні бойові літаки.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Мое Родителей
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+25 Калибан
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+15 Юрій Вовчанський 21ebdf92
показати весь коментар03.03.2022 23:10
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Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014-го року.
Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв'ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом.
Відео ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах скабєєви та соловйови.
НЕ ВІРТЕ!
Льотчик - наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації.
Слова - НІ!
Командування Повітряних Сил ЗС України не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів!
Зробимо все можливе, аби повернути хлопця додому!
https://t.me/operativnoZSU/10749