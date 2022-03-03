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"Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?" - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів надати Україні бойові літаки.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна запустила Московський механізм ОБСЄ для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Такое ощущение что они боятся разгрома лаптей
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03.03.2022 22:52
+25
Глас вопиющего в пустыне...
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03.03.2022 22:49
+15
Ей хлопці ! тихше. Хто заважав нам самим вчасно потурбуватись про літаки і інше ? Хіба не ми обирали спочатку Кравчука замість Чорновола ? Хіба не ми самі обирали Янека ? Хіба не ми думали що кацапи нам брати і нам нема від кого боронитись ? Хіба не ми самі казали що нам не потрібно НАТО ? Хіба не наші дебіли досі носять гроші московським попам ?? На кого ми ображаємось ?
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03.03.2022 23:10
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Глас вопиющего в пустыне...
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03.03.2022 22:49 Відповісти
Такое ощущение что они боятся разгрома лаптей
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03.03.2022 22:52 Відповісти
да да а когда Штаты просили зеленского целый год поменять антикорупционные органы -то что? какой был там глас?
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03.03.2022 23:01 Відповісти
Та нас...ть на того зелю.Тут люди гинуть під бомбами і ракетами.Це такі демократичні цінності?Смерті українців також на совісті переляканих "партнерів".
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03.03.2022 23:07 Відповісти
как это насрать? так эти люди гибнут в таком количестве потому что не лох просрал подготовку армии !
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03.03.2022 23:27 Відповісти
З лохом ми розберемося,прийде час.Зараз треба негайно рятувати найцінніше-наших людей,дітей.Вимагати закрите небо.Кожен день,кожна година-безповоротні втрати українців.
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03.03.2022 23:30 Відповісти
они для себя их берегут...
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03.03.2022 22:51 Відповісти
без самолетов и ПВО будет очень плохо, разбомлят все
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03.03.2022 22:52 Відповісти
Чем самолёт отличается от джавелина..!? Только размерами. Не жлобитесь, европейцы !!
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03.03.2022 22:54 Відповісти
Джавелинов работают по наземным целям а не воздушным.
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03.03.2022 22:57 Відповісти
Сцыкуны позорные.
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03.03.2022 22:55 Відповісти
Ваше мнение очень важно для нас,ябацьки. И будет непременно использованно в ближайшем туалете.
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03.03.2022 23:21 Відповісти
Да иди нах.
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03.03.2022 23:32 Відповісти
Иди деруны жри,недоумок. Считай,что тебя услышали. Чего тебе ещё здесь надо,не пойму?
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03.03.2022 23:47 Відповісти
народ наивный тв дурит - а Беларуси сейчас вообще не существует
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03.03.2022 23:29 Відповісти
я верил в беларусов пока не понял что вы хотели просто сковырнуть только луку а не московское ярмо - и поставить такую же фсб-шную консерву тихановскую или газпромовского Бабарейка
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03.03.2022 23:54 Відповісти
Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою.

Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014-го року.
Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв'ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом.

Відео ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах скабєєви та соловйови.
НЕ ВІРТЕ!
Льотчик - наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації.
Слова - НІ!

Командування Повітряних Сил ЗС України не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів!
Зробимо все можливе, аби повернути хлопця додому!
https://t.me/operativnoZSU/10749
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03.03.2022 22:59 Відповісти
Американці , ще запропонуйте украінцям отаке
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03.03.2022 23:00 Відповісти
Або "кірпіч" на пополам!
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03.03.2022 23:07 Відповісти
Зафільмувати це все кодло що буде мітингувати
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03.03.2022 23:01 Відповісти
Їм звідти не чути...Поки що.
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03.03.2022 23:03 Відповісти
василь ты не украинец ты мудак
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03.03.2022 23:20 Відповісти
Ещё при Зеленском был такой министр Таран. Что происходило тогда в оборонке?
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03.03.2022 23:10 Відповісти
тихий ужас был слава богу его сковырнули
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03.03.2022 23:21 Відповісти
Ей хлопці ! тихше. Хто заважав нам самим вчасно потурбуватись про літаки і інше ? Хіба не ми обирали спочатку Кравчука замість Чорновола ? Хіба не ми самі обирали Янека ? Хіба не ми думали що кацапи нам брати і нам нема від кого боронитись ? Хіба не ми самі казали що нам не потрібно НАТО ? Хіба не наші дебіли досі носять гроші московським попам ?? На кого ми ображаємось ?
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03.03.2022 23:10 Відповісти
мы как раз януковича не обирали - его выбрали как раз те кого хозяин януковоча сейчас уничтожает
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03.03.2022 23:23 Відповісти
ты не укр ты пук ! а ты какого цвета : голубого? трепло
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03.03.2022 23:24 Відповісти
бот спалился
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03.03.2022 23:48 Відповісти
 
 