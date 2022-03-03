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Російські загарбники в Херсоні окупували телевежу і мають намір поширювати фейкові новини, - Нацгвардія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники в Херсоні окупували телевежу і мають намір поширювати фейкові новини, - Нацгвардія

Національна гвардія України заявляє, що російські війська в Херсоні окупували телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини й інформацію в місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення пресслужби Нацгвардії.

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"Херсон і область! Ворог окупував телевежу та телерадіомовлення й поширюватиме новини та інформацію Херсоном. Звичайно, це величезна кількість фейків, дезінформації та пропаганди. Уряд ніколи не віддасть і клаптика нашої землі, все, що буде сказано з боку терористів, – брехня", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві заявили, що окупанти не дозволяють створити "зелений коридор", щоб далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.

"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой із Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті – ще одна пропаганда для російського споживача", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що влада працює над забезпеченням громадян усім необхідним, і це питання буде вирішено якнайшвидше.

"На відміну від ворога, українці розумні, мудрі, освічені та здатні аналізувати ситуацію. Потрібно не допустити, щоб ворог отримав бажане! Тримаймося, ми разом та своїй землі!", - підсумували в Нацгвардії.
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Топ коментарі
+5
Они, вообще, в курсе, что своему телевизору мы верим, чуть больше, чем ихнему? Они, вообще, в курсе о существовании интернета?
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03.03.2022 22:53
+3
А де була та Нацгвардія, коли окупанти підходили до Херсона?! Не пробувала підбити танкові колони з Javelin та NLAW? А тепер розказує про плани окупантів!
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03.03.2022 23:01
+2
Хороше діло.Сидіть дома та не вірте фейкам.Де зброя народу? Доки жінки з голими руками будуть виходити на оборону свого місця?
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03.03.2022 23:03
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Они, вообще, в курсе, что своему телевизору мы верим, чуть больше, чем ихнему? Они, вообще, в курсе о существовании интернета?
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03.03.2022 22:53 Відповісти
Вони шо собі думають? зазомбувати як в мордорі зазобували
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03.03.2022 22:55 Відповісти
Вот потому что мы не зомбированы возникает вопрос, почему ничего не взорвано? Оружия людям не дали, советуют бутылками отбиваться.
Как то все это неправильно
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03.03.2022 23:05 Відповісти
Х.р они украинских граждан зазомбируют, мы совершенно разные, у януковоща все СМИ были под контролем и где овощ?
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03.03.2022 23:25 Відповісти
С каждым разбомбленым кремлёвским маньяком домом всё больше желающих присоединиться к **********.
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03.03.2022 22:59 Відповісти
???????? Это что???
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03.03.2022 23:06 Відповісти
Не тупи, ирония.
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03.03.2022 23:10 Відповісти
Да и муй на ны... вежа - их последний здобуток. Ща Уже пришли со Штатов гостинцы не хилые. Кацапы нотовиться на выход. А мож уже и драпают, бо колонны выходят из города.
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03.03.2022 22:59 Відповісти
А де була та Нацгвардія, коли окупанти підходили до Херсона?! Не пробувала підбити танкові колони з Javelin та NLAW? А тепер розказує про плани окупантів!
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03.03.2022 23:01 Відповісти
Хороше діло.Сидіть дома та не вірте фейкам.Де зброя народу? Доки жінки з голими руками будуть виходити на оборону свого місця?
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03.03.2022 23:03 Відповісти
Советуют бутылками бросаться из-за забора.
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03.03.2022 23:07 Відповісти
А бахнуть по телебашне точкой У ?
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03.03.2022 23:09 Відповісти
Счас расскажут нам как ванька ржавым серпом сто биндеровцев запорол...
Кого они ******* хотят, хитрых хохлов? Ежели так, мужики давай насыпем им баек, рабсеяне легковерные.
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03.03.2022 23:30 Відповісти
Начнем, ********** на самом деле американский разведчик.
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03.03.2022 23:31 Відповісти
А почему эта самая нацгвардия не вернёт телевышку и весь город под контроль украны, вместо того, чтобы рассказывать о предстоящих фейках? За что им зарплату платят налогоплательщики?
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04.03.2022 00:01 Відповісти
 
 