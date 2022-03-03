Український льотчик потрапив у полон окупантів, його планують використати для пропаганди, - Повітряні Сили ЗСУ

Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командуванням Повітряних Сил ЗСУ.

Окупанти планують використати полоненого для пропаганди і дезінформації.

"Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014-го року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом. Відео ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах скабєєви та соловйови.

НЕ ВІРТЕ! Льотчик – наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації. Слова – НІ!", - йдеться у повідомленні.

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Підкреслюється, що командування Повітряних Сил ЗСУ не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів!

"Зробимо все можливе, аби повернути хлопця додому", - підкреслили у ПС ЗСУ.