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Український льотчик потрапив у полон окупантів, його планують використати для пропаганди, - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український льотчик потрапив у полон окупантів, його планують використати для пропаганди, - Повітряні Сили ЗСУ

Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командуванням Повітряних Сил ЗСУ.

Окупанти планують використати полоненого для пропаганди і дезінформації.

"Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014-го року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом. Відео ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах скабєєви та соловйови.

НЕ ВІРТЕ! Льотчик – наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації. Слова – НІ!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Три літаки та два вертольоти РФ знищили українські військові за добу, - ЗСУ

Підкреслюється, що командування Повітряних Сил ЗСУ не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів!

"Зробимо все можливе, аби повернути хлопця додому", - підкреслили у ПС ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
війна - брудна справа! головне зрозуміти нашого льотчика і не обсерати в майбутньому.
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03.03.2022 23:07
+12
Шо б він не казав - байдуже. Поверніть його живим, обміняйте на якогось бурята ооофіцера....
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03.03.2022 23:09
+11
тримайся, друже. Не панікуй, що ж зробиш - тяжко на війні, але ми все одно переможемо
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03.03.2022 23:10
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что то совсем плохие новости, никакого позитива. грустно все это.
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03.03.2022 23:04 Відповісти
тримайся, друже. Не панікуй, що ж зробиш - тяжко на війні, але ми все одно переможемо
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03.03.2022 23:10 Відповісти
война есть война, мы кацапов берем в плен сотнями
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03.03.2022 23:36 Відповісти
Є позитив і він у тому, що пілот - ЖИВИЙ! Ще політає, хлопчина, і задасть перцю оккупантам
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04.03.2022 00:48 Відповісти
Капець! Замордують там нашого хлопця!
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03.03.2022 23:04 Відповісти
Shvec na poslednem strime govorit shto kongress vnes na golosovanie embargo na neft i gaz parashki
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03.03.2022 23:05 Відповісти
війна - брудна справа! головне зрозуміти нашого льотчика і не обсерати в майбутньому.
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03.03.2022 23:07 Відповісти
вот для этого и надо ловить их пилотов что бы обменивать на своих
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03.03.2022 23:09 Відповісти
Шо б він не казав - байдуже. Поверніть його живим, обміняйте на якогось бурята ооофіцера....
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03.03.2022 23:09 Відповісти
убивать каждый час по два пленных орка, пока нам не выдадут нашего летчика! хватит их по головке гладить и чебуреками кормить!
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03.03.2022 23:09 Відповісти
пуйлу насрати на чебуреків
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03.03.2022 23:11 Відповісти
ГДе катапультировался, когда, с какого самолёта, как имя и фамилия? Неужели нет возможности дать больше информации, раз уж это случилось и уже не военная тайна?
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03.03.2022 23:09 Відповісти
що, легше стане?
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03.03.2022 23:15 Відповісти
Легче, если узнаю это не из кацапского "интервью с лётчиком".
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03.03.2022 23:19 Відповісти
пусть родители пленных орков идут атакуют своих уродов чтобы они отпустили нашего летчика, если хотят увидеть живыми своих ублюдков!
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03.03.2022 23:12 Відповісти
гебельс ТВ и без пленных лётчиков нашлепает роликов для своего быдла.
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03.03.2022 23:20 Відповісти
Херня это всё...В Израиле солдату попавшему в плен разрешается говорить всё , главное что бы он был жив.
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03.03.2022 23:39 Відповісти
Раніше наші ЗМІ повідомляли, що взали в полон рашистського льотчика.
Є можливість для рівноцінного обміну.
Сподіваюсь, його ще не віддали?
А то вже якийсь обмін робили.
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03.03.2022 23:47 Відповісти
Правильно, пускай говорит все, что орки хотят. Разумные люди все понимают.
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04.03.2022 00:04 Відповісти
Жіночий форум у рашці

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04.03.2022 01:02 Відповісти
 
 