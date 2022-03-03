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З території Білорусі по Україні випустили 70 ракет, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З території Білорусі по Україні випустили 70 ракет, - Пентагон

У Міністерстві оборони США повідомили, що понад 70 з 480 раку, випущених по Україні, вилетіли з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони США.

У Міністерстві оборони США повідомили, що по Україні вже було випущено понад 480 ракет. З них понад 160 – з території Росії, понад 70 – з Білорусі, близько 10-з Чорного моря. Велика частина ракет - з мобільних систем, які потрапили на територію України.

"Понад 230 ракет було випущено з території України. Є мобільні системи. Їх переміщують всередину країни", - підкреслив високопоставлений представник Міноборони США.

Також, за оцінками США, Путін вклав 90% своєї заздалегідь підготовленої потужності для вторгнення в Україну.

"Ми спостерігаємо сильні бомбардування міст на північ і схід, тобто, Київ, Чернігів і Харків. Ми як і раніше вважаємо, що російські сили застопорилися на півночі", - додав представник Міноборони США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія завдала по Україні 450 ракетних ударів, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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парні з пентагону, та ви, виявляється о*уєнні статисти!
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03.03.2022 23:21 Відповісти
пора луку закапывать вместо картохи
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Чекайте падли і вам прилетить!
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03.03.2022 23:24 Відповісти
Дякуємо, будемо знати скільки і їм ***** насирати!!!
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03.03.2022 23:26 Відповісти
Редакція , 480 ракет , а не раку
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03.03.2022 23:28 Відповісти
Кров українців на рилах бєлоруССів.
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04.03.2022 00:05 Відповісти
480 ракет мабуть друзям у Вашингтоні видається мало, бо Не бачимо можливості виключення Росії зі складу Радбезу ООН, - Білий дім
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04.03.2022 00:22 Відповісти
нато хай хоть для ракет закриє наш повітряний простір, якщо не хоче для літаків.
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04.03.2022 00:33 Відповісти
 
 