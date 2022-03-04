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війна (56671) Миколаївська область (1828) Бутусов Юрій (3140)

Війська РФ на Миколаївщині покинули цілу батарею зенітних комплексів та втекли, - Бутусов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти кинули цілу батарею зенітних ракетно-гарматних комплексів "Тунгуска" та втекли.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це просто грандіозне відео, яке показує, що українська армія та український народ скоро досягнуть рішучого перелому у війні. Російські війська, налякані розмахом українського опору, кинули цілу батарею зенітних ракетно-гарматних комплексів 2С6 Тунгуска в Миколаївській області! Це демонструє, які панічні настрої у російській армії, як катастрофічно впала боєздатність росіян лише за тиждень вторгнення. Весь особовий склад, на чолі з офіцерам, всі втекли!" - йдеться в повідомленні.

"Бійці територіальної оборони із задоволенням спалили всю батарею! Адже ця батарея забезпечує прикриття цілої батальйонної тактичної групи з повітря, її гармати можуть відбити атаку піхоти, але паніка і жах від атак українців настільки сильні, що російські військові віддають перевагу втечі, аніж будь-якому вогневому контакту. Дивіться на це відео та не сумнівайтеся у нашій перемозі", - підсумував журналіст.

Також читайте: 22 танкісти елітної частини окупанта здалися в полон, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
У нас на Николаевщине не забалуешь .
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03.03.2022 23:29
+30
Киньте видос Арестовича, где ********* на границе с Херсонской области кучу русни. Видел минут 15 назад в телеге, не могу найти. Там знатно *********** свинособак
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03.03.2022 23:30
+21
когда надо уволакиваем когда надо палим
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03.03.2022 23:46
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У нас на Николаевщине не забалуешь .
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03.03.2022 23:29 Відповісти
В фейсбуке пишут: в Херсон свозят публику из Крыма. Захватили телевышку транслируют свою хрень уже. Завтра фашисти організовують в Херсоні маштабний мітинг колаборантів, які будуть просити фюрера прийняти їх до рейху.
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03.03.2022 23:56 Відповісти
Киньте видос Арестовича, где ********* на границе с Херсонской области кучу русни. Видел минут 15 назад в телеге, не могу найти. Там знатно *********** свинособак
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03.03.2022 23:30 Відповісти
А ще краще - відос Арестовича, де він закликає думати головою і здавати підбиту чи зіпсовану рашистську техніку ЗСУ, де її відремонтують і посиавлять у стрій для захисту України. А не по-тупому палити для показушного відосика "ми герої".
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04.03.2022 07:47 Відповісти
а без матюччя, висловити ж думку ніяк?
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04.03.2022 08:40 Відповісти
Закон про зброю + бомбування міст = ЗНАЧНО поменшає полонених росіян!
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03.03.2022 23:31 Відповісти
Відчуйте різницю:
- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;
- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
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03.03.2022 23:31 Відповісти
По традиціям товариша Жукова, як повторювати то вже до деталей. Хай ще Дніпро спробують форсувати - ото буде яскраво
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03.03.2022 23:39 Відповісти
Соми будуть вдяні з раками.
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04.03.2022 01:18 Відповісти
«Ученія» потерпіло фіаско!
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03.03.2022 23:31 Відповісти
Давайте контрнаступ.Народ вже готовий душити цапів голими руками.
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03.03.2022 23:32 Відповісти
Закон про зброю + бомбування міст = ЗНАЧНО поменшає полонених росіян!
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03.03.2022 23:33 Відповісти
До речі слово "втекли" можно прочитати як "хотіли втекти при спробі затримання"
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03.03.2022 23:32 Відповісти
Вчора прийняли закон, що дозволяє цивільним брати без формальностей любу зброю і воювати. Але ж зброя на городі не росте. У трупів забирать хіба що.
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04.03.2022 07:22 Відповісти
YA NE POIMY, ZACHEM PALIT TEHNIKY. EE ZHE MOZHNO BILO ISPOLZOVAT . TOLKKO NOVOST BILA CHTO GDE TO REMONTIRYUT TEHNIKY KOTORYU YDALOS VZYAT. A TYT ONI EE PROSTO SPALILI. NE PONIMAU.
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03.03.2022 23:33 Відповісти
А що підійти і попросити відати, це війна.
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03.03.2022 23:36 Відповісти
Так окупанти ж самі повтікали і залишили ці Тунгуски.
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04.03.2022 00:01 Відповісти
На цих "Тунгусках" можуть бути виведені з ладу РЛС і озброєння...
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03.03.2022 23:39 Відповісти
Навіть якщо РЛС виведена з ладу - можно спробувати її відремонтувати.

Якщо не можно відремонтувати, то просто стріляти з неї по піході і ББМ - тут вже не портібна система "Свій-чужий". Пушки з можна відремонтувати!

Дідько - та на любому блок-пості її поставити - це ж яка підмога!
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04.03.2022 01:31 Відповісти
Тут все сложнее, я так понял ее обнаружили местные жители. Военных там поблизости нет - что делать гражданским ? Пока туда-сюда могут и "хозяева" с частью обеспечения подойти.
Если нет поблизости наших ВСУ или ты находишься в тылу - лучший вариант вывести технику из строя.
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04.03.2022 05:26 Відповісти
Пальне могло закінчитися. Окупанти могли поїхати за пальним і повернутися. Всякі варіанти. Партизанам тунгуски не потрібні.
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04.03.2022 07:24 Відповісти
с этой бибизяой даже нефть в обмен на продукты не пройдёт --- н,у и что ? только эмбарго и пустой холодильник что бы холодильник сьел бибизяну а помог ему в этом вёсь мир пора сша и ес это понять ----- остальное всё до пи-пи...
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03.03.2022 23:33 Відповісти
Після перемоги можна ввести, доки не компенсують Україні всі втрати...
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04.03.2022 17:21 Відповісти
А нахера палить? Що, по приколу зі Стінгерів пулять, а тунгуска вже моветон?
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03.03.2022 23:33 Відповісти
Запис чули - там прості хлопці на якомусь мопеді приїхали , не кожен механік -водій а на такій байді не кожен рушити зможе , вони правильно зробили , хтось із трішки хоробріших кацапів міг теж повернутися
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04.03.2022 00:53 Відповісти
сложное в управлении старье. правильно сделали что пожгли. ручные комплексы на джипах намного эффективней.
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04.03.2022 04:29 Відповісти
Бандермобиль - так они называются. Эффективные, да.
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04.03.2022 07:48 Відповісти
я же кафедру войскового пво заканчивал в одесском политехе, шилки. все стационарное пво живет до первого включения радара
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04.03.2022 07:54 Відповісти
Во В,етнаме,шилками пользовались только без радаров.Американские ракеты с самолетов самонаводились на сигнал радара.
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25.03.2022 20:55 Відповісти
Трофеи нужно использовать, по возможности. Имело смысл сообщить военным вначале, жечь только в случае отказа, да и то, предварительно сняв автоматы с БК.
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03.03.2022 23:34 Відповісти
там 30 мм не открутить просто так и ракеты не снять а да вы сё врёте вот мля барнаул трофейный
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03.03.2022 23:37 Відповісти
Нет проблем - спалить умнее всего.
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03.03.2022 23:43 Відповісти
когда надо уволакиваем когда надо палим
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03.03.2022 23:46 Відповісти
С этим согласен изначально.
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03.03.2022 23:49 Відповісти
пследний раз я орал с т 72 а кацапов я думал их уже все продали они не сюда пригнали с дз 1 контакт и то не везде оин его еройски кинули" улитки" в трызду ещё во времена первой чеченской часть бк вынули пригодится часть оставили спалили на путина зато по докам он после капиталки и пребывания в Чечне
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03.03.2022 23:53 Відповісти
Там это, если есть битые, но стреляющие машины, может пробуйте их на стационарные точки использовать в окопы.
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04.03.2022 00:02 Відповісти
Барнаул - бараний аул.
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04.03.2022 14:39 Відповісти
Это всё отлично, но завтра уже есть инфа что будут нагло склонять Херсон к присоединению к Крыму. Неужели жители не могут за себя постоять ? Мы в Вас верим родные. Вы- Украина.
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03.03.2022 23:36 Відповісти
Вони нас давно склонити бажають, але хріна їм.
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03.03.2022 23:38 Відповісти
Как жители в окупации могут за что либо голосовать или не голосовать? Знаешь, есть такой закон начинается, по доброй воли ли ты....
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03.03.2022 23:49 Відповісти
Ооооо!!!
А ось "Тунгусками", на відміну від "Панцирів" ми користуватися повинні ВМИТИ!
Їх потрібно було перевірити, підремонтувати і взяти на озброєння!
І, скажу вам, у багатьох випадках, старі совкові Тунгуски будуть КРАЩЕ новоделов Панцирів.
Навіщо же ви їх спалили?!!!
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03.03.2022 23:38 Відповісти
можливо у гарячці бою?
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03.03.2022 23:40 Відповісти
Знайомий, іспанець,підтримує Україну, сьогодні спостерігав на власні очі, де там його носило не знаю, , мені каже,що в бік Франції- на схід йдуть ешелони з танками
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03.03.2022 23:41 Відповісти
Йдуть прикривати східних союзників НАТО. А ми на жаль не в НАТО.
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03.03.2022 23:58 Відповісти
Ну кто знает, может шахтеров идеально на абрамсах в шахтах найдутся.
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04.03.2022 07:55 Відповісти
Хлопці йде позиційна війна на самому початку, а ЗСУ з народом перепалило таку армаду фашистів, спокійно винищуємо вбивць. Треба час...
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03.03.2022 23:45 Відповісти
Перешийок майже 10 км в ширину. Його і атомними бомбами не "вирвати".
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03.03.2022 23:55 Відповісти
Принаймні він вужче за кордони Київської, Чернігівської та Сумської областей. Але там і то нема такої катастрофи як на півдні. Бо там воюють і окупанти втікають. А на півдні вони не бити і не пугані, бо командування туди не відправило армію взагалі. Це не командування, а злочинці якісь, пособники оккупанта.
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04.03.2022 00:12 Відповісти
Заспокойтесь і пригостіть окупантів чайком з проносним.
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04.03.2022 00:14 Відповісти
Ты що дебіл? Це війна, а не 95 квартал.
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04.03.2022 14:53 Відповісти
Запитайте в окупантів з Криму, чи знали вони, що їх відправлять воювати з Україною, коли голосували на референдумі.
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04.03.2022 00:16 Відповісти
Навіщо палити? Що, нема кому було їх до ЗСУ перегнати?!!!!
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03.03.2022 23:47 Відповісти
Марно спалити цілу батарею покинутих протиповітрятних засобів, що могли би прикрити ціле українське місто, то є державна зрада, не інакше.
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03.03.2022 23:47 Відповісти
ой-йой.. наши покрошили кацапів... но претенціозний нік бачіть зраду? ой-йой.. невже вброс та бот?
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03.03.2022 23:53 Відповісти
Херсонці позорно слились ... хоть Николаевці с яйлами!
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03.03.2022 23:50 Відповісти
Никто позорно не слился.
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03.03.2022 23:54 Відповісти
наши бьются везде.
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03.03.2022 23:55 Відповісти
йди нах!
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03.03.2022 23:55 Відповісти
Потому что им армии не дали. Херсон тупо слили. Там тероборона с автоматами бегала. Ни одного джавелина и ни одного танка. А в Николаеве есть армия. Почувствуй разницу.
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04.03.2022 00:14 Відповісти
зачем палить было? а не взять себе на вооружение???
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03.03.2022 23:54 Відповісти
"Бійці територіальної оборони із задоволенням спалили всю батарею!". - А ось це була велика дурість з нашого боку. Цю батарею можна було б з користю використати проти рос. авіації.
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03.03.2022 23:56 Відповісти
Боюсь, против рашинской авиации, она может быть не пригодна: электроника может ее не видеть также, она может работать как маяк, показывая вражеской авиации свое месторасположение. Да и много чего еще может быть.
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04.03.2022 00:08 Відповісти
какие все умники диванные! Спалили - значит так надо было.
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04.03.2022 00:17 Відповісти
А де відео!?
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04.03.2022 00:16 Відповісти
на Fb
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04.03.2022 00:37 Відповісти
захваченную технику в рабочем состоянии нужно использовать по назначениюа не растаскивать запчастями по хатам и не палить...С умом нужно дружить!!!!!
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04.03.2022 00:24 Відповісти
невже неможна було якось завести і поставити цю техніку до лав нашого війська. принаймні гармати з прицілами познімати
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04.03.2022 00:49 Відповісти
У нас на півночі, особливо, Харків та Чернігів, гостра потреба в зенітних засобах!
Нащо палити покинуту техніку, якщо нею можна збивати ворожі літаки???
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04.03.2022 01:03 Відповісти
Для чого їх спалили
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04.03.2022 01:04 Відповісти
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04.03.2022 01:21 Відповісти
Якщо самі поїхали то машини можго було залишить зсу.
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04.03.2022 02:18 Відповісти
А зачем спалили????
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04.03.2022 03:48 Відповісти
Yura,
смотрел ваше интервью и видел у вас свой город под бомбами - тяжело поверить. не важно кто был прав до войны, забудте про ето. удачи вам и будте осторожны
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04.03.2022 05:07 Відповісти
Внимательно слушайте запись - хлопцы на мопеде приехали с 5 литрами бензина и спалили бо рядом наших нет . Лучше уничтожить чем они бы могли стрелять по нам
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04.03.2022 05:12 Відповісти
Умники диванные про "зачем спалил":
Её обнаружили местные жители. Военных там поблизости нет - что делать гражданским ? Пока туда-сюда могут и "хозяева" с частью обеспечения подойти.
Если нет поблизости наших ВСУ или ты находишься в тылу - лучший вариант вывести технику из строя.
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04.03.2022 05:32 Відповісти
А на хрена їх палить?
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04.03.2022 06:36 Відповісти
Здається Тунгуска коштує в районі 15 млн.дол. за штуку, за таким і повернутись можуть. Якщо нема поряд нікого хто вміє таким користуватися, чи нема можливості вивезти, це явно не найгірший варіант
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04.03.2022 07:23 Відповісти
ДОВБОЙОБИ!!! У нас нема чим небо прикрити, а вони, *****, спалили. Герої.
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04.03.2022 08:07 Відповісти
 
 