Війська РФ на Миколаївщині покинули цілу батарею зенітних комплексів та втекли, - Бутусов. ВIДЕО
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Російські окупанти кинули цілу батарею зенітних ракетно-гарматних комплексів "Тунгуска" та втекли.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Це просто грандіозне відео, яке показує, що українська армія та український народ скоро досягнуть рішучого перелому у війні. Російські війська, налякані розмахом українського опору, кинули цілу батарею зенітних ракетно-гарматних комплексів 2С6 Тунгуска в Миколаївській області! Це демонструє, які панічні настрої у російській армії, як катастрофічно впала боєздатність росіян лише за тиждень вторгнення. Весь особовий склад, на чолі з офіцерам, всі втекли!" - йдеться в повідомленні.
"Бійці територіальної оборони із задоволенням спалили всю батарею! Адже ця батарея забезпечує прикриття цілої батальйонної тактичної групи з повітря, її гармати можуть відбити атаку піхоти, але паніка і жах від атак українців настільки сильні, що російські військові віддають перевагу втечі, аніж будь-якому вогневому контакту. Дивіться на це відео та не сумнівайтеся у нашій перемозі", - підсумував журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;
- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
Якщо не можно відремонтувати, то просто стріляти з неї по піході і ББМ - тут вже не портібна система "Свій-чужий". Пушки з можна відремонтувати!
Дідько - та на любому блок-пості її поставити - це ж яка підмога!
Если нет поблизости наших ВСУ или ты находишься в тылу - лучший вариант вывести технику из строя.
А ось "Тунгусками", на відміну від "Панцирів" ми користуватися повинні ВМИТИ!
Їх потрібно було перевірити, підремонтувати і взяти на озброєння!
І, скажу вам, у багатьох випадках, старі совкові Тунгуски будуть КРАЩЕ новоделов Панцирів.
Навіщо же ви їх спалили?!!!
Нащо палити покинуту техніку, якщо нею можна збивати ворожі літаки???
смотрел ваше интервью и видел у вас свой город под бомбами - тяжело поверить. не важно кто был прав до войны, забудте про ето. удачи вам и будте осторожны
Её обнаружили местные жители. Военных там поблизости нет - что делать гражданским ? Пока туда-сюда могут и "хозяева" с частью обеспечения подойти.
Если нет поблизости наших ВСУ или ты находишься в тылу - лучший вариант вывести технику из строя.