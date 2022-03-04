Війська РФ на Миколаївщині покинули цілу батарею зенітних комплексів та втекли, - Бутусов. ВIДЕО

Російські окупанти кинули цілу батарею зенітних ракетно-гарматних комплексів "Тунгуска" та втекли.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це просто грандіозне відео, яке показує, що українська армія та український народ скоро досягнуть рішучого перелому у війні. Російські війська, налякані розмахом українського опору, кинули цілу батарею зенітних ракетно-гарматних комплексів 2С6 Тунгуска в Миколаївській області! Це демонструє, які панічні настрої у російській армії, як катастрофічно впала боєздатність росіян лише за тиждень вторгнення. Весь особовий склад, на чолі з офіцерам, всі втекли!" - йдеться в повідомленні.

"Бійці територіальної оборони із задоволенням спалили всю батарею! Адже ця батарея забезпечує прикриття цілої батальйонної тактичної групи з повітря, її гармати можуть відбити атаку піхоти, але паніка і жах від атак українців настільки сильні, що російські військові віддають перевагу втечі, аніж будь-якому вогневому контакту. Дивіться на це відео та не сумнівайтеся у нашій перемозі", - підсумував журналіст.

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