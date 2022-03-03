УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17019 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
14 648 24
олігарх (688) Путін (21449) Росія (47286) Ходорковський (48)

Дупою крутити – зараз не той час. Або ви публічно кажете, що Путін – воєнний злочинець, або ви з ним на одній лаві підсудних, - Ходорковський - російським олігархам

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дупою крутити – зараз не той час. Або ви публічно кажете, що Путін – воєнний злочинець, або ви з ним на одній лаві підсудних, - Ходорковський - російським олігархам

Великим російським бізнесменам, які зараз не засудять дій президента РФ Володимира Путіна в Україні, загрожує лава підсудних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону заявив російський бізнесмен і опозиційний політик, один з ініціаторів антивоєнного комітету Росії Михайло Ходорковський.

Читайте також: Ходорковський закликав росіян "брати назад свою країну" шляхом революції. ВIДЕО

"Якщо ви готові сказати, що це злочин, а сьогоднішнє російське керівництво – це воєнні злочинці за російським законом (не треба посилатися на жодні міжнародні історії, за російським законом це кримінальні злочинці) – так, ви нормальна людина, з вами можна вести далі нормальні розмови. Якщо не з'ясують, що ви, там, вчиняли якісь інші злочини. Якщо ви це не готові сказати, якщо ви починаєте намагатися між струменями проскочити: "Ой, зупинімо війну... Ой, Володимире Володимировичу, насправді я мав на увазі [президента України Володимира] Зеленського, що він має зупинити війну". Ні, ось дупою крутити – зараз не той час", – наголосив Ходорковський.

Він переконаний, що російські бізнесмени приходять зараз до Путіна та його оточення з проханням закінчити війну в Україні.

"У них почуття самозбереження є. Але цей їхній вплив не дуже великий. А ось для мене інше питання існує. Коли їх Путін викличе і скаже: "Ви маєте вплинути – через фінансові важелі, через ті ваші підгодовані західні юридичні фірми, через тих ваших підгодованих західних банкірів, через, можливо, підгодованих західних навіть політиків – вплинути на західні країни. Ви маєте здійснити цей вплив". Я чомусь переконаний, що більшість із цих людей йому в цьому не відмовить. І єдиний спосіб відокремити одних від інших – приблизно, звісно, відокремити – це змусити людей зробити той вибір, про який я сказав: або ви публічно кажете, що Путін – воєнний злочинець, або ви з ним на одній лаві", – наголосив Ходорковський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тотальний спротив. День 8. Підсумки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Stepan Klimov@stepan_klimov



З Польщі повідомляють:
"Польский диктор по радио пару минут назад:
- " В самое ближайшее время Украина уничтожит Россию в военном понимании этого слова, а ЕС и Америка в экономическом, а значит мы надолго про нее забудем"
показати весь коментар
03.03.2022 23:56
+10
какая лава пидсудных ? КТО их туда посадит? те, кто ссыт небо над Украиной закрыть? ой, не морочьте мне головой..
показати весь коментар
04.03.2022 00:02
+9
ХТО ЗАВАЛИТЬ КАРЛИКА - ПРОСТИТИ.
ВСІ ІНШІ - ЙОГО СПІВУЧАСНИКИ!
показати весь коментар
03.03.2022 23:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Stepan Klimov@stepan_klimov



З Польщі повідомляють:
"Польский диктор по радио пару минут назад:
- " В самое ближайшее время Украина уничтожит Россию в военном понимании этого слова, а ЕС и Америка в экономическом, а значит мы надолго про нее забудем"
показати весь коментар
03.03.2022 23:56 Відповісти
Ціна,КАРЛ?
показати весь коментар
04.03.2022 00:03 Відповісти
А цена вот: У ЕС и Америки - доллары (или евро), а у Украины - человеческие жизни (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИЕ!!!)
показати весь коментар
04.03.2022 00:56 Відповісти
а у тебя мозгов нет тролль кацапский
показати весь коментар
04.03.2022 01:06 Відповісти
В бан провокатора
показати весь коментар
04.03.2022 01:53 Відповісти
> а значит мы надолго про нее забудем

1) Вопрос цены уже озвучили.
2) Забыть бы надо навсегда, иначе это говно повторится.
показати весь коментар
04.03.2022 00:05 Відповісти
всю. армию рассии разоружить
показати весь коментар
04.03.2022 01:07 Відповісти
Да, вовремя русское посольство в Вильнюсе свой адрес сменило. Мэр сказал, что теперь оно будет находится по адресу ул. Героев Украины дом два. Где это? Напротив площади Немцова.
показати весь коментар
04.03.2022 00:07 Відповісти
Возможно двойное толкование. Герои Украины могут быть для каждого свои. Для кацапов тоже. Нужно назвать, чтобы имело смысл "Имени украинских героев". Не знаю, как это по-литовски.
показати весь коментар
04.03.2022 00:42 Відповісти
Возможно, Вы правы. Каждый язык имеет свои нюансы и нюансики. Поэтому переводчиков готовят в институтах, но платят им меньше, чем они того заслуживают.
показати весь коментар
04.03.2022 02:24 Відповісти
А невже існує русской язик? Б.М.Єльцин -- "ми росіяни, російський язик.
показати весь коментар
04.03.2022 14:17 Відповісти
Ходорковский мутный крот **** всерано Крым БУДЕТ Украинским
показати весь коментар
04.03.2022 01:09 Відповісти
Не стреляйте в пианиста...
показати весь коментар
04.03.2022 02:26 Відповісти
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило (https://theins.ru/politika/249026#2069) суверенный кредитный рейтинг России до «ССС-».

Это означает, что правительство страны очень уязвимо к неблагоприятной экономической ситуации и в ближайшем будущем может объявить дефолт по своим долгам. https://t.me/charter97_org/64740
показати весь коментар
03.03.2022 23:57 Відповісти
Етапом із Лондона на Чукотку
показати весь коментар
03.03.2022 23:59 Відповісти
почему то вспомнил драки эпохи Сенгоку между Уесуги Кеншином и Такеда Мингеном при всей той жести что они друг другу устраивали не тот не тот не гоняли мирняк не уничтожали города и прочее
показати весь коментар
03.03.2022 23:59 Відповісти
ХТО ЗАВАЛИТЬ КАРЛИКА - ПРОСТИТИ.
ВСІ ІНШІ - ЙОГО СПІВУЧАСНИКИ!
показати весь коментар
03.03.2022 23:59 Відповісти
какая лава пидсудных ? КТО их туда посадит? те, кто ссыт небо над Украиной закрыть? ой, не морочьте мне головой..
показати весь коментар
04.03.2022 00:02 Відповісти
перевод на пацанский---- а не у потрясите мудями кто больше даст что бы замочить *****!!!!
показати весь коментар
04.03.2022 00:04 Відповісти
Він же давно нашим Печерським судом м. Київа повен бути осуджен заочно на пожиттєво
показати весь коментар
04.03.2022 00:05 Відповісти
Печерский суд надо в полном составе расстрелять без суда и следствия! Все предатели и воры!
показати весь коментар
04.03.2022 00:12 Відповісти
смотрел это интервью как ходорковский сопли на кулак наматывал...И хочу еще раз спросить: чей Крым, ходорковский??
и только не надо в этот раз Дупою крутити
показати весь коментар
04.03.2022 00:18 Відповісти
Якщо вони приходять до кабаєва, то вони приходять у черевиках і мають шнурки від цих черевиків

so, use your imaginaties
показати весь коментар
04.03.2022 00:18 Відповісти
не тупи к путину не подойти 20-ть метров минимум и пулеметы по бокам
показати весь коментар
04.03.2022 01:11 Відповісти
 
 