Дупою крутити – зараз не той час. Або ви публічно кажете, що Путін – воєнний злочинець, або ви з ним на одній лаві підсудних, - Ходорковський - російським олігархам
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Великим російським бізнесменам, які зараз не засудять дій президента РФ Володимира Путіна в Україні, загрожує лава підсудних.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону заявив російський бізнесмен і опозиційний політик, один з ініціаторів антивоєнного комітету Росії Михайло Ходорковський.
"Якщо ви готові сказати, що це злочин, а сьогоднішнє російське керівництво – це воєнні злочинці за російським законом (не треба посилатися на жодні міжнародні історії, за російським законом це кримінальні злочинці) – так, ви нормальна людина, з вами можна вести далі нормальні розмови. Якщо не з'ясують, що ви, там, вчиняли якісь інші злочини. Якщо ви це не готові сказати, якщо ви починаєте намагатися між струменями проскочити: "Ой, зупинімо війну... Ой, Володимире Володимировичу, насправді я мав на увазі [президента України Володимира] Зеленського, що він має зупинити війну". Ні, ось дупою крутити – зараз не той час", – наголосив Ходорковський.
Він переконаний, що російські бізнесмени приходять зараз до Путіна та його оточення з проханням закінчити війну в Україні.
"У них почуття самозбереження є. Але цей їхній вплив не дуже великий. А ось для мене інше питання існує. Коли їх Путін викличе і скаже: "Ви маєте вплинути – через фінансові важелі, через ті ваші підгодовані західні юридичні фірми, через тих ваших підгодованих західних банкірів, через, можливо, підгодованих західних навіть політиків – вплинути на західні країни. Ви маєте здійснити цей вплив". Я чомусь переконаний, що більшість із цих людей йому в цьому не відмовить. І єдиний спосіб відокремити одних від інших – приблизно, звісно, відокремити – це змусити людей зробити той вибір, про який я сказав: або ви публічно кажете, що Путін – воєнний злочинець, або ви з ним на одній лаві", – наголосив Ходорковський.
Будь ласка, зачекайте...
З Польщі повідомляють:
"Польский диктор по радио пару минут назад:
- " В самое ближайшее время Украина уничтожит Россию в военном понимании этого слова, а ЕС и Америка в экономическом, а значит мы надолго про нее забудем"
1) Вопрос цены уже озвучили.
2) Забыть бы надо навсегда, иначе это говно повторится.
Это означает, что правительство страны очень уязвимо к неблагоприятной экономической ситуации и в ближайшем будущем может объявить дефолт по своим долгам. https://t.me/charter97_org/64740
ВСІ ІНШІ - ЙОГО СПІВУЧАСНИКИ!
и только не надо в этот раз Дупою крутити
so, use your imaginaties