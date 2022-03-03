В Росії від Telegram вимагають видалити бот для пошуку загиблих і полонених військових РФ
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Роскомнагляд надіслав до Telegram вимогу про видалення бота, який пропонує отримати інформацію про військовослужбовців РФ, які були взяті в полон або загинули в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Роскомнагляд направив до Telegram вимогу про видалення виявлених інтернет-ресурсів. Крім того, інформація направлена до слідчих органів для притягнення до відповідальності зловмисників", - йдеться в повідомленні.
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В принципе, я не против, всем рабсианам такого же полудника.
Информация проверяется.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1499428364196716544
https://twitter.com/UAWeapons/status/1499397017864314893?s=20&t=HcerxVAWKSATxgQgJUu-MA
Где их спец разложил по полкам войну и смотрите, как это использует **********.
https://royallib.com/read/krisko_vladimir/sekreti_psihologicheskoy_voyni_tseli_zadachi_metodi_formi_opit.html#0