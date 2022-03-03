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В Росії від Telegram вимагають видалити бот для пошуку загиблих і полонених військових РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

В Росії від Telegram вимагають видалити бот для пошуку загиблих і полонених військових РФ

Роскомнагляд надіслав до Telegram вимогу про видалення бота, який пропонує отримати інформацію про військовослужбовців РФ, які були взяті в полон або загинули в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Роскомнагляд направив до Telegram вимогу про видалення виявлених інтернет-ресурсів. Крім того, інформація направлена ​​до слідчих органів для притягнення до відповідальності зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ вимагає від Google не показувати кадри з війни в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Биржевой эксперт выпил за кончину российского фондового рынка
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04.03.2022 00:00
+7
Росхєрнадзор, иди *****!
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04.03.2022 00:01
+7
Відповідь від Telegram - Роскомнагляд - йди *****
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04.03.2022 00:03
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Прочитал "биржевой эксперт выпил кончину", пардон.
В принципе, я не против, всем рабсианам такого же полудника.
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04.03.2022 00:04 Відповісти
Патєрьнет. Кульки для офіцерів, крематорії для срочніків та рядових.
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04.03.2022 00:00 Відповісти
Росхєрнадзор, иди *****!
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04.03.2022 00:01 Відповісти
Вам би назву країни не Росія, а Північна Кацапія
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04.03.2022 00:02 Відповісти
То може незабаром перейменують
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04.03.2022 00:14 Відповісти
На что намекаете? А Южная где? Осторожнее надо быть
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04.03.2022 00:22 Відповісти
⚡️Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских спортсменов от международных соревнований.
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04.03.2022 00:02 Відповісти
Відповідь від Telegram - Роскомнагляд - йди *****
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04.03.2022 00:03 Відповісти
как там- тиха украинская ночь но реактивы накидали по кацапам https://twitter.com/i/status/1499503298809892867
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04.03.2022 00:03 Відповісти
⚡️Facebook не работает в России. В реестре РКН домена пока нет, но сайт уже перестал работать.

Информация проверяется.
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04.03.2022 00:03 Відповісти
Немає сенсу у цьому боті. Усі ванюшки мають померти, і швиденько.
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04.03.2022 00:04 Відповісти
**********, харош своим гебельс ТВ из бункера брехать, ты же ох.енный воен, настоящий расейский багатырь, слазь с печки и в честный бой с ЗСУ, а не стрелять по женщинам и детям.
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04.03.2022 00:04 Відповісти
Со стерхами полетит амфоры собирать....где-то так...у него в мозгах похоже такое что и Сальвадору Дали в ужасном сне не снилось
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04.03.2022 00:08 Відповісти
В спортлото вимогу вже послали?
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04.03.2022 00:04 Відповісти
Вимагаем від телеграму назву раша не писати а 404
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04.03.2022 00:05 Відповісти
Перші гроби повернулися додому
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04.03.2022 00:06 Відповісти
Ну если на ********* не хотят забирать своих дохлых и пленных солдат нам нужно посреди поля поскидывать их на кучу пускай воняют и их вороны жрут
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04.03.2022 00:06 Відповісти
И поставить веб-камеру и пускай кацапы смотрят как ихних ванек жрут животные в прямом ефире
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04.03.2022 00:09 Відповісти
В задницю серед поля - поле незабаром засівати якийсь яр ними затрамбувати а зверху лісочок посадити .
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04.03.2022 00:15 Відповісти
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04.03.2022 00:10 Відповісти
Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей
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04.03.2022 00:15 Відповісти
https://t.me/dnipro_now/17109
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04.03.2022 00:16 Відповісти
Навіть якщо ***** залишить рашці лише чебурнет, добрі анонімоуси і туди проберуться...
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04.03.2022 00:17 Відповісти
у окупантів відібрали танк

https://twitter.com/UAWeapons/status/1499428364196716544
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04.03.2022 00:19 Відповісти
Кадры разрушений в аэропорту Гостомель 25-26 февраля, после того, как украинские силы зачистили его от путинских оккупантов.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1499397017864314893?s=20&t=HcerxVAWKSATxgQgJUu-MA
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04.03.2022 00:26 Відповісти
Прочитайте "Секреты психологической войны"
Где их спец разложил по полкам войну и смотрите, как это использует **********.
https://royallib.com/read/krisko_vladimir/sekreti_psihologicheskoy_voyni_tseli_zadachi_metodi_formi_opit.html#0
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04.03.2022 00:47 Відповісти
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04.03.2022 02:27 Відповісти
 
 