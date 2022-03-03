В Росії від Telegram вимагають видалити бот для пошуку загиблих і полонених військових РФ

Роскомнагляд надіслав до Telegram вимогу про видалення бота, який пропонує отримати інформацію про військовослужбовців РФ, які були взяті в полон або загинули в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Роскомнагляд направив до Telegram вимогу про видалення виявлених інтернет-ресурсів. Крім того, інформація направлена ​​до слідчих органів для притягнення до відповідальності зловмисників", - йдеться в повідомленні.

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