Зеленська запустила телеграм-канал "із перевіреними відповідями": як діяти і жити у воєнний час

Перша леді України Олена Зеленська запустила телеграм-канал, де, за її словами, можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами.

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посилання на офіційні канали комунікації держави і канали про роботу транспорту й інфраструктури;

посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за кордону;

посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію і допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

"Як діяти і жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальний телеграм-канал із перевіреними відповідями", – цитує дружину президента пресслужба голови держави.

Зеленська додала, що інформацію будуть коригувати і доповнювати.

"Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя і дає сили", – сказала вона.