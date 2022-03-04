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Зеленська запустила телеграм-канал "із перевіреними відповідями": як діяти і жити у воєнний час

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленська запустила телеграм-канал

Перша леді України Олена Зеленська запустила телеграм-канал, де, за її словами, можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами.

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  • посилання на офіційні канали комунікації держави і канали про роботу транспорту й інфраструктури;
  • посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за кордону;
  • посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію і допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

"Як діяти і жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальний телеграм-канал із перевіреними відповідями", – цитує дружину президента пресслужба голови держави.

Зеленська додала, що інформацію будуть коригувати і доповнювати.

"Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя і дає сили", – сказала вона.
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Топ коментарі
+7
напевно дуже хоче, щоб їй нагадали як вона здавала пересування військ ЗСУ
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04.03.2022 00:21
+6
И опять подлизнул Зеле. Молодец
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04.03.2022 01:00
+5
Про скумбрію вже питали?
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04.03.2022 00:33
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Вы с дуба грохнулся?
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04.03.2022 00:38 Відповісти
напевно дуже хоче, щоб їй нагадали як вона здавала пересування військ ЗСУ
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04.03.2022 00:21 Відповісти
Ще і ще раз переконуюсь: всі ці "цінічні бандери", "герхарди" - все це путінська наволоч, яка місяцями писала про "клавуна", "наркомана" і виконувала інші завдання фашистського Кремля.

Я писав про це десятки раз, писав про те, що Зеленський - достойний Президент, який робить все необхідне для посилення країни - і десятки раз мене тут банили. Саме за це.
Після війни - я впевнений - роль всіх цих і подібних "патріотів" і "військових експертів" і їх методи та завдання будуть ретельно вивчені і отримають оцінку.
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04.03.2022 00:56 Відповісти
И опять подлизнул Зеле. Молодец
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04.03.2022 01:00 Відповісти
А провал ракетної програми, це що? Зараз всі мости і дороги будуть розгомлені. Я президента не критикую вже тиждень. Але ж всі приколювались, що путін нападе.

ОТРК Грім де, ракетниц комплекс Нептун де? Це надважлива зброя. Москалі подібною обстрілюють Україну. Всі гроші фактично пішли в повітря. Чекайте ще коли все закінчиться і скільки часу піде на відбудову.
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04.03.2022 01:23 Відповісти
Не було ніякого "провалу", путініст. Україна не одна, з нею весь демократичний світ і його колективний розум. Це союзники. Вона порадили - ракетні установки "Нептун" можуть бути знищені путінськими ракетами. Крім того, їх ефективність бажає бути кращою. Не витрачайте на це мільярди. Ми, ваші союзники, казатимемо про швидкий напад Росії, щоб організувати світове суспільство і надати вам допомогу. А ви - навпаки, заспокоюйте населення, бо якщо почнеться паніка, то дороги будуть заблоковані біженцями і українське військо втратить можливість маневру, що життєво необхідно перед самим початком війни.
Це спрацювало для першого етапу війни і повністю перекреслило цілі Путіна. Зараз він осатанів і нищить цивільних. Почалась атака на найважливіші об'єкти інфраструктури, в тому числі на АЕС... Це другий етап війни, і людство щось має з цим робити, з цим ядерним маніяком.
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04.03.2022 02:07 Відповісти
Що ти ***** мелеш. Вони нам зараз не зеищили військову ініраструктуру, бо не можуть. Це зброя нацкраща, як і отрк Грім. Краща за іскандери. А іскандерами валять міста. Он вже АЕС захоплують, пожежа на станції *****.
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04.03.2022 02:11 Відповісти
Мої діти на війні. Я все життя плював на таке, як ти - яке зі всіх сил намагається бути корисним *****, навіть не розуміючи цього.
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04.03.2022 02:27 Відповісти
***** корисне ти.Це ви привели усіляких какая разніца до влади,а не я і ато путін нападе.Ось він і напав,на повну силу.Он в перший блок АЕС поцілили.Ти в Польщі прикритий Патріотами.Польські міста не ********.
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04.03.2022 02:49 Відповісти
Твій зеленський це є 0!!! Світова підтримка і успіхи на фронті це є виключно завдяки бойового духу нації!!!! Тому не роби з риготиння смаколики
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04.03.2022 02:22 Відповісти
Про скумбрію вже питали?
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04.03.2022 00:33 Відповісти
Ну да... Желательно наколку(адресную) магазина.
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04.03.2022 00:35 Відповісти
Це заклик до державного перевороту.
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04.03.2022 02:11 Відповісти
Тьху !
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04.03.2022 00:46 Відповісти
Тоесть все остальные каналы, которые создавали спецы и не спецы - ну да, ну да, пошли мы нахер
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04.03.2022 00:50 Відповісти
Шел восьмой день войны...
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04.03.2022 01:15 Відповісти
KUPITE EY NSKUMBRIYU !!!
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04.03.2022 01:35 Відповісти
О! Скумбрия решила поучить народ как надо правильно прятаться от бомбёжек. Не хватает только морды Ермака с советами по выживанию
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04.03.2022 01:51 Відповісти
Лучше жри **** скумбрию по 8 грн.
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04.03.2022 02:50 Відповісти
 
 