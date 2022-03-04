Зеленська запустила телеграм-канал "із перевіреними відповідями": як діяти і жити у воєнний час
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Перша леді України Олена Зеленська запустила телеграм-канал, де, за її словами, можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами.
- посилання на офіційні канали комунікації держави і канали про роботу транспорту й інфраструктури;
- посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за кордону;
- посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію і допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.
"Як діяти і жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальний телеграм-канал із перевіреними відповідями", – цитує дружину президента пресслужба голови держави.
Зеленська додала, що інформацію будуть коригувати і доповнювати.
"Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя і дає сили", – сказала вона.
Топ коментарі
+7 Cinichny Bandera
показати весь коментар04.03.2022 00:21
+6 Зэлэный_Змий
показати весь коментар04.03.2022 01:00
+5 Iscatel Iscatel 232de754
показати весь коментар04.03.2022 00:33
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Будь ласка, зачекайте...
Я писав про це десятки раз, писав про те, що Зеленський - достойний Президент, який робить все необхідне для посилення країни - і десятки раз мене тут банили. Саме за це.
Після війни - я впевнений - роль всіх цих і подібних "патріотів" і "військових експертів" і їх методи та завдання будуть ретельно вивчені і отримають оцінку.
ОТРК Грім де, ракетниц комплекс Нептун де? Це надважлива зброя. Москалі подібною обстрілюють Україну. Всі гроші фактично пішли в повітря. Чекайте ще коли все закінчиться і скільки часу піде на відбудову.
Це спрацювало для першого етапу війни і повністю перекреслило цілі Путіна. Зараз він осатанів і нищить цивільних. Почалась атака на найважливіші об'єкти інфраструктури, в тому числі на АЕС... Це другий етап війни, і людство щось має з цим робити, з цим ядерним маніяком.