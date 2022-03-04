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У "братню" Білорусь підвезли нові ракети до "Іскандерів", - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Основними аеродромами, звідки авіація окупантів наносить удари по Україні, є Барановичі і Мачуліщі в Білорусі та Шаталово в РФ.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У братню Білорусь підвезли нові ракети до Іскандерів, - Повітряні Сили ЗСУ 01

"Це основні аеродроми, звідки РФ здійснює авіаудари по Україні, а ще у "братню" Білорусь підвезли нові ракети до "Іскандерів", - йдеться у повідомленні.

У братню Білорусь підвезли нові ракети до Іскандерів, - Повітряні Сили ЗСУ 02

Також читайте: Лукашенко: Білорусь хочуть "заштовхати" у війну з Україною


У братню Білорусь підвезли нові ракети до Іскандерів, - Повітряні Сили ЗСУ 03

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
Але найсмішніше в тому, що вони вірять, що Україна хоче жити як вони...
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04.03.2022 00:26
+19
А не можна їбанути Байрактарами чи ще чимось по цим аеродромам? Тільки не кажіть "це спровокує бацьку". На бальбофюрера впливають абсолютно інші речі.
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04.03.2022 00:22
+18
пора по их иба*уть!!!!!
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04.03.2022 00:22
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и скотским беларусам тоже.
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04.03.2022 00:21 Відповісти
Лука хочет Волы́нскую резню ,он ёё получит,ждут!!!
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04.03.2022 00:31 Відповісти
вы ж нам падлы рассказывали за мир и что вы въедете в Украину только на тракторе!! за кацапов мы все знали.
Но именно беларусы, говнюки, скоты и ублюдки вонзили нам нож в спину. Горите в аду за 70 ракет, выпущенных с вашей территории, за войска, которые зашли с вашей территории.
Бог не тимошка. Вам за все воздастся.
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04.03.2022 01:24 Відповісти
Покупали такі ж бацьки як і ваш. У них мінусові рейтинги серед населення
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04.03.2022 01:48 Відповісти
Стоооооооп!!!! Вместе этого придумайте как быстрее достать пользу из тех частей армии Беларуси, которые не совсем ябатьки. Чтобы повернуть ил против Луки и плешивого.
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04.03.2022 00:55 Відповісти
Бідного бульбофюрера лукашенку знову "втягнули" у війну. ****.
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04.03.2022 00:21 Відповісти
А не можна їбанути Байрактарами чи ще чимось по цим аеродромам? Тільки не кажіть "це спровокує бацьку". На бальбофюрера впливають абсолютно інші речі.
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04.03.2022 00:22 Відповісти
У байрактара полёт до 150км.
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04.03.2022 00:31 Відповісти
достаём до их и есть чем--- приказ!!!
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04.03.2022 00:33 Відповісти
Хотелось бы верить
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04.03.2022 00:36 Відповісти
верь, пол бульбяти разь*бать
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04.03.2022 00:41 Відповісти
Сюрприз
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04.03.2022 01:04 Відповісти
За результатами перемовин і звільненням подарованого дізнаємось
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04.03.2022 01:52 Відповісти
ну т.е аэродром в рахе распистячить - легко, а усатого таракана боятся?
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04.03.2022 01:09 Відповісти
Я так думаю , если человечки бульбафюрера зайдут, то тогда выбора уже не буднт . А сейчас не хотят лишней живой силы противника на нашей теретории
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04.03.2022 01:22 Відповісти
пора по их иба*уть!!!!!
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04.03.2022 00:22 Відповісти
⚡️Харьковский писатель Сергей Жадан на своей официальной странице в сети:

"Рассказал знакомый из Казачьей Лопани, это наша граница с ними. 24-го утром туда зашли их танки. Наши, мирные, вышли послушать. Говорил полковник армии рф. Сказал: не бойтесь, все ОК, мы по окружной, не трогая никого, быстренько в Киев, сменим власть, будете жить так, как мы. Дословно. Конец цитаты. Они верили, что Украину можно взять по окружной. Я вот думаю - он еще жив? Или все?"
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04.03.2022 00:24 Відповісти
Але найсмішніше в тому, що вони вірять, що Україна хоче жити як вони...
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04.03.2022 00:26 Відповісти
слышал подобную по сути историю "брат жены кума соседа однокласника"-короче-какой-то хрен - чей-то знакомый и типа фсбешник в погонах из крыма -"вы типа 2 дня не высовысайтесь из домов-мы тут быстро все закончим..."... ага.. угу.. ну удачи тебе в следующих званиях
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04.03.2022 00:41 Відповісти
из говносми (думаю не фейк, зная немцев) "Канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО. Западные антироссийские санкции он счел одновременно и давлением, и путем к дипломатии."
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04.03.2022 00:54 Відповісти
Ми могли би їх знищити, але для цього потрібно отрк Грім.
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04.03.2022 00:24 Відповісти
а у нас, СУК@ - гарні дороги....
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04.03.2022 00:31 Відповісти
Були
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04.03.2022 00:36 Відповісти
І мости, які вже знищені.
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04.03.2022 00:47 Відповісти
На жаль, для наших ракет задалеко.... Хіба що ДРГ посилати...
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04.03.2022 00:25 Відповісти
Так послати туда байрактари і знищити все це, що ви бачите на супутникових знімках!

я вже тиждень про це говорю.
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04.03.2022 00:27 Відповісти
Аби ти іще не просто говорив , а сів та трішки подумав , бо у тебе думки за ротом не встигають ((
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04.03.2022 00:32 Відповісти
У байрактара полёт до 150км.
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04.03.2022 00:33 Відповісти
дальность управления до 150 км.может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. скорость 130 км/ч.

значить залетіти може, тільки можуть бути проблеми з управлінням.а Барановичі якраз за 150 км. як вирішити питання з дальністю я не знаю. хіба що ще один безпілотник слати. який буде служити проміжною станцією. тут тільки турецькі спеціалісти можуть допомогти.
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04.03.2022 01:06 Відповісти
Був би ти розумніший, то не писав би подібну херню, бо за декілька хвилин підрахував би, що зважаючи на відстань Байрактаром це зробити неможливо.
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04.03.2022 00:46 Відповісти
Кадры разрушений в аэропорту Гостомель 25-26 февраля, после того, как украинские силы зачистили его от путинских оккупантов.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1499397017864314893?s=20&t=HcerxVAWKSATxgQgJUu-MA
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04.03.2022 00:35 Відповісти
Это ответ родственникам родом с Украины, которые сейчас проживают в ********** и говорят, что расейская армия по гражданским не стреляет.
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04.03.2022 00:36 Відповісти
Взять ********** Украину не может, поэтому терроризм с расстояния. Посмотрим тварюка на сколько тебя хватит, пока твои рабсеяне не поймут, что телевизор не холодильник.
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04.03.2022 00:40 Відповісти
А тут какие-то иобики на форуме распинаются, что у России ракеты скоро кончатся и из Калининграда, где их туча херов, на стартовые позиции около Украины быстро не подвезти. На войне самое страшное это желаемое выдавать за истину. Мне стыдно, что один такой иобик здесь на форуме под славным флагом моей страны. И не стоит "эхспертам", которые не съели ни одного килограмма "картечи", лезть в военные вопросы. Слава Украине. воюющей против быдлофашизма за всю Европу.
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04.03.2022 00:42 Відповісти
Тут все иксперды кричали, что ***** не нападэ, даже Бутусов.
Что уже ждать от остальных.
Не паникуем, как я говорил, он этой ****** только хатынки может поламать, самим ВСУ урон минимальный.
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04.03.2022 00:48 Відповісти
А в хатах рядом дети... Я о другом. Есть методы не дать ракетам взлететь. Какие применить - так это вопрос к спецуре. Я, как говорил Штирлиц, знаю только некоторые.
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04.03.2022 01:01 Відповісти
не роздовбати цей гадюшник - злочин.
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04.03.2022 00:42 Відповісти
Сегодня 2 часа назад бахнул Искандер за 4 километра от меня.
Попали в никуда и в то чего нет, но пригородному селу сочуствую.
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04.03.2022 00:44 Відповісти
Перші гроби повернулися додому
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04.03.2022 00:46 Відповісти
- Ваш сын умер в Украине от коронавируса.
- А почему он без головы???
- Новый штамм. Откусил.
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04.03.2022 00:47 Відповісти
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04.03.2022 01:02 Відповісти
Чому немає інфи про наша "нептуни", які вже в квітні повинні були стати на чергування. Тоді хоч ракетні крейсери заспокоїти можна було б.
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04.03.2022 00:47 Відповісти
може під сюрприз тримаємо
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04.03.2022 00:49 Відповісти
Думаю что скоро будет сюрприз - все ракеты пущенные с Беларуси просто начнут лететь на территорию рашки и падать где то на Ростов, Таганрог, Воронеж. Системы изменения траектории полета баллистических и крылатых ракет наведут на пуйла такой ужас, что он обтечет ботоксом
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04.03.2022 00:47 Відповісти
Системы управления Искандерами очень совершены. Бог миловал, что их собирали москальские ручки, а не украинские.
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04.03.2022 01:06 Відповісти
Ну то й що? Це даність, хоча й смертельна. Ми зараз не в балет граємо, а націю й державу боронимо!
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04.03.2022 00:48 Відповісти
"Кадыров объявил награду в 500 000 долларов за каждого убитого украинского военного. Все бы ничего, да только за каждого своего убитого одноразового раба он платит их семьям 1 000 000 рублей, то есть около 10 000 долларов. Получается, что он ценит украинцев в 50 раз выше, чем своих одноразовых рабов. Читайте это и наслаждайтесь, одноразовые кадыровские террористы, вы для ваших хозяева просто пушечное мясо, расходный материал, который они ценят в 50 раз меньше, чем украинцев."
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04.03.2022 00:56 Відповісти
зараз йому кадирівських гвардійських трупів підкинуть і він розориться на виплатах
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04.03.2022 01:01 Відповісти
Разгром колонны путинских оккупантов.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1499371549425610752
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04.03.2022 01:01 Відповісти
Z - техника нашла надёжную, вечную стоянку! 👀😁😂🤣

P. S.
С нетерпением ждём новых подобных роликов!
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04.03.2022 01:22 Відповісти
Передайте білорусама , хай в кишені картоплю кладуть, а то я за&@ся її садити. Хочу трохи відпочити.
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04.03.2022 01:03 Відповісти
Шановні громадяни України, йде тільки неділя війни, все зрозуміло і прогнозовано, що кривавий фашист **********, у випадку нашого запеклого спротиву, використає терористичні методи дистанційного психологічного впливу нас. Тому тримаймося, за нами наш народ, який готовий до підтримки ЗСУ та супротиву, Правда та Мир, ********** обламає о нас свою рускагаварящую щелепу і піде рятувати свою нікчемну шкірку від дефолту та ненависті родин загиблих у війні безумця російських солдат.
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04.03.2022 01:08 Відповісти
На рахунок допомоги Заходу, вони будуть допомагати нам тим більше, чим буде більший наш супротив.
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04.03.2022 01:12 Відповісти
учитывая то, что оттуда нас обстреливают КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ, оттуда взлетает их авиация бомбящая наши города и это плацдарм наступления то я по сей день сижу и не понимаю, ПОЧЕМУ, ну вот ПОЧЕМУ мы всё ещё не разбомбили эти аэродромы вместе со всем этим металоломом, кто-то может вразумительно ответить? Только не нужно рассказывать про мега-войско бацьки из разряда "бо нападе", он вот не боится шо мы нападем и пуляет убивая наших детей а мы боимся получается? темболее, что там стоят иваны!!! КИньте хотябы таракану предьяву, ещё одна ракета с этого места - разбомбим нафуй! Бомбите твари уже по целям которые несут на прямую угрозу, куда более сильную чем колона металолома где-то на трассе с 3 иванами на борту которых даже местные пиз*ят!!!!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 01:14 Відповісти
нечем...
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04.03.2022 01:28 Відповісти
на параше разбомбили, оказалось есть чем!
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04.03.2022 02:04 Відповісти
Счас ЗЕ вишле асфальтоукладчики...
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04.03.2022 02:32 Відповісти
ти про їх ПВО забув і що вони напевно чекають від нас подібного
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04.03.2022 01:42 Відповісти
ну то пусть чекають, на параше разбомбить аэродром получилось а у бульбаша нет?
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04.03.2022 02:04 Відповісти
Якщо нам справді потрібні літаки (так і є), а Захід не дає... - https://censor.net/ua/n3321132

Що ж робити?

( Де є літаки? )

То, можливо, ми зможемо взяти собі російські літаки з аеродромів неподалік кордону?
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04.03.2022 02:28 Відповісти
 
 