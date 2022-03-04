У "братню" Білорусь підвезли нові ракети до "Іскандерів", - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

Основними аеродромами, звідки авіація окупантів наносить удари по Україні, є Барановичі і Мачуліщі в Білорусі та Шаталово в РФ.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Це основні аеродроми, звідки РФ здійснює авіаудари по Україні, а ще у "братню" Білорусь підвезли нові ракети до "Іскандерів", - йдеться у повідомленні.

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