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У "братню" Білорусь підвезли нові ракети до "Іскандерів", - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Основними аеродромами, звідки авіація окупантів наносить удари по Україні, є Барановичі і Мачуліщі в Білорусі та Шаталово в РФ.
Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Це основні аеродроми, звідки РФ здійснює авіаудари по Україні, а ще у "братню" Білорусь підвезли нові ракети до "Іскандерів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+30 Gyro
показати весь коментар04.03.2022 00:26
+19 Лысый коротышка
показати весь коментар04.03.2022 00:22
+18 Roman Rjevskiy
показати весь коментар04.03.2022 00:22
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Но именно беларусы, говнюки, скоты и ублюдки вонзили нам нож в спину. Горите в аду за 70 ракет, выпущенных с вашей территории, за войска, которые зашли с вашей территории.
Бог не тимошка. Вам за все воздастся.
"Рассказал знакомый из Казачьей Лопани, это наша граница с ними. 24-го утром туда зашли их танки. Наши, мирные, вышли послушать. Говорил полковник армии рф. Сказал: не бойтесь, все ОК, мы по окружной, не трогая никого, быстренько в Киев, сменим власть, будете жить так, как мы. Дословно. Конец цитаты. Они верили, что Украину можно взять по окружной. Я вот думаю - он еще жив? Или все?"
я вже тиждень про це говорю.
значить залетіти може, тільки можуть бути проблеми з управлінням.а Барановичі якраз за 150 км. як вирішити питання з дальністю я не знаю. хіба що ще один безпілотник слати. який буде служити проміжною станцією. тут тільки турецькі спеціалісти можуть допомогти.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1499397017864314893?s=20&t=HcerxVAWKSATxgQgJUu-MA
Что уже ждать от остальных.
Не паникуем, как я говорил, он этой ****** только хатынки может поламать, самим ВСУ урон минимальный.
Попали в никуда и в то чего нет, но пригородному селу сочуствую.
- А почему он без головы???
- Новый штамм. Откусил.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1499371549425610752
P. S.
С нетерпением ждём новых подобных роликов!
Що ж робити?
( Де є літаки? )
То, можливо, ми зможемо взяти собі російські літаки з аеродромів неподалік кордону?