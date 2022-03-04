АЕС можуть бути мішенню для окупантів, просимо МАГАТЕ звернутись до НАТО з вимогою закрити небо над ядерними об'єктами, - Буславець

Чотири українські АЕС можуть бути мішенню для російських окупантів.

Про це у Facebook пише ексміністерка енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна просить Міжнародне агентство з ядерної безпеки (МАГАТЕ) звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами Російської Федерації Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Чотири АЕС з 15 енергоблоками можуть бути мішенню для окупантів. Радіоактивні викиди від попадання ракети в діючу АЕС можуть перевищувати викиди від Чорнобиля та Фукусіми", - йдеться в повідомленні.

За словами Буславець, радіоактивні викиди можуть зробити значну частину європейського континенту непридатною для життя щонайменше на багато десятиліть і на відстані сотень і сотень кілометрів.

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