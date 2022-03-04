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АЕС можуть бути мішенню для окупантів, просимо МАГАТЕ звернутись до НАТО з вимогою закрити небо над ядерними об'єктами, - Буславець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

АЕС можуть бути мішенню для окупантів, просимо МАГАТЕ звернутись до НАТО з вимогою закрити небо над ядерними об'єктами, - Буславець

Чотири українські АЕС можуть бути мішенню для російських окупантів.

Про це у Facebook пише ексміністерка енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна просить Міжнародне агентство з ядерної безпеки (МАГАТЕ) звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами Російської Федерації Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Чотири АЕС з 15 енергоблоками можуть бути мішенню для окупантів. Радіоактивні викиди від попадання ракети в діючу АЕС можуть перевищувати викиди від Чорнобиля та Фукусіми", - йдеться в повідомленні.

За словами Буславець, радіоактивні викиди можуть зробити значну частину європейського континенту непридатною для життя щонайменше на багато десятиліть і на відстані сотень і сотень кілометрів.

Також читайте: Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо - дайте літаки

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Наверно в НАТО думают, что бороться с радиацией проще чем с кацапскими ракетами и самолетами
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04.03.2022 00:23
+10
штатам пох на экологическую катастрофу в Европе, а европейцы импотенты(((((( дауны все, если жахнет мало не будет ни кому на всем шарике((((
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04.03.2022 00:24
+10
Они конечно очень обеспокоены но им по*уй

С Путиным ведь воевать страшнее будет....
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04.03.2022 00:24
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Наверно в НАТО думают, что бороться с радиацией проще чем с кацапскими ракетами и самолетами
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04.03.2022 00:23 Відповісти
Зараз вони назначать засідання через тиждень для обговорення проблеми, в той час як фашисти вже розстрілюють атомні блоки в Енергодарі
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04.03.2022 03:45 Відповісти
Если случится трагедия на АЭС, это исключительно из-за бездеятельности командования НАТО, они единственый инструмент который может предотвратить подобную трагедию.
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04.03.2022 09:24 Відповісти
їм *****
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04.03.2022 00:24 Відповісти


Ви надихаєте світ. - державний секретар США Ентоні Блінкен, відеозвернення до українського народу.
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04.03.2022 00:29 Відповісти
штатам пох на экологическую катастрофу в Европе, а европейцы импотенты(((((( дауны все, если жахнет мало не будет ни кому на всем шарике((((
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04.03.2022 00:24 Відповісти
Они конечно очень обеспокоены но им по*уй

С Путиным ведь воевать страшнее будет....
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04.03.2022 00:24 Відповісти
⚡️Канада требует исключения РФ из Интерпола

"Такой шаг Канада и другие страны поддерживают, поскольку верят, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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04.03.2022 00:25 Відповісти
из окон нужно исключать и все, тем более что они там не законно!!!!
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04.03.2022 00:27 Відповісти
ООН
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04.03.2022 00:28 Відповісти
І з ліги сексуальних реформ
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04.03.2022 01:04 Відповісти
Да, до речі зараз подумав, чому не чутно виступів европейских лбгт проти дій фашистів в Україні, це дуже впливові сили у европі.
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04.03.2022 03:48 Відповісти
Це загроза і Європі, але їм дома спати комфортно, а решта... кого там вбивають і ******** по...
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04.03.2022 00:26 Відповісти
нато не хоче закривати повітряний простір, тому що потрібно буде збивати російські літаки.

то хай хоть протиракетну оборону тут розгорне! хай хоть ракети збивають! а то ж будинки обстрілюють і вбивають мирних.
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04.03.2022 00:26 Відповісти
⚡️Инстаграм начал блокировать в Украине некоторые знаменитых людей из России, которые поддержали агрессию Путина в Украине.

Те, кто высказался против остаются доступны в Украине.
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04.03.2022 00:26 Відповісти
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04.03.2022 00:29 Відповісти
Вона сказала те, що мала сказати в такій ситуації, що тут обговорювати...
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04.03.2022 00:29 Відповісти
Кадры разрушений в аэропорту Гостомель 25-26 февраля, после того, как украинские силы зачистили его от путинских оккупантов.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1499397017864314893?s=20&t=HcerxVAWKSATxgQgJUu-MA
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04.03.2022 00:34 Відповісти
ну и? правильно сделали пацаны - зачистили от оккупантов после того как они нашу Мрию спалили
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04.03.2022 00:37 Відповісти
А вообще как мне кажется это фейк о прямом столкновении при закрытии неба - принимается решение на самом высоком уровне оон или нато - объявляется всем и потом все что движется просто уничтожается (любой страны) и где тут нападение прямое? просто неопознанный объект сбили
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04.03.2022 00:35 Відповісти
Що в Енергодарі зі станцією? знову будуть соплі до магати? два дні касаби стояли, можна було байрактарами розфігачили. Тепер в місто почали заходити, що тепер? суки зелені
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04.03.2022 00:35 Відповісти
Не все так просто. Я впевнений, що фашисти там вже розгорнули серйозні системи ПВО
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04.03.2022 04:09 Відповісти
Параша может устроить геноцид в нашей стране даже без использования ядерного оружия. 1) Разрушить атомные объекты 2) Подорвать дамбу на Киевском море. И не смотря на это никто не собирается передавать Украине современное ПВО чтобы мы могли сами закрыть небо над стратегическими объектами. Западные клоуны видимо бояться что РФ украдут технологию. Я вообще в шоке что в голове у них.
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04.03.2022 00:36 Відповісти
Ещо один танк отобрали у московских оккупантов.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1499512197084557315

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04.03.2022 00:39 Відповісти
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04.03.2022 00:40 Відповісти
Наша спецура - красавчики
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04.03.2022 00:56 Відповісти
Я так думаю, що він застряг в болотах та був покинутий супостатом.
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04.03.2022 04:12 Відповісти
Де ти бачив такі високі дерева "в болотах"?
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04.03.2022 10:56 Відповісти
Они равнодушно смотрят как нас убивают, при этом говорят красивые слова поддержки. Мы - жертва, цена спокойной сытой жизни мира, кролик брошенный удаву? Удав хочет есть, не злите удава, а то он съест не Украину, а кого-то другого. Тфу, ***.
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04.03.2022 00:41 Відповісти

⚡️Украинская ПВО сегодня уничтожило еще три самолета российских войск

«В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских кафиров. Потери по вертолям врага уточняются», - Командование Воздушных Сил ВСУ.
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04.03.2022 00:44 Відповісти
⚡️У российского войска заканчиваются ракеты

Генштаб ВСУ сообщает: «Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, предназначавшийся для наступательной операции в Украине. В настоящее время противником производится пополнение запасов.»
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04.03.2022 00:50 Відповісти
То вони закінчуються чи поповнюються , бо це дві великих різниці ((
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04.03.2022 01:26 Відповісти
Информация от Gary Tabach на сейчас, 22.15 по среднеевропейскому времени. НАТО приостановило отправку истребителей в Украину. Надавили на Болгарию и Польшу и остановили процесс передачи. Украинские лётчики сидят в Польше ни с чем. НАТО это США, а США сейчас это Байден с бандой сволочей.
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04.03.2022 00:53 Відповісти
10 Призраков Киева и они уронят всю рашкинскую авиацию
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04.03.2022 00:58 Відповісти
Може бояться зливу технологій москалям. Призупинення відбулося після початку цих перемовин, коли квартальна влада проігнорувала попередження союзників із ВБ та США про неможливість перемовин з агресором поки не відведені війська з території України.
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04.03.2022 01:37 Відповісти
Логики немае
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04.03.2022 01:48 Відповісти
Теперь НАТО несет полную ответственность за АЭС, в случае катастрофы командование НАТО будет отвечать в международных судах
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04.03.2022 09:17 Відповісти
 
 