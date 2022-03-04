АЕС можуть бути мішенню для окупантів, просимо МАГАТЕ звернутись до НАТО з вимогою закрити небо над ядерними об'єктами, - Буславець
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чотири українські АЕС можуть бути мішенню для російських окупантів.
Про це у Facebook пише ексміністерка енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна просить Міжнародне агентство з ядерної безпеки (МАГАТЕ) звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами Російської Федерації Чорнобильської АЕС та зони відчуження.
Чотири АЕС з 15 енергоблоками можуть бути мішенню для окупантів. Радіоактивні викиди від попадання ракети в діючу АЕС можуть перевищувати викиди від Чорнобиля та Фукусіми", - йдеться в повідомленні.
За словами Буславець, радіоактивні викиди можуть зробити значну частину європейського континенту непридатною для життя щонайменше на багато десятиліть і на відстані сотень і сотень кілометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Ви надихаєте світ. - державний секретар США Ентоні Блінкен, відеозвернення до українського народу.
С Путиным ведь воевать страшнее будет....
"Такой шаг Канада и другие страны поддерживают, поскольку верят, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
то хай хоть протиракетну оборону тут розгорне! хай хоть ракети збивають! а то ж будинки обстрілюють і вбивають мирних.
Те, кто высказался против остаются доступны в Украине.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1499397017864314893?s=20&t=HcerxVAWKSATxgQgJUu-MA
https://twitter.com/UAWeapons/status/1499512197084557315
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«В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских кафиров. Потери по вертолям врага уточняются», - Командование Воздушных Сил ВСУ.
Генштаб ВСУ сообщает: «Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, предназначавшийся для наступательной операции в Украине. В настоящее время противником производится пополнение запасов.»