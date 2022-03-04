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Миколаїв (1338) Херсон (2349) Херсонщина (4295) Гостомель (110) Арестович Олексій (372)

В аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських військових, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських військових, - Арестович

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович поділився оптимістичними новинами під кінець четверга, 3 березня. Так, в аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу.

Читайте також: Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 одиниць техніки, - Арестович

"У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було - близько 1000 в/с, 20 вертольотів, плюс 200 машин. Залишки - скільки їх там лишилося, уточнюються" - повідомив він.

Під Миколаєвом "ганяли сьогодні їх цілий день", в очікуванні, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там наші ЗСУ накрили "Градами".

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У Гостомелі - вдруге спіймали у вуличні бої, побили БМД, а потім накрили зосередження військ, теж "Градом".
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Топ коментарі
+28
Слава Україні Слава ЗСУ!!!!
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04.03.2022 01:12
+22
Господи хоч якийсь позитив за сьогодні🙏
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04.03.2022 01:17
+19
Господи, если б это было правдой и оккупанты ушли из города, поджав хвосты как побитые собаки. А тем кто сдох - собачья смерть.
Ибо шоу за ХНР и асабадителей я завтра уже просто не переживу....
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04.03.2022 01:19
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Слава Україні Слава ЗСУ!!!!
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04.03.2022 01:12 Відповісти
Та це просто свято якесь
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04.03.2022 01:16 Відповісти
Так тримати!☠
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04.03.2022 01:17 Відповісти
Господи хоч якийсь позитив за сьогодні🙏
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04.03.2022 01:17 Відповісти
Це ті 20 грвинтокрилів, що летіли за Миколївщини?
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04.03.2022 01:18 Відповісти
Хлопці весь наш багатомільйонний народ України сходить ненавистю до кривавого нападу та геноциду усіх громадян України від фашистів ***********, тому ми обов'язково Переможемо, ці тварини понесуть поразку та відповідальність.
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04.03.2022 01:18 Відповісти
Господи, если б это было правдой и оккупанты ушли из города, поджав хвосты как побитые собаки. А тем кто сдох - собачья смерть.
Ибо шоу за ХНР и асабадителей я завтра уже просто не переживу....
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04.03.2022 01:19 Відповісти
Спокойно тёзка одной хыныры больше одной меньше уже никакого рояля не играет
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04.03.2022 01:24 Відповісти
кимска волость ?
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04.03.2022 01:31 Відповісти
Я чув, що на Миколаївщині накрили аеродром. -30 гвинтокрилів 20 встигли відлетіти.
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04.03.2022 01:19 Відповісти
Йшов початок повномасштабної війни російських фашистів проти України. 90% військ карателів, які зібрав ********** розбиті.
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04.03.2022 01:21 Відповісти
не разбиты, а введены в страну. Хотелось бы узнть, сколько разбито...
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04.03.2022 01:32 Відповісти
Вибач, але подивився на я б на тебе, коли ти на території де жорстока смерть тебе чекає з-за кожного дерева, де народ тебе ненавидить та всіляко перешкоджає, де нема тилу, сну та нормального харчування, ти вважався гарною боєздатною одиницею. 90% що вже увійшли, фактично розбиті, деморалізовані та потребують заміни.
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04.03.2022 01:39 Відповісти
Ми не можемо одразу перемогти на всіх напрямках, але Перемога буде за нами.
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04.03.2022 01:22 Відповісти
dOBRE, DUZHE DOBRE !!!!
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04.03.2022 01:24 Відповісти
Очень хорошо. Нам нужно заполнить 45000 мешков которые приготовил ***** для своей армии. Людей у ***** может и полно но мешков у ***** моет и не хватить
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04.03.2022 01:28 Відповісти
А где оккупанты спят ? Прямо в танках и вертолетах ?
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04.03.2022 01:28 Відповісти
Як скот.
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04.03.2022 01:40 Відповісти
на аеродромі
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04.03.2022 01:41 Відповісти
значит в ту точку надо ипашить. Захватчикам фашистам РФ нельзя давать спать... утюжить их нужно днем и ночью
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04.03.2022 01:49 Відповісти
ЮЮЮ - Х-Х-А-А-А !!
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04.03.2022 01:40 Відповісти
Ця інформація від Арестовича дуже нагадує ту, що оприлюднив олова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Але там про аееропорт в Куйбишево, що біля Херсонської області.
А ще мені не подобається, що те Арестович ляпало, що мітки - ні до чого.
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04.03.2022 03:10 Відповісти
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04.03.2022 03:58 Відповісти
 
 