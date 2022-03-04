В аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських військових, - Арестович

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович поділився оптимістичними новинами під кінець четверга, 3 березня. Так, в аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу.

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"У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було - близько 1000 в/с, 20 вертольотів, плюс 200 машин. Залишки - скільки їх там лишилося, уточнюються" - повідомив він.

Під Миколаєвом "ганяли сьогодні їх цілий день", в очікуванні, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там наші ЗСУ накрили "Градами".

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У Гостомелі - вдруге спіймали у вуличні бої, побили БМД, а потім накрили зосередження військ, теж "Градом".