В аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських військових, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник голови офісу президента України Олексій Арестович поділився оптимістичними новинами під кінець четверга, 3 березня. Так, в аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу.
"У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було - близько 1000 в/с, 20 вертольотів, плюс 200 машин. Залишки - скільки їх там лишилося, уточнюються" - повідомив він.
Під Миколаєвом "ганяли сьогодні їх цілий день", в очікуванні, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там наші ЗСУ накрили "Градами".
У Гостомелі - вдруге спіймали у вуличні бої, побили БМД, а потім накрили зосередження військ, теж "Градом".
Топ коментарі
+28 Слава Свид
показати весь коментар04.03.2022 01:12
+22 Лилия Стацкая
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+19 Женя-Женя
показати весь коментар04.03.2022 01:19
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Будь ласка, зачекайте...
Ибо шоу за ХНР и асабадителей я завтра уже просто не переживу....
А ще мені не подобається, що те Арестович ляпало, що мітки - ні до чого.