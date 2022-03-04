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Із 117 батальйонних груп Росія ввела 111. Вичерпаний весь боєзапас ракет "калібр". Висадка десанту в Одесу затримується, - зведення Генштабу на 00:00 4 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Із 117 батальйонних груп Росія ввела 111. Вичерпаний весь боєзапас ракет

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію на 00:00 4 березня 2022 року.

Як інформує Цензор,НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У зведенні відзначається: "Закінчилась восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Окупаційні війська, що зазнають втрат при просуванні в глиб території України, почали діяти більш підступно, продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, використовуючи житлові будинки, для розміщення стоянок техніки та обладнання вогневих позицій, а також військову інфраструктуру та повітряний простір Республіки Білорусь, завдаючи ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі, житлових масивах великих міст.

За наявними даними ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія Білорусі отримала наказ наступати на Україну, але не виконує його. Наша армія обороняє Чернігів та Маріуполь. Ворог обстрілює південно-західні околиці Києва, - Генштаб ЗСУ

Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока проводячи демонстраційні дій з метою відтягування частини сил Українських захисників на зазначений напрямок.

Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні. На даний час противником проводиться поповнення запасів.

Протягом дня ворог не досяг суттєвих успіхів у просуванні вперед та зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій. Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з Українськими захисниками та втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові тримають оборону на всіх напрямках боїв, – Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Легендарный ас «Призрак Киева» сел за штурвал F-16
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04.03.2022 01:08
+9
Від сьогодні , посольство ********* в Литві , знаходиться на вул Героїв України - 2 . . Мер литовської столиці , перейменував вулицю . Кацапня в **** .
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04.03.2022 01:35
+8
Сдохни пидирация со всеми своими бесхребетными холуями,порадуй цивилизованный Мир
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04.03.2022 01:15
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Легендарный ас «Призрак Киева» сел за штурвал F-16
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04.03.2022 01:08 Відповісти
Він чекав на це все життя. Неймовірно, як реалізувався його талант!
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04.03.2022 01:12 Відповісти
Ах...

Тобто Нічого собі!
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04.03.2022 01:12 Відповісти
А звідки інфа?
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04.03.2022 01:24 Відповісти
-Интересно, откуда F-16?
-Оттуда. Как в знаменитом х/ф.
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04.03.2022 01:24 Відповісти
О це найбільше порадувало перед сном.
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04.03.2022 01:30 Відповісти
Вже чітко видно, що властне відбувається.
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04.03.2022 01:09 Відповісти
Що?
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04.03.2022 01:14 Відповісти
Сдохни пидирация со всеми своими бесхребетными холуями,порадуй цивилизованный Мир
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04.03.2022 01:15 Відповісти
У потешного ,,иканамиста,, демурки е***це што то совсем не веселое
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04.03.2022 01:16 Відповісти
Разхірачте, хлопці , останні шість і додому до жінок і матерів!
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04.03.2022 01:16 Відповісти
Сколько осталось Искандеров?
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04.03.2022 01:18 Відповісти
Этого даже сами рашисты не знают, с ихней корупцией и фальшивыми отчётами, возможно что угодно.
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04.03.2022 01:26 Відповісти
Вот нахрена такую глупость писать?
Сами-же час назад показывали новые ракеты на бледнорашке..
А под Джанкоем орды стоят, что-то ждут...
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04.03.2022 01:26 Відповісти
пилять .. сколько там еще єтой саранчи?
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04.03.2022 01:30 Відповісти
Там писали про Іскандери. Один Калібр, пишуть, коштує $6,5 млн. Якщо їх випустили декілька сотень на нашу державу, то втратили декілька мільйярдів. До того ж вони не можуть випустити їх всі. Посилання на вартість ракети

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2210701-pomiraemos-raketami-tomagavk-trampa-proti-kalibru-putina.html
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04.03.2022 01:53 Відповісти
Від сьогодні , посольство ********* в Литві , знаходиться на вул Героїв України - 2 . . Мер литовської столиці , перейменував вулицю . Кацапня в **** .
показати весь коментар
04.03.2022 01:35 Відповісти
 
 