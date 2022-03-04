Із 117 батальйонних груп Росія ввела 111. Вичерпаний весь боєзапас ракет "калібр". Висадка десанту в Одесу затримується, - зведення Генштабу на 00:00 4 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію на 00:00 4 березня 2022 року.

Як інформує Цензор,НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У зведенні відзначається: "Закінчилась восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Окупаційні війська, що зазнають втрат при просуванні в глиб території України, почали діяти більш підступно, продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, використовуючи житлові будинки, для розміщення стоянок техніки та обладнання вогневих позицій, а також військову інфраструктуру та повітряний простір Республіки Білорусь, завдаючи ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі, житлових масивах великих міст.

За наявними даними ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія Білорусі отримала наказ наступати на Україну, але не виконує його. Наша армія обороняє Чернігів та Маріуполь. Ворог обстрілює південно-західні околиці Києва, - Генштаб ЗСУ

Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока проводячи демонстраційні дій з метою відтягування частини сил Українських захисників на зазначений напрямок.

Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні. На даний час противником проводиться поповнення запасів.

Протягом дня ворог не досяг суттєвих успіхів у просуванні вперед та зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій. Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з Українськими захисниками та втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються".

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