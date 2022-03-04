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На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої з військами РФ, - мер Енергодара Орлов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Енергодарі на підступах до Запорізької АЕС тривають бої ЗСУ з російськими окупантами.
Про це у Telegram повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже більше години на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна іх кількість та стан в даних обставинах поки що назвати не можемо", - йдеться в повідомленні.
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https://twitter.com/sur0g/status/1499144910242467844?s=20&t=Z7-3UbpgGPuQlwGPuksgRw
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
https://twitter.com/sur0g/status/1499141216180580353?s=20&t=Z7-3UbpgGPuQlwGPuksgRw