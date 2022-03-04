На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої з військами РФ, - мер Енергодара Орлов

В Енергодарі на підступах до Запорізької АЕС тривають бої ЗСУ з російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже більше години на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна іх кількість та стан в даних обставинах поки що назвати не можемо", - йдеться в повідомленні.

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