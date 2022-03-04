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На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої з військами РФ, - мер Енергодара Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої з військами РФ, - мер Енергодара Орлов

В Енергодарі на підступах до Запорізької АЕС тривають бої ЗСУ з російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже більше години на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна іх кількість та стан в даних обставинах поки що назвати не можемо", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Техніка загарбників рухається в напрямку АЕС в Енергодарі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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подтверждаю. насыпают с минометов рашисты.
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04.03.2022 01:35 Відповісти
Захоплять орки АЕС - буде всім "ж0па"! 👀😲
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04.03.2022 01:36 Відповісти
TRYIMAYTESYA RIDNEN'KI !!!
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04.03.2022 01:37 Відповісти
Заминировать стацию и заявить - в случаи продвижения -подорвем.Заодно и западные предатели может бы хоть 70 самолетов дали.
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04.03.2022 01:38 Відповісти
От этого кацапа осталась только срака.

https://twitter.com/sur0g/status/1499144910242467844?s=20&t=Z7-3UbpgGPuQlwGPuksgRw

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04.03.2022 01:42 Відповісти
Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля

І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
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04.03.2022 01:51 Відповісти
Cмердючі кацапи на навчаннях.

https://twitter.com/sur0g/status/1499141216180580353?s=20&t=Z7-3UbpgGPuQlwGPuksgRw

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04.03.2022 01:47 Відповісти
 
 