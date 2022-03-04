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Чартерний літак з громадянами РФ на борту затриманий в канадському аеропорту

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Чартерний літак з громадянами РФ на борту затриманий в канадському аеропорту

У Канаді в аеропорту Єллоунайфа затриманий чартерний літак з російськими громадянами. Такі дії пов'язані з санкціями проти РФ через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра транспорту Канади Омара Алгабра.

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"Ми будемо продовжувати залучати Росію до відповідальності за вторгнення в Україну", - підкреслив він.
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Все деньги,драгоценности,счета,недвижимость изьять и обратно на парашу запустить. Пусть сами свое ***** отблагодарят
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04.03.2022 01:39 Відповісти
Самолет кстати тоже пусть оставят. В байдарку и за кацапским кораблем
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04.03.2022 01:40 Відповісти
И дочку лошади захватите- вам подороге
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04.03.2022 01:42 Відповісти
Нах..й с пляжа
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04.03.2022 01:43 Відповісти
Цікаво, ці громадяни параші прилетіли в Канаду чи збирались втекти з Канади, щоб не арештували літак і бабло?
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04.03.2022 01:44 Відповісти
Відправити "взад", на оленях або собачих упряжках! 🤔😁😂
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04.03.2022 01:44 Відповісти
Віддайте їх українській діаспорі або дайте їм лижі нехай ******** в свою ************** через північний полюс.
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04.03.2022 03:28 Відповісти
Літак конфіскувати, а кацапів повісити.
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04.03.2022 06:49 Відповісти
 
 