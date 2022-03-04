Чартерний літак з громадянами РФ на борту затриманий в канадському аеропорту

У Канаді в аеропорту Єллоунайфа затриманий чартерний літак з російськими громадянами. Такі дії пов'язані з санкціями проти РФ через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра транспорту Канади Омара Алгабра.

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"Ми будемо продовжувати залучати Росію до відповідальності за вторгнення в Україну", - підкреслив він.