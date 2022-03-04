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Китай просив Росію не починати вторгнення в Україну до закінчення Олімпіади, — CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Китай просив Росію не починати вторгнення в Україну до закінчення Олімпіади, — CNN

Китайські чиновники на початку лютого попросили високопоставлених російських представників влади зачекати до закінчення Олімпіади в Пекіні перш ніж почати вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це розповідає американський телеканал CNN з посиланням на заяви американських високопосадовців.

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"Хоча запит було зроблено приблизно в той час, коли президент Росії Володимир Путін відвідав Пекін для участі в церемонії відкриття Олімпіади та мав зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном, достеменно невідомо, чи обговорював Путін це питання безпосередньо із Сі Цзіньпіном", - повідомляє телеканал з посиланням на розвідувальний звіт, який був підготований на Заході.

Раніше про це розповіло видання The New York Times, яке першим повідомило про існування цього документу.

"Співробітники західної розвідки обережно спостерігали за нарощуванням Путіна на українському кордоні в той час і передбачали, що Путін може відкласти будь-які військові дії до закінчення Олімпіади, щоб не розлютити Китай", - вказує телеканал.

Після зустрічі Путіна і Сі на полях Олімпійських ігор Москва і Пекін опублікували спільну заяву, в якій вказувалося, що їхнє партнерство "не має меж" і засуджувалося розширення НАТО, що є ключовим виправдання Путіна за напад на Україну. Ця заява підвищила занепокоєння Заходу з приводу зростаючого союзу між Китаєм і Росією.

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16 лютого речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що лідери Китаю та Росії "будують відносини, засновані на (…) мирній політиці та невтручанні у справи третіх країн". А Захід, за його словами, "перебільшує російську загрозу для України".
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Топ коментарі
+6
шо, апять?
никуда он не пропал, но ушёл с первых полос. Украине сейчас вообще не до ковида, мягко говоря.
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04.03.2022 02:18
+6
Какая прелесть олимпиаду не дали нормально провести.Мир лживых гадов
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04.03.2022 02:20
+4
" Офіційна інформація по COVID-19 за 4.03.2022 : - ТА АБСОЛЮТНО *****!"
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04.03.2022 02:15
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он на тебя хрен забил
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04.03.2022 02:00 Відповісти
Олимпиада дала нам гарантированную отстрочку для подготовки но Зеленский и ее просрал
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04.03.2022 10:01 Відповісти
А де зараз подівся в Україні коронавірус? Мені казали, що в иоєму містечеу жодного хворого немає. Де ті профвльні лікарні і вакцинація. Де це все?
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04.03.2022 02:01 Відповісти
Он не только в Украине внезапно пропал, но и во всём мире.
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04.03.2022 02:07 Відповісти
шо, апять?
никуда он не пропал, но ушёл с первых полос. Украине сейчас вообще не до ковида, мягко говоря.
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04.03.2022 02:18 Відповісти
хорошее замечание. корону отменили
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04.03.2022 02:11 Відповісти
" Офіційна інформація по COVID-19 за 4.03.2022 : - ТА АБСОЛЮТНО *****!"
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04.03.2022 02:15 Відповісти
тоесть ху йло победило короновирус? дегенират, просто сейчас он меньше всех волнует
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04.03.2022 02:17 Відповісти
Я написав, що жодного хворого немає в місцевій лікарні. Що вони техенько дома помирають, чи що?
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04.03.2022 02:20 Відповісти
не тупи омикрон переносится легче но люди все равно болеют и умирают не только от войны
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04.03.2022 09:59 Відповісти
ДА НЕХЙ С ХЙЛОМ ГОВОРИТЬ !!! БОЙКОТ ЕМУ ОТ ВСЕГО МИРА !!! И НАКАЗАНИЕ ПО ДЕЛАМ ЕГО !!!
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04.03.2022 02:10 Відповісти
ідея гарна, але важко реалізована.
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04.03.2022 07:35 Відповісти
Это все было прочитано и написано в паблике генерал свр. Еще ранее. И то,что Россия придумала и использовала короновирус. Миру *****...
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04.03.2022 02:13 Відповісти
Кидайте жалобы на пропагандиста из Лондона некую Таню Соловьеву. Solotata. В ее инсте и фейсбуке открыто апплодируют агрессии на нашу землю.
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04.03.2022 02:14 Відповісти
Какая прелесть олимпиаду не дали нормально провести.Мир лживых гадов
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04.03.2022 02:20 Відповісти
А Китай так готовился к Олимпиаде но хло все испортило.
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04.03.2022 02:44 Відповісти
и эти "китайские товарищи" рассчитывают на бурные апплодисменты и горячие слова благодарности ???
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04.03.2022 04:29 Відповісти
никто не верил что так случится..
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04.03.2022 10:04 Відповісти
цинизм высшей меры
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04.03.2022 14:40 Відповісти
 
 