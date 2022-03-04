Китай просив Росію не починати вторгнення в Україну до закінчення Олімпіади, — CNN

Китайські чиновники на початку лютого попросили високопоставлених російських представників влади зачекати до закінчення Олімпіади в Пекіні перш ніж почати вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це розповідає американський телеканал CNN з посиланням на заяви американських високопосадовців.

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"Хоча запит було зроблено приблизно в той час, коли президент Росії Володимир Путін відвідав Пекін для участі в церемонії відкриття Олімпіади та мав зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном, достеменно невідомо, чи обговорював Путін це питання безпосередньо із Сі Цзіньпіном", - повідомляє телеканал з посиланням на розвідувальний звіт, який був підготований на Заході.

Раніше про це розповіло видання The New York Times, яке першим повідомило про існування цього документу.

"Співробітники західної розвідки обережно спостерігали за нарощуванням Путіна на українському кордоні в той час і передбачали, що Путін може відкласти будь-які військові дії до закінчення Олімпіади, щоб не розлютити Китай", - вказує телеканал.

Після зустрічі Путіна і Сі на полях Олімпійських ігор Москва і Пекін опублікували спільну заяву, в якій вказувалося, що їхнє партнерство "не має меж" і засуджувалося розширення НАТО, що є ключовим виправдання Путіна за напад на Україну. Ця заява підвищила занепокоєння Заходу з приводу зростаючого союзу між Китаєм і Росією.

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16 лютого речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що лідери Китаю та Росії "будують відносини, засновані на (…) мирній політиці та невтручанні у справи третіх країн". А Захід, за його словами, "перебільшує російську загрозу для України".