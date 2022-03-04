Існує реальна загроза ядерної небезпеки, - речник Запорізької АЕС про пожежу на станції
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На Запорізькій АЕС заявляють про небезпеку ядерної загрози через обстріли важкою технікою РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграміповідомив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.
"Техніка Російської Федерації веде вогонь по Запорізькій атомній електростанції. Існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій атомній електростанції Європи. Вимагаємо припинити вогонь з важкої техніки по енергоблоках Запорізької АЕС!" - заявив він.
Топ коментарі
+16 Дмитрий Иванов c94c0f2c
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+10 Руслан Жгун
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+9 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар04.03.2022 02:18
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Земля металлом всей планете......
***** не жити.
может это всё-таки какой-то мегахитрый злодейский план?.. походу даже питекантропы имели IQ выше кацапского.
Зашибись кувалдой по члену.
Куди вітер.Туди й дим.
Дотурбувався, меркантильний світе?
Якщо вистоїть АЕС - треба у цьому м'якотілому світі щось змінювати.
І треба ТЕРМІНОВО нищити кацапстан.