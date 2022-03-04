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АЕС (278) Енергодар (244)

Існує реальна загроза ядерної небезпеки, - речник Запорізької АЕС про пожежу на станції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Існує реальна загроза ядерної небезпеки, - речник Запорізької АЕС про пожежу на станції

На Запорізькій АЕС заявляють про небезпеку ядерної загрози через обстріли важкою технікою РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграміповідомив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

"Техніка Російської Федерації веде вогонь по Запорізькій атомній електростанції. Існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій атомній електростанції Європи. Вимагаємо припинити вогонь з важкої техніки по енергоблоках Запорізької АЕС!" - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій АЕС пожежа в результаті обстрілу російськими окупантами. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Я не знаю, что ещё нужно, что Байден ***** проснулся
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04.03.2022 02:14
+10
пилять завтра пол-Европы спайдерменами проснуться
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04.03.2022 02:15
+9
*****, зеленский, вставай и звони быстро столтенебергу. срочно нужно вызывать натовский десант и проводить спецоперацию, или это будет ***** всей Европе.
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04.03.2022 02:18
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Эти аборигены заехали на АЭС и стреляют там.... Что еще тупее может быть в голове кацапа?

Земля металлом всей планете......
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04.03.2022 02:12 Відповісти
аборигени це місцеві жителі. Ні по чому вони не стріляють. Ферштейн?
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04.03.2022 02:21 Відповісти
Я не знаю, что ещё нужно, что Байден ***** проснулся
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04.03.2022 02:14 Відповісти
пилять завтра пол-Европы спайдерменами проснуться
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04.03.2022 02:15 Відповісти
Ще сьогодні це викличе злість і гнів у всьому світі. Це не будуть тільки почуття і слова.
***** не жити.
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04.03.2022 02:16 Відповісти
Значить будуть європейці помирати і навіть до США дійде.
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04.03.2022 02:17 Відповісти
*****, зеленский, вставай и звони быстро столтенебергу. срочно нужно вызывать натовский десант и проводить спецоперацию, или это будет ***** всей Европе.
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04.03.2022 02:18 Відповісти
кацапы реально делают всё, чтобы настроить против себя всех вокруг.

может это всё-таки какой-то мегахитрый злодейский план?.. походу даже питекантропы имели IQ выше кацапского.
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04.03.2022 02:21 Відповісти
Ну шо ***** догрались "ми не будем давать кришу" а то начнется третья ядерная война. Ось ***** жріть прокляті уроди.
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04.03.2022 02:21 Відповісти
Стрелять прямой наводкой по АЭС? Дайте им гранаты и скажите, что каждая сотая золотая, только надо распилить
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04.03.2022 02:22 Відповісти
А что ***** делает украинская армия ? .... почему не ****** кацапов там
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04.03.2022 02:24 Відповісти
Трагічний сценарій неможливий, - Міненерго запевняє що АЕС в Енергодарі під надійною охороною
Зашибись кувалдой по члену.
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04.03.2022 02:24 Відповісти
Партнери в Європі конфісковані яхти приливають. Вже й про літаки які нам обіцяли забули. Про АЕС теж ПОКИ не турбуються.
Куди вітер.Туди й дим.
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04.03.2022 02:25 Відповісти
Переговоры с роssиянами прошли успешно...
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04.03.2022 02:26 Відповісти
Таке враження, що Байден з демонізованим вже про щось домовився, або в процесі.
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04.03.2022 02:26 Відповісти
***** реально кукухой поехал вместе со своими орками.
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04.03.2022 02:27 Відповісти
***** остаточно рвонуло дах. Вирішив "так не доставайся же ты никому".
Дотурбувався, меркантильний світе?
Якщо вистоїть АЕС - треба у цьому м'якотілому світі щось змінювати.
І треба ТЕРМІНОВО нищити кацапстан.
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04.03.2022 02:47 Відповісти
 
 