Існує реальна загроза ядерної небезпеки, - речник Запорізької АЕС про пожежу на станції

На Запорізькій АЕС заявляють про небезпеку ядерної загрози через обстріли важкою технікою РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграміповідомив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

"Техніка Російської Федерації веде вогонь по Запорізькій атомній електростанції. Існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій атомній електростанції Європи. Вимагаємо припинити вогонь з важкої техніки по енергоблоках Запорізької АЕС!" - заявив він.

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