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Флагман ВМС "Сагайдачний" українські моряки підтопили ще першого дня війни, щоб він не дістався загарбникам

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Флагман ВМС

Повідомлення про те, що корабель сьогодні потопили вороги не відповідає дійсності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр стратегічних комунікацій.

"Флагман ВМСУ "Гетьман Сагайдачний" підтопили в порту Миколаєва. Так треба. Після війни швидко його піднімемо та відновимо", — сказано в повідомленні.

Українські моряки підтопили судно ще 24 лютого першого дня війни. Мабуть, щоб у разі чого не дістався окупантам. Він стояв на ремонті у Миколаєві та був не боєздатний.

Раніше з'явилися повідомлення, з яких можна було зробити висновок, буцімто судно потопили вороги 3 березня. .
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Топ коментарі
+6
"Мрію" за тиждень до війни пригнали з Данії в Україну на "плановий ремонт", "Сагайдачного" затопили в перший день нападу (охеренний військовий символ) - це точно не диверсія проти України? За цією логікою треба усі танки та склади самим підривати, а всім воїнам сіпуку робити!!!
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04.03.2022 02:31
+4
Корабель був на ремонті, в тому числі силових установок.
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04.03.2022 02:29
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бесславно жив - бесславно помер ... надо было это корыто дальше от берега топить
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04.03.2022 02:21 Відповісти
а навіщо такі кораблі коли чіясь кузня москітний флот випускала..
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04.03.2022 04:27 Відповісти
Корабель був на ремонті, в тому числі силових установок.
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04.03.2022 02:29 Відповісти
ви ще їм розкажіть що чомусь тільки в Миколаєві оте вироблють...а то вони тільки про паруса знають а не про турбіни...
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04.03.2022 04:33 Відповісти
"Мрію" за тиждень до війни пригнали з Данії в Україну на "плановий ремонт", "Сагайдачного" затопили в перший день нападу (охеренний військовий символ) - це точно не диверсія проти України? За цією логікою треба усі танки та склади самим підривати, а всім воїнам сіпуку робити!!!
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04.03.2022 02:31 Відповісти
Так у нас же СБУ самі укгаїнці.
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04.03.2022 02:48 Відповісти
ти ще там не був то я зараз скрін твого висеру відправлю їм ...познайомишся...
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04.03.2022 04:31 Відповісти
а хто ж ті склади підривав?
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04.03.2022 04:30 Відповісти
Бред якійсь. І чому немає інформації від ВМСУ?
Якщо це "великий ковш" ЧСЗ, то подати напругу на борт справа кількох годин.
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04.03.2022 03:49 Відповісти
А какой смысл его потом восстанавливать? Потопить единственный фрегат в первый день войны, что бы восстановить после окончания войны? Зачем нам такой фрегат? И зачем было ставить его в ремонт, если информация о возможном вторжении была еще в ноябре? Тут нужно привлекать к ответственности за госизмену все руководство ВМСУ
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04.03.2022 07:57 Відповісти
Когда в 2014 рашисты захватили наш флот в крыму, тоже кричали что восстановим. Посчитали - денег нет. Давай врать - мы малый флот построим, по типу вовчей зграи. Ну где эта вовча зграя???????? Теперь последний корабль сами утопили😥 Говорите -довичне ув'язнення за мародерство?!!!!Ну-ну....🤔
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04.03.2022 12:22 Відповісти
 
 