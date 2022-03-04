Флагман ВМС "Сагайдачний" українські моряки підтопили ще першого дня війни, щоб він не дістався загарбникам

Повідомлення про те, що корабель сьогодні потопили вороги не відповідає дійсності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр стратегічних комунікацій.

"Флагман ВМСУ "Гетьман Сагайдачний" підтопили в порту Миколаєва. Так треба. Після війни швидко його піднімемо та відновимо", — сказано в повідомленні.

Українські моряки підтопили судно ще 24 лютого першого дня війни. Мабуть, щоб у разі чого не дістався окупантам. Він стояв на ремонті у Миколаєві та був не боєздатний.

Раніше з'явилися повідомлення, з яких можна було зробити висновок, буцімто судно потопили вороги 3 березня. .