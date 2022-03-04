Флагман ВМС "Сагайдачний" українські моряки підтопили ще першого дня війни, щоб він не дістався загарбникам
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Повідомлення про те, що корабель сьогодні потопили вороги не відповідає дійсності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр стратегічних комунікацій.
"Флагман ВМСУ "Гетьман Сагайдачний" підтопили в порту Миколаєва. Так треба. Після війни швидко його піднімемо та відновимо", — сказано в повідомленні.
Українські моряки підтопили судно ще 24 лютого першого дня війни. Мабуть, щоб у разі чого не дістався окупантам. Він стояв на ремонті у Миколаєві та був не боєздатний.
Раніше з'явилися повідомлення, з яких можна було зробити висновок, буцімто судно потопили вороги 3 березня. .
Топ коментарі
+6 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар04.03.2022 02:31
+4 Miko R 798886a8
показати весь коментар04.03.2022 02:29
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Якщо це "великий ковш" ЧСЗ, то подати напругу на борт справа кількох годин.