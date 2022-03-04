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Окупанти влучили в перший енергоблок на Запорізькій АЕС та обстрілюють рятувальників, які намагаються загасити пожежу. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пожежа на Запорізькій АЕС триває. Російські окупанти влучили в перший енергоблок.
Про це повідомляють на АЕС, інформує Цензор.НЕТ.
"Пожежа на Запорізькій АЕС триває. Вогеборці не можуть дістатись місця загоряння та ліквідувати наслідки. Розстрілюють впритул. Вже є попадання в перший енергоблок! Зупиніться!", - сказав співробітник станції.
Топ коментарі
+27 Alexander Kravchenko
показати весь коментар04.03.2022 02:30
+23 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар04.03.2022 02:27
+21 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар04.03.2022 02:34
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Слава нації
Смерть москалям
Літаків не дали, небо не закрили. А на Україні 4 АЕС. ***** навіть атомні бомби не потрібні.
Був би Порох - ми за ці роки вже свої мали б випускати (завод побудували ж), але ми в очі дивилися.
И это - всего лишь за неделю войны с "несуществующей Украиной"...
По моей информации, утилизировано уже около 35 000 кацапских орков - более 10 000 убитыми и сгоревшими, и более 25 000 ранеными. Тяжелоранеными.
Им просто физически не успевают оказать помощь в полевых орковских госпиталях. Большинство умрёт.
Слава ЗСУ.
Хороших снов, пусть нам снятся летающие над нашими чернозёмными полями бабочки и прочие птички.
Виктор Пузанов