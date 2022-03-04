Окупанти влучили в перший енергоблок на Запорізькій АЕС та обстрілюють рятувальників, які намагаються загасити пожежу. ВIДЕО

Пожежа на Запорізькій АЕС триває. Російські окупанти влучили в перший енергоблок.

Про це повідомляють на АЕС, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежа на Запорізькій АЕС триває. Вогеборці не можуть дістатись місця загоряння та ліквідувати наслідки. Розстрілюють впритул. Вже є попадання в перший енергоблок! Зупиніться!", - сказав співробітник станції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Існує реальна загроза ядерної небезпеки, - речник Запорізької АЕС про пожежу на станції