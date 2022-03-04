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Окупанти влучили в перший енергоблок на Запорізькій АЕС та обстрілюють рятувальників, які намагаються загасити пожежу. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти влучили в перший енергоблок на Запорізькій АЕС та обстрілюють рятувальників, які намагаються загасити пожежу. ВIДЕО

Пожежа на Запорізькій АЕС триває. Російські окупанти влучили в перший енергоблок.

Про це повідомляють на АЕС, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежа на Запорізькій АЕС триває. Вогеборці не можуть дістатись місця загоряння та ліквідувати наслідки. Розстрілюють впритул. Вже є попадання в перший енергоблок! Зупиніться!", - сказав співробітник станції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Існує реальна загроза ядерної небезпеки, - речник Запорізької АЕС про пожежу на станції

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Ні! Введуть санкції, заборонять 7 олігархам в'їзд до ЕС.
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04.03.2022 02:30
+23
Сраное нато,и дальше будем морозиться?
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04.03.2022 02:27
+21
Їбать,кацапи кончені!
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04.03.2022 02:34
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04.03.2022 02:26 Відповісти
Путлер как-то сказал, мол зачем мне такой мир где нет рассеи. Он понял, что санкции уничтожат рашку, вот он и действует
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04.03.2022 02:27 Відповісти
Сраное нато,и дальше будем морозиться?
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04.03.2022 02:27 Відповісти
Ні! Введуть санкції, заборонять 7 олігархам в'їзд до ЕС.
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04.03.2022 02:30 Відповісти
Причем здесь НАТО, ******* ****. Тебе с самого начала сказали, что не будут вмешиваться. Мало помогли? Ты, ****** поори еще где сраный Китай.
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04.03.2022 03:31 Відповісти
Давай аналогию приведу: у тебя есть гранатомет, а по соседству один твой сосед давит другого соседа танком, и у другого соседа есть автомат, но еще у него в квартире маааленький ядерный реактор, размером с 10 чернобылей! Вот тебе вопрос, ты *********** этот танк или будешь ждать чем закончится?
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04.03.2022 07:27 Відповісти
Вони від народження мутанти. А українцям то за що?
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04.03.2022 02:29 Відповісти
А за тих 73%...
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04.03.2022 02:34 Відповісти
*****! чому зеленський не посилає туди хоча б український десант?
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04.03.2022 02:28 Відповісти
Там сейчас идёт бой.Что и как инфы толком нет
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04.03.2022 02:31 Відповісти
Мабуть на перемовинах домовились «перестать стрелять»
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04.03.2022 09:39 Відповісти
Він далеко і йому по##бать. Вони, суки, граються в красиві слова і надрачують друг на друга які вони помічники, як вони 6орою за Україну і інша х##ня.
Літаків не дали, небо не закрили. А на Україні 4 АЕС. ***** навіть атомні бомби не потрібні.
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04.03.2022 02:33 Відповісти
Байдену может и да, немножко пох, а вот европа вся напряглась, поверь мне
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04.03.2022 07:28 Відповісти
Літаків мабуть не дали (чи передумали давати) після ігнорування рекомендацій союзників із ВБ та США про неможливість переговорів з агресором без виведення ординських військ
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04.03.2022 09:42 Відповісти
Ти до кого звертаєшся?"Ви" це хто?"Договоріться" кому з ким?
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04.03.2022 02:58 Відповісти
Підараси толерантні з санкціями, догрались уроди. Єдине що тішить, що якщо рвоне то все піде на кацапів їбанутих вітер зарах туди.
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04.03.2022 02:30 Відповісти
Вітер - поняття мінливе. Не треба тішити себе, що все здує виключно нарассію. Чорнобиль 2.0 під час війни ми не витягнемо, це буде кінець
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04.03.2022 07:59 Відповісти
Україна пережила аварію на ЧАЕС. Переживе і *****. Бог і світ допомагають.
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04.03.2022 02:31 Відповісти
бог від рації тобі недопоможе .....
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04.03.2022 02:33 Відповісти
Це найбільша АЕС Європи. Коли буде аварія то тікати за океан
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04.03.2022 02:34 Відповісти
Ага, высказывая на бегу острое беспокойство немцам-французам.
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04.03.2022 02:36 Відповісти
Їбать,кацапи кончені!
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04.03.2022 02:34 Відповісти
Були, *****, сумніви?
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04.03.2022 02:43 Відповісти
Сообщается что горит учебно-тренировочный центр и проходная. Блоки целые, радиационный фон в норме. Надеемся так и будет дальше
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04.03.2022 02:35 Відповісти
Первый энергоблок, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели
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04.03.2022 02:35 Відповісти
Гарна картинка. Буде корисною для тих політиків на Заході, котрі думають, що з кацапами можна про щось домовлятися.
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04.03.2022 02:35 Відповісти
Так це ж зеля з ними домовляється а не захід
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04.03.2022 09:45 Відповісти
Кучу байкайтаров и допустили заход в Энергодар и обстрел АЕС ,Слов нет...
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04.03.2022 02:37 Відповісти
Что то тебя до *** на всех ветках, Что аврал в лахте
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04.03.2022 03:33 Відповісти
Слухай, куча, ти знаєш скільки у нас байрактарів? А Турція вже не дасть жодного.
Був би Порох - ми за ці роки вже свої мали б випускати (завод побудували ж), але ми в очі дивилися.
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04.03.2022 03:34 Відповісти
мир еще не понял что сумасшедшего необходимо утилизировать и чем раньше это сделать, тем лучше...
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04.03.2022 02:37 Відповісти

И это - всего лишь за неделю войны с "несуществующей Украиной"...

По моей информации, утилизировано уже около 35 000 кацапских орков - более 10 000 убитыми и сгоревшими, и более 25 000 ранеными. Тяжелоранеными.
Им просто физически не успевают оказать помощь в полевых орковских госпиталях. Большинство умрёт.
Слава ЗСУ.
Хороших снов, пусть нам снятся летающие над нашими чернозёмными полями бабочки и прочие птички.
Виктор Пузанов
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04.03.2022 02:39 Відповісти
А сколько вражеских ботов убито? Тоже очень важно.
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04.03.2022 03:00 Відповісти
Прибрехивают наши тоже. Думаю 5-6 тыс должно набежать. Больше маловероятно
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04.03.2022 07:33 Відповісти
Завтра Байден висловить чергову стурбованість і ще два прізвища до санкцій додасть.
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04.03.2022 02:39 Відповісти
посмотрите, что прямо сейчас там делается!!!
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04.03.2022 02:40 Відповісти
Натовці таке що не могли прорахувати?
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04.03.2022 02:44 Відповісти
Значить там деграданти.Хоча вже нічого не зрозуміти.На АЕС бої йдуть.Здуріти можна.
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04.03.2022 02:52 Відповісти
Самый шкодный вариант. Обычно первые блоки строятся с более низким качеством, чем следующие. По нашей атомной знаю. Надеюсь, что до русскомирдрочил за 24 часа дойдёт. А тех, до кого не дойдёт, в русский мир из Европ на речку Теча надо вышвырнуть в 24 часа. Они стали смертельной опасностью человеческой цивилизации.
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04.03.2022 02:54 Відповісти
***** запустил истинную денацификацию собственніх мокшан-расеян, а распад Расеющьки пойдьот бонусом...
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04.03.2022 03:40 Відповісти
 
 